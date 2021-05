Kokosimme yhteen kuvat kesän kuumimmista bikineistä – 5 erityisen trendikästä vaihtoehtoa

Tulevan kesän bikinimuodissa on tyylejä, joista valita.

Nopea katsaus uimapukutrendikoosteisiin ja vaatekauppojen valikoimiin, ja tulevan kesän bikinimuoti on pian selvillä. Muun muassa tyylijulkaisu Who What Wear listaa jutuissaan hetken kuumimpia uikkaritrendejä, ja ne näkyvät selvästi myös kansainvälisten ketjuliikkeiden uima-asuosastoilla.

Viisi selvää trendiä tulevat tässä.

Näyttävät röyhelöt

Röyhelöt ovat olleet pinnalla rantatyyleissä jo pari vuotta, mutta nyt tyyli viedään vielä astetta näyttävämmäksi. Bikiniyläosissa on runsaita röyhelöitä ja jopa puhvihihoja, ja alaosatkin kuorrutetaan runsaudella.

Puhvihihainen bikiniyläosa, 19,95 €, ja poimutettu bikinialaosa, 17,95 €, Zara.­

Puhvia hihassa, röyhelöä vyötäröllä. Puhvihihainen bikinitoppi, 19,99 €, ja brazilian-malliset bikinihousut, 14,99 €, H&M.­

Kaarituet liiveihin

Retro- ja alusasuhenkiset uimapuvut ja bikinisetit kuuluvat kauden hitteihin. Simppelit ja vintagehenkiset kaarituelliset bikiniliivit ovat vallanneet sekä kaupat että Instagramin.

Kaarituelliset bikiniyläosat ovat tehneet vahvan paluun muotiin. Yläosa, 24,99 €, ja alaosa, 19,99 €.­

Bikiniliivit, 18 €, ja bikinialaosa, 12 €, Monki.­

Retrot kukkakuosit

Ykköseksi kaikista julkaisu nostaa trendikuosin: retrot kukat. Kukkien koolla tai kuosin värisävyllä ei ole muuten väliä, kunhan kuosi henkii menneitä vuosikymmeniä.

Bikiniyläosa 19,99 € ja -alaosa 17,99 €, Gina Tricot.­

Bik Bokin bikineissä on pieni kukkakuosi. Yläosa 14,99 € ja alaosa 12,99 €.­

Kukkakuosia nähdään myös uimapuvuissa, 49,99 €, Mango.­

Rypytetty pehmopinta

Bikinit voivat olla malliltaan myös selkeälinjaiset ja hyvin yksinkertaiset. Silloin esiin astuu tekstuuri: rypytetty ja siksi paksu ja pehmeä joustokangas kuuluu hetken suuriin trendeihin.

Monkin mallistossa rypytettyä bikiniä saa monessa eri sävyssä. Toppi, 15 €, ja housut, 12 €.­

Bikinitoppi, 14,99 €, ja -housut, 9,99 €, H&M.­

Teksturoitu bikiniyläosa, 15,95 €, ja alaosa, 12,95 €, Zara.­

Kiiltävät materiaalit

Listaapa Who What Wear trendien joukkoon myös kiiltäväpintaiset bikinit. Metallinen kangas tekee rantatyylistä heti hehkuvamman.