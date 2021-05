Sattuuko sokerointi? Miten karvat saadaan pois pimeimmistä koloista? Selvitimme vastaukset 14 polttavaan sokerointikysymykseen

Tästä jutusta selviää kaikki, mitä olet aina halunnut kysyä sokeroinnista.

Moni karvojaan poistava on kiinnostunut sokeroinnista, mutta ensimmäinen kerta voi jännittää. Minkä pituisten karvojen kanssa kauneushoitolaan tulisi mennä? Sattuuko homma aivan mahdottomasti? Entä onnistuuko intiimialueen sokerointi ollenkaan, jos sattuu olemaan kankea kuin rautaharkko?

Kysyimme kauneushoitolayrittäjä-sairaanhoitaja Jutta Tobinilta 14 yleistä kysymystä sokeroinnista.

1. Miten sokerointiin pitää valmistautua?

”Karvan tulee antaa kasvaa tarpeeksi pitkäksi. Suosituspituus on vähintään noin puoli senttiä, jotta karvan pystyy irrottamaan sokerilla helposti.

Ihon voi kuoria, mutta se ei ole välttämätöntä. Sokeri kuorii ihoa samalla.”

2. Onko karvojen pituudelle ylärajaa?

”Mitä pidempää karva on, sitä tasaisempi on lopputulos. Paras vaihtoehto on tulla sokerointiin täysin luonnontilassa. Pyydän asiakkailtani, etteivät he itse harvenna tai leikkaa karvoja etukäteen. Minä lyhennän sitten tarvittaessa saksilla, jos karva on liian pitkää, sillä silloin sokerin levitys tukistaa ja sattuu.”

3. Mitä hoitolassa ylipäänsä tapahtuu?

”Kysyn aina ensin uusilta asiakkailta, onko heille aiemmin tehty sokerointia, ja selitän, mitä tulee tapahtumaan. Minulla on hoitohuoneessa aina yksi asiakas kerrallaan, verhot kiinni ja ovet lukossa eli olemme asiakkaan kanssa rauhassa omissa oloissamme.

Kaikkea ei tarvitse riisua, vaan vaatteita riisutaan sen mukaan, mitä sokeroidaan. Teen usein välinehuoltoa tai muuta pientä sillä välin, kun asiakas riisuu, jotta en ole vieressä seisomassa ja katsomassa. Joissain hoitoloissa on myös erillinen pukeutumistila.

Vasta sitten siirrytään itse sokerointiin.

” Monia ei jännitä siinä niinkään karvanpoisto, vaan se, kuinka vaivaannuttava tilanne on.

Brasilialainen sokerointi on aika intiimi hetki, joten pyrin tekemään siitä mahdollisimman rennon. Monia ei jännitä siinä niinkään karvanpoisto, vaan se, kuinka vaivaannuttava tilanne on. Siksi minulla on tapana tuoda ilmi, että olen tehnyt urani sairaanhoitajana ja nähnyt siinä ihan kaiken.

Tilannetta ei tarvitse jännittää, paljon rennompaa se on kuin vaikka lääkärissä käynti. Siinä otetaan alaosa paljaaksi, ja asiakkaalle on viltti ja pyyhe siksi aikaa, kun laitan tavarani valmiiksi. Ujoimmille on tarjolla kertakäyttöisiä stringejä, joiden kanssa sokeroinnin voi tehdä puoli kerrallaan vilauttamalla. Toisaalta olen huomannut, etteivät kaikkein ujoimmat hakeudu brassiin.

Intiimialueen sokerointia varten pyydän yleensä asiakasta laittamaan jalkapohjat yhteen ja avaamaan jalat sammakkoasentoon. Jos karvat halutaan ihan kokonaan pois myös takapuolelta, voi olla kyljellään ja päällimmäinen jalka hieman koukussa. Jotkut tekijät käyttävät tällöin myös kontillaan oloa.

Sokeroinnin aikana yleensä puhelen, mitä teen, ja höpöttelen muutenkin mahdollisimman paljon, jotta asiakas ei mieti, mitä minä ajattelen, kun hän on jalat levällään ja alapää paljaana. Niiden kanssa, jotka käyvät useammin, tilanteesta tulee aika luonnollinen ja vaihdamme samalla kaikki kuulumiset.

On myös oikein ok, jos asiakas ei halua jutella, ja huomaan sen nopeasti.”

4. Sopiiko sokerointi herkkäihoisille?

”Sopii tosi hyvin. Siinä käytettävä sokeri on täysin vegaaninen luonnontuote. Se tarttuu vain karvoihin ja kuolleeseen ihosolukkoon eikä aiheuta allergioita.

Sokeroinnissa on myös se hyvä puoli, että sokeri levitetään vastakarvaan ja nykäistään pois karvan suuntaisesti. Siksi se ei aiheuta karvatuppeen ärsytystä. Vahauksessa tekniikka on päinvastainen, minkä vuoksi karva katkeaa herkemmin karvatupen juuresta ja sisäänpäin kasvaneita karvoja voi tulla herkemmin.”

5. Entä kipuherkille?

”Sopii. Kaikki asiakkaani ovat kestäneet sen ja sanoisin, että 95 prosenttia tulee uudestaan. Moni pelkää pahinta, mutta yllättyy positiivisesti.

Kivuliaisuuteen voivat kuitenkin vaikuttaa henkilökohtaisen kipukynnyksen lisäksi kuukautiskierron vaihe, raskaus ja jotkin lääkitykset, kuten antibioottikuurit.”

6. Kuinka paljon sokerointi sattuu?

”Ensimmäinen kerta on aina kivuliain, koska karva on kasvanut pitkään ja juurtunut vahvaksi. Jos on sheivannut, karva on aika vahvaa, sillä sheivaus katkaisee sen aina paksuimmasta kohdasta.

Jos asteikolla yhdestä kymmeneen kipu on ensimmäisellä kerralla kymmenen, niin kyllä se seuraavalla kerralla on kuutosen paikkeilla. Iho tottuu koko ajan ja mitä säännöllisempää sokerointi on, sitä heikommaksi karvan juuri muuttuu.”

7. Kumpi on kivuttomampi vaihtoehto, sokerointi vai vahaus?

”Se on yksilöllistä. Oma kokemukseni on, että vahaus, mutta toisten mielestä sokerointi on kivuttomampaa.

Vahaus on ehkä hieman nopeampaa, ja koettu kipu voi liittyä siihen. Sokerilla saa käsiteltyä vain pieniä alueita kerrallaan, kun taas vahaus on vähän ronskimpaa.”

8. Tuleeko käsittelystä sisäänkasvaneita karvoja tai näppyjä?

”Näppyjä ei, sisäänkasvaneita karvoja hyvin harvoin. Hetkellistä punoitusta voi tulla, koska karvat nypätään juurineen.

Joillakin kuolleet ihosolut kasvavat ikään kuin kuvuksi irrotetusta karvasta jääneen ihohuokosen päälle. Silloin karva alkaa herkemmin kasvaa sisälle. Sokerointi auttaa tähänkin, sillä se kuorii myös ’näpyn’ eli kuolleen ihon pois huokosen päälle.”

9. Kuinka usein sokeroinnissa kannattaa käydä?

”Suositusväli on noin kuukauden