Kiinnostavatko ihonhoidon tehoaineet, muttet tiedä mistä aloittaa? Näin otat käyttöön retinolin, C-vitamiinin ja trendikkäät hapot

Aina yksi kerrallaan! Kokosimme ohjeet, joiden avulla aloitat tehoaineiden käytön oikeaoppisesti.

Kun uuden, hehkutettuja tehoaineita sisältävän purkin saa vihdoin käsiinsä, tekee tuotetta mieli käyttää heti mahdollisimman paljon ja mahdollisimman usein, koska silloinhan tuloksiakin tulee nopeasti, eikö?

Vahvojen raaka-aineiden tutustuttamisessa iholle maltti on kuitenkin enemmän kuin valttia. Kun haussa on pitkäaikaisia tuloksia, on kyseessä pikasprintin sijaan maraton.

Seuraa yhden aineen tuloksia kerrallaan

Kaikkia tehoaineita ei myöskään kannata käyttää samaan aikaan. Kun käytössä on yksi raaka-aine kerrallaan, pystyy iholta seuraamaan juuri sen antamia tuloksia.

Varsinkin retinoli ja C-vitamiini kannattaa käyttää ensimmäisellä kerralla kuuriluontoisesti: ensin pari kuukautta retinolia ja perään toiset kaksi kuukautta C-vitamiinia. Kun ihosta ottaa vielä lähikuvat ennen ja jälkeen kuurin, voi nähdä tasan tarkkaan, mitä raaka-aine on tehnyt omassa ihossa.

Jos iho taas kovin ärtyy tietyn tuotteen käytön aloittamisen jälkeen, on hoitorutiinista myös helppo eliminoida itselle sopimaton purkki.

Retinoli:

Ihoa silottava retinoli on yksi harvoista raaka-aineista, jolla on lupaustensa tukena runsaasti tutkimustuloksia. Ihoa uudistava raaka-aine voi aluksi saada kasvot kutisemaan tai punoittamaan, joten käyttö on hyvä aloittaa ensin joka toinen tai joka kolmas ilta.

Pikku hiljaa, kun iho tottuu retinoliin, voi tahtia tihentää lopulta joka iltaan.

Retinolin käytössä saa, ja tuotteiden hinnan puolesta kannattaakin, olla melko pihi: kolme-neljä tippaa seerumia riittää yleensä koko kasvoille, eikä suuremman määrän levittäminen tee tuotteesta sen tehokkaampaa. Koska retinoli menettää helposti tehonsa auringossa, on sitä sisältävät tuotteet syytä käyttää nimenomaan yötä vasten.

C-vitamiini:

Ihoa vanhentavia vapaita radikaaleja torjuva ja kasvoja kirkastava C-vitamiini toimii parhaiten seerumin muodossa. Jos seerumin käyttö tuntuu iholla pistelynä tai kirvelynä, kannattaa iholle retinolin tavoin antaa aikaa tottua uuteen tulokkaaseen.

Koska C-vitamiini pistää hanttiin ilmansaasteille ja vapaille radikaaleille, on se tehokkain päiväsaikaan käytettynä.

Jos käytössä on kuorivia happoja sisältäviä tuotteita, kannattaa ärsytyksen minimoimiseksi säästää hapot iltaan. Myös niasiiniamidi on syytä käyttää eri kerralla kuin C-vitamiiniseerumi, sillä niasiiniamidi voi estää C-vitamiinin toimimisen. Molemmat voivat olla käytössä, kunhan toisen käyttää iltaisin ja toisen aamuisin.

Kuorivat hapot:

AHA- ja BHA-hapot, eli tutummilta nimiltään esimerkiksi glykoli- ja salisyylihappo, kuorivat kasvoja tehokkaasti, mutta samalla hellävaraisesti.

Hellävaraisuudestaan huolimatta iho voi reagoida happoihin punoituksella tai iho voi kuivua. Happoja on hyvä käyttää ensin muutaman kerran viikossa ja tarkkailla muutaman viikon ajan, miten ihon niihin suhtautuu.

Jos iho tuntuu tykkäävään, voi happoja käyttää lopulta päivittäin. Samalla kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että niinä iltoina, kun ihoa kuorii hapoilla, on hyvä jättää retinoli käyttämättä, jotta iho ei ärsyynny liikaa.

Osittaiset lähteet: Glamour, Refinery29, Good Housekeeping