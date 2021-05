Testasimme käsivoiteet – halvimmat tuubit kirivät voittoon: ”Toimii kesken päivänkin”

Käsivoiteissa on eroja. Löysimme hyvät tuotteet päivä- ja iltakäyttöön.

Paras päiväksi: Lemon Juice & Glyserine Tehokosteuttava Käsivoide, 3,69 € / 75 g

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Erittäin kuiville käsille. Sisältää ihoa kosteuttavaa ja hoitavaa betaiinia ja glyseriiniä sekä vahvistavaa sheavoita ja E-vitamiinia. Imeytyy nopeasti ja sopii siksi käytettäväksi myös päiväsaikaan.

Kokemus: Ei liian paksua, ei turhan kevyttä, juuri sopiva koostumus oikeasti kuiville käsille. Imeytyy hyvin eikä jätä tahmapintaa, tuntuu riittävän kosteuttavalta. Hyvä perusrasva, plussaa kotimaisuudesta. Toimii lupauksensa mukaan loistavasti kesken päivänkin.

Iltakäyttöön: Cerave Reparative Hand Cream, 6,90 € / 50 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hoitava käsivoide erittäin kuiville ja karheille käsille. Vähentää kuivuutta ja auttaa vahvistamaan ihon suojamuuria. Sisältää muun muassa ihossa luonnollisestikin esiintyviä keramideja ja hyaluronihappoa. Ihotautilääkäreiden kanssa kehitetty tuote. Hajusteeton.

Kokemus: Apteekeissa myytävä tuotemerkki on vakiinnuttanut paikkansa jo useamman luottotuotteen voimin, eikä tämä käsivoide ole poikkeus. Paksu ja runsas koostumus ravitsee ihon ja pitää kädet pehmeinä. Etenkin illalla levitettynä hyvä tuote, kesken päivän voi olla monelle liian rasvainen.

Missä kosteus: Essence 24/7 Hand Cream & Mask, 3,29 € / 75 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Nopea apu kuiville ja karheille käsille. Hienovaraisesti hajustettu käsivoide ja naamio kosteuttaa ja hoitaa herkkää ja väsynyttä käsien ihoa ginsengjuuren avulla.

Kokemus: Kiva tuoksu, mutta siihen se sitten jääkin. Voide tuntuu aluksi hyvältä, mutta se häviää käsiin liiankin nopeasti. Lopulta kädet tuntuvat yhtä kuivilta kuin ennen voiteluakin, ja joudun tarttumaan hämilläni toiseen testituubiin.

Perustuubi: Nivea Smooth Hands & Nail Care, 3,99 € / 100 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Hoitaa kuivia käsiä ja kynsinauhoja. Macadamiapähkinän öljyä ja lootuksen kukkaa sisältävä ravitseva koostumus vahvistaa ihon omaa suojakerrosta. Nopeasti imeytyvä koostumus pitää ihon pehmeänä ja kosteutettuna 24 tuntia.

Kokemus: Hyvä perusrasva. Tätä saa työstää käsiin hetken, ennen kuin se imeytyy. Tuoksu on melko perinteistä niveaa, koostumus keskipaksu. Ei moitteita, mutta ei erityisiä ihmeitäkään. Ei tahmaa, mutta jättää hetkeksi liukkaat kädet. Kelpo tuote.

Paljon tuoksua: The Body Shop Almond Hand & Nail Manicure Cream, 16,90 € / 100 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Makean mantelin tuoksuinen, nopeasti imeytyvä käsi- ja kynsivoide hoitaa ja pehmentää käsiä, kynsiä sekä kynsinauhoja. Sopii hyvin päiväkäyttöön. Sisältää muun muassa voipuunvoita, ihoa kosteuttavaa ja kynsiä vahvistavaa manteliöljyä ja pantenolia.

Kokemus: Kiva kevyt päivärasva. Tätä voisi levittää kesken työpäivän kevyenä kosteutuksena, mutta kuiville käsille koostumus saisi olla hoitavampikin. Mantelin tuoksu on hyvä ja pehmeä mutta samalla huomattavan voimakas ja pitkäkestoinen.

Antibakteerinen: Diego Dalla Palma Oh My Bodyguard! Hygienizing Protective Barrier Cream, 26 € / 75 ml

Arvosana: 2+ / 5

Lupaus: Sekä käsille että kasvoille soveltuva antibakteerinen, muun muassa mikronisoitua hopeaa ja antibakteerista cymenolia sisältävä voide suojaa ihoa ulkoisilta tekijöiltä ja ihon omaa barriääriä. Ehkäisee epäpuhtauksien syntymistä ja mikrobien lisääntymistä. Sopii myös maskien käytön aiheuttaman ärsytyksen ja epäpuhtauksien hoitoon tai after shave -voiteeksi.

Kokemus: Jännittävä uutuus. Testaan voidetta vain käsiin. Voide on harmahtavaa ja tuoksuu erikoiselta, ei pahalta muttei erityisen hyvältäkään. Leviää käsiin pehmeästi, mutta kuten tuoteseloste kertookin, tuote jättää iholle pienen kalvomaisen tunteen ja kiiltävän jäljen. Ei tahmaa, mutta jää tuntumaan käsiin. Ei testin kosteuttavimmasta päästä.

Runsas yönaamio: Maria Åkerberg Hand Cream, 14 € / 100 ml

Arvosana: 4- / 5

Lupaus: Palauttaa ihon luonnollisen rasvakerroksen, ennaltaehkäisee käsiä kuivumasta ja jättää kädet pehmeiksi. Sisältää muun muassa jojobaöljyä sekä kehäkukkauutetta, joka antaa voiteelle sen vaihtelevan ja omintakeisen värin. Voiteen sisältämällä mehiläisvahalla on suojaava ja pehmentävä vaikutus.

Kokemus: Tässä voiteessa on heti ravitseva tuntu. Paljon luonnonmukaisia ainesosia sisältävä kellertävä voide on runsasta ja pehmentää käsiä selvästi. Tuntu on sen verran rasvainen ja tahmainen, että säilyttäisin tätä vain yöpöydällä käsien yönaamiona.

Kuvat: Valmistajat

Testaus ja juttu: Vivi Norokorpi, joka arvostaa toimivaa peruskosmetiikkaa.

