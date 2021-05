Todella tuuheat kulmat muutamalla eurolla? Testasimme hehkutetun TikTok-kikan – kuvat näyttävät eron

Toimiiko hiusgeeli kulmavahana? Kokeilimme suosittua somekikkaa.

Videopalvelu TikTokissa hehkutetaan tuotetta, joka nimensä mukaan liimaa kulmakarvat paikoilleen. Hiusmerkki Schwarkopfin Got2be Glued on ultrapitävä hiusgeeli – jota moni on tajunnut sutia nyt myös kulmakarvoihin.

Muun muassa käyttäjä Hayley Bui on jakanut kulmakarvakikan tilillään.

Kulmatrendien ykkösenä ovat tällä hetkellä sulkamaiset, mahdollisimman runsaat mutta luonnollisen näköiset kulmat. Ne saavutetaan joko laminoimalla, palasaippualla, brow soapilla tai viimeisimpänä vahvalla hiusgeelillä.

Toimivatko muutaman euron hiusgeelipurkit kulmiin? Haimme lähikaupoista sekä TikTokissa vinkatun Got2ben että tuotteet L’Oréal Paris’lta, Rainbow’lta ja Pirkalta.

Testasimme marketin hyllyltä löytyvät L’Oréal Paris Studio Line Remix Fibre Pasten, 4,95 €, ja Pirkka Hiusvahan, 3,25 €.­

... sekä Rainbow Hair Gelin, 1,35 €, ja Schwarzkopf Got2be Gluedin, 7,90 €.­

Ja ei kun testaamaan!

Tältä kulmat näyttävät, kun niille ei ole tehty mitään:

Tältä kulmat näyttävät täysin luonnontilassa, harjaamattomina ja meikittöminä.­

Ensimmäisenä testiin pääsevät rasiat. Jätän testistä muun kulmameikin pois, jotta pelkän geelin teho näkyy.

Vasemmalla Pirkka, oikealla L’Oréal.­

Pirkan hiusvaha on kirkasta, ja se häviää kulmiin helposti heti. Sen kanssa harjaa kulmat kyllä paikoilleen, mutta pitoa ei ole tarpeeksi suuren tuuheusefektin luomiseen. Karvat latistuvat takaisin lähtöasemaan pian levittämisen jälkeen.

Pirkka Hiusvaha.­

L’Oréalin tuotteessa sen sijaan on jo pitoa! Vaaleaa geeliä saa hetken häivyttää kulmiin, mutta kun tuote on paikoillaan, kulmiin tulee selvää tuuheutta. Karvat myös pysyvät siinä, mihin ne on sutinutkin. Voisi hyvin kokeilla tätä uudelleenkin.

L’Oréal Paris Remix Fibre Paste.­

Sitten on Rainbow’n ja Got2ben vuoro.

Vasemmalla Rainbow’n hiusgeeli, oikealla Got2be-geeli.­

Rainbow’n geeli on kirkasta ja juoksevaa. Se levittyy nätisti, mutta karvat jäävät pehmeiksi. Missä on tuki? Tuubin kyljessä lukee super strong, mutta selkeä tuuheutus ja varma pito jäävät puuttumaan.

Rainbow Hair Gel.­

Schwarzkopf Got2ben hehkutus ei ole turhaa. Se jämäköittää jopa itsepäiset ja paksut kulmakarvat, tekee niistä selvästi tuuheamman näköiset ja pitää niin hyvin, ettei latistumisesta ole pelkoa. Ehdottomasti paras.

Got2be Glued.­

Vertaa vielä kuvat ennen ja jälkeen: