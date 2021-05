Tamperelainen ostaa pian käytettyjä vaatteita Sokokselta, ja uusia kirppiksiä sikiää Suomeen – tältä näyttää ”Kuopion tyylikkäin”

Tuotteiden elinkaaren pidentäminen on merkityksellisempää kuin koskaan. Ammattilainen uskoo, että second hand pitää tuoda suomalaisen asiakkaan luokse – ja niin se viimein tuodaankin.

Taas uusi käytettyjen vaatteiden myymiseen liittyvä uutinen Suomessa: monelle tuttu tamperelainen second hand -vaatteiden nettikauppa Rekki avaa Pirkanmaalla Sokokselle oman osaston ja tuo pariin Prismaan ”droppipisteet” myyntiin menossa oleville vaatteille.

Second hand pitää tuoda asiakkaan luokse, tiedotteessa todetaan.

Samankaltaisia uutisia on kuultu viime kuukausina muitakin:

Helsinkiläinen second hand -ketju Relove avaa oman shop-in-shopin Stockmannille. Muodin jättiverkkokauppa Zalando alkoi palvella myös suomalaisia second hand -ostajia ja -myyjiä. Suosikkibloggaaja avasi keskelle pääkaupunkia oman second hand -putiikin.

Samaan aikaan ruotsalainen pikamuotivaateketju H&M sekä samaan yhtiöön kuuluva Monki ilmoittavat sulkevansa liikkeensä Helsingin keskustan Aleksanterinkadulla. Korona, verkkokauppa ja kaupunkisuunnittelu toki vaikuttavat, mutta vaikuttaako muukin?

Muistetaanko vuodet 2020 ja 2021 tulevaisuudessa vuosina, kun käänne uuden muodin ja second handin ostamisen välillä todella tapahtui?

Sokoksen Rekki-osastolle kaavaillaan noin 300–400 tuotteen valikoimaa.­

Second hand -ilmiö kasvaa Suomessa

Reloven perustaja Noora Hautakangas kertoi vuodenvaihteessa Me Naisille, että oli koronaa tai ei, käytetyn muodin suosiminen on kasvanut. Ihmiset haluavat kuluttaa ja ostaa vastuullisesti.

Samassa jutussa UFF:lta kommentoitiin, että kierrätettyjen vaatteiden ostamiseen aiemmin liittynyt stigma on poistunut ja siirtynyt osittain jopa pikamuodin kuluttamiseen.

Siksi ei ole ihme, että käytetyt vaatteet tulevat yhä lähemmäs arkea – esimerkiksi puhelimen näytöllä somea selatessa.

” Monilla hiljattain pystytetyillä second hand -liikkeillä näyttää olevan vähintään yksi yhteinen tekijä: huipputyylikäs ilme.

Viime kuukausina kotimaiset vaikuttajat Sara Siepistä Veronica Verhoon ja Pinja Sanaksenahosta Aino Rossiin ovat luoneet omia kirppiskäyttäjätilejä käytetyn muodin osto- ja myyntisovellus Tiseen. Second hand -sovellusta on markkinoitu voimalla. Suomalainen vastaava appi Zadaa on niin ikään kasvanut vuosi vuodelta. Se on lähes tuplannut liikevaihtonsa edelliset kolme raportoitua vuotta.

Relove-ketjun liikevaihto oli puolestaan vuosina 2019 ja 2020 jo 1,5 miljoonaa euroa.

Uusia, kauniita liikkeitä

Muutaman suuren second hand -yrityksen kasvamisen lisäksi markkinoille näyttää mahtuvan jatkuvasti myös uutta.

Miesten ja unisex-vaatteita käytettynä myyvä Almost New aukesi tammikuussa Helsingin Kallioon. Huhtikuussa naapurikaupunginosaan Vallilaan ilmestyi yrittäjäsiskosten Moody Monday. Ja tapahtuu muuallakin: muutaman googlauksen jälkeen esimerkiksi Lahdesta löytyy ystävysten tänä vuonna avaama uutuuskirppis Second Hand Lahti Shop ja Kuopiosta siskosten perustama Recovery Second Hand Shop.

Reloven Töölön-myymälä ihastutti kirppiskansaa jo auetessaan 2016. Nyt myymälä löytyy myös Punavuoresta.

