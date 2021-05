Ovatko ripsesi harventuneet? 5 asiaa, jotka voit tehdä tilanteen pelastamiseksi

Hoida kovia kokeneita ripsiä hellin käsin ja antamalla niille taukoa käsittelyistä.

Roska silmässä? Sellaista se on, jos ripsiä putoilee ärsyttävästi.­

Somea selaillessa tuntuu, että ihan kaikilla paitsi itsellä on täydellisen tuuheat, taipuisat ja parhaimmillaan vielä pitkätkin ripset. Samaan aikaan omiin ripsiin saa tuhrata maskaraa monta kerrosta, ja silti väriä löytyy lähinnä kulmakarvojen alta ja alaluomilta.

Harventumaan päässeet ripset eivät ole mikään ihme, sillä ripset eivät todellakaan pääse jokapäiväisessä elämässä helpolla: meikkaamisen lisäksi niitä usein taivutetaan, huomaamatta hierotaan meikkejä puhdistaessa ja niihin kiinnitetään pidennyksiä.

Byrdie-sivusto kokosi yhteen vinkit, joilla tilanteen voi yrittää pelastaa. Viidellä vinkillä hoidat räpsyt takaisin entiseen loistoonsa – ja vaikka tilanne olisi vielä kunnossa, nämä kannattaa ottaa ennaltaehkäiseviksi toimenpiteiksi, jottei ripsikato edes pääse yllättämään:

Puhdista hellävaroen

Väsyneiden silmien hierominen päivän päätteeksi tuntuu ehkä sekunnin ajan ihanalta, mutta tekee ripsille samassa ajassa huomattavasti hallaa. Vaihda silmämeikin puhdistusrituaaliksi vanulapulla hinkkaaminen sijaan voidemainen putsari, joka sulattaa silmämeikin sekä luomelta että ripsistä ilman kuluttavaa hankaamista.

Pidä breikkiä pidennyksistä

Niin paljon kuin ripsipidennykset ja tekoripset elämää helpottavatkin, voivat ne ennen pitkää tehdä tuhoja omille ripsille. Ripsipidennykset kiinnitetään omiin ripsiin, ja jos pidennys irtoaa ennenaikaisesti, se vie helposti mennessään myös oman ripsen. Siksi pidennyksiä ei missään nimessä saa itse pyöritellä irti! Jos ripset ovat heikossa hapessa, tekoripsienkin liima ja ripsien irrottaminen iholta eivät ainakaan edistä ripsien kuntoa.

” Kun silmä on tottunut tuuheisiin pidennyksiin, on vaikea muistaa, miltä luonnolliset ripset oikein näyttävätkään.

Pidennysten jälkeen omat ripset saattavat näyttää haaleilta versioilta itsestään, mutta useimmiten kyseessä on optinen harha: kun silmä on tottunut tuuheisiin pidennyksiin, on vaikea muistaa, miltä luonnolliset ripset oikein näyttävätkään.

Jätä taivutin juhlapäiviin

Perinteisesti suomalaisten ripset ovat mallia piikkisuora, joten käsi hakeutuu vaistonvaraisesti aamuisin kohti taivuttajia.

Jatkuva taivuttaminen voi kuitenkin heikentää ripsien niiden tyvestä, minkä takia ripset irtoavat helpommin ja rivit harvenevat normaalia kasvukiertoa nopeammin. Skippaa siis taivuttajat ja valitse sen sijaan ripsiväri, joka nimenomaan antaa ripsille kaivattua kaartoa ja taipuisuutta.

Vahvista biotiinilla

Hiusten vahvistajana tunnettu biotiini toimii myös ripsissä niin seerumin muodossa kuin sisäisesti nautittuna. Aamuin illoin ripsien tyveen sudittu seerumi vahvistaa ja kosteuttaa ripsiä, minkä ansiosta ne voivat kasvaa pidemmiksi ja tummemmiksi.

Pillerimuotoinen biotiini voi edistää ripsien kasvua ja samalla tekee taikojaan myös hiuksille ja kynsille. Tuloksia sekä seerumin että pillereiden käytöstä voi odottaa parin–kolmen kuukauden jälkeen käytön aloittamisesta.

Kuorruta kookoksella

Pään alueen muidenkin karvojen tavoin ripset tykkäävät, kun niitä kosteuttaa. Iltaisin ripsille levitetty ohut kerros kookosöljyä saa ripset joustavan tuntuisiksi ja kosteutus varmistaa, etteivät ne katkea ihan helposti. Kookosöljyn on sanottu tehostavan ripsien kasvua, mutta väitteelle ei ole ainakaan vielä olemassa tieteellisiä todisteita.