Niin ikään Punavuoressa sijaitseva, viime syksynä auennut Flea saattaa hyvinkin olla maamme kaunein kirppis.

Vallilalaista Moody Mondayta ei tunnista ensisilmäyksellä käytetyn muodin liikkeeksi.

Kalliossa Almost New’n rekkien välissä on tilaa.

Recovery tituleeraa itseään Kuopion tyylikkäimmäksi second hand -liikkeeksi.

Turkulainen Maanantaimarket on niittänyt mainetta jo pari vuotta ja kerännyt yli 8 500 Instagram-seuraajaa.

Tältä näyttää lahtelainen Second Hand Lahti Shop.

Käytetyn suosiminen pienentää päästöjä

Sen lisäksi, että bisnes kasvaa, päästöt pienenevät.

Tori.fi kertoi tiedotteessaan huhtikuun puolivälissä suomalaisten säästäneen vuonna 2020 pelkästään Tori.fin kautta tehdyllä vertaiskaupalla luontoa 195 000 hiilidioksidipäästötonnilla. Se on 20 prosenttia enemmän kuin vuonna 2019. Ympäristövaikutuksella tarkoitetaan sitä päästömäärää, jota ei syntynyt, koska suomalaiset hankkivat ja hyödynsivät käytettyä tavaraa uuden ostamisen sijaan.

Pirkanmaan Osuuskaupan palveluliiketoiminnan kehityspäällikkö Mia Häkkinen painottaa tiedotteessa suurten yritysten toiminnan merkitystä siinä, että kuluttaminen muuttuu.

– Tuotteiden elinkaaren pidentäminen on tällä hetkellä merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin. Arvopohjainen kuluttaminen korostuu, ja meillä on isona toimijana tärkeä rooli ja vastuu auttaa asiakkaitamme tekemään kestäviä valintoja, hän kommentoi Rekki-yhteistyötä.

” Tuotteiden elinkaaren pidentäminen on tällä hetkellä merkityksellisempää kuin koskaan aiemmin.

Tampereen yliopiston palvelujen ja kaupan apulaisprofessori Elina Närvänen uskoi Helsingin Sanomissa joulukuussa, että tämä tapahtuukin.

– Kyse on globaalista ilmiöstä. Uskon, että tulevaisuudessa uusien tuotteiden valmistajat ja myyjät ottavat nykyistä enemmän käytettyjen tavaroiden kaupan osaksi toimintaansa.

Samaa asiaa sivuaa Turun yliopiston dosentti ja Aalto-yliopiston tutkijatohtori Linda Turunen Fab-lehdessä.

– Haluan osoittaa tutkimuksen kautta, että yritykset hyötyisivät taloudellisesti siitä, että ne olisivat mukana tuotteen elinkaaren kaikissa vaiheissa sen sijaan, että he myyvät tuotteen kerran.

Hänen mukaansa second hand -ilmiö vie kohti omistajuuden muutosta. Se tarkoittaa, että kaikki hintavien tuotteiden ostajat eivät enää näe itseään tuotteen loppukäyttäjänä, vaan tarkoitus on alusta asti myydä tuote jossain vaiheessa eteenpäin.

Suomalainen neulebrändi Arela myy omassa verkkokaupassaan omia second hand -tuotteitaan. Se ottaa vastaan mitä tahansa omaa tuotantoaan, huoltaa vaatteen ja myy sen käytettynä eteenpäin. ”Otamme vastuun kaikista neuleistamme loppuun asti”, se kertoo sivuillaan. Jos neule on jo loppuun käytetty, materiaali kierrätetään uusiokäyttöön.­

Vielä second handin tuominen shop-in-shop-tyylisesti perinteiseen tavaratalomiljööseen on Rekin ja Osuuskaupan tiedotteen mukaan kansainvälisestikin tuore ilmiö.

Tarvetta muutokselle on.

– Vaatteiden tuotanto on maailmassa tuplaantunut viimeisen 15 vuoden aikana ja samalla niiden käyttöikä on lyhentynyt. Tutkimusten mukaan osaa vaatteista saatetaan käyttää ainoastaan seitsemästä kymmeneen kertaa, mikä tarkoittaa sitä, että kuluttajien kaappeihin jää ennätysmäärä käyttämättömiä vaatteita, Rekin toimitusjohtaja Bertta Häkkinen sanoo tiedotteessa.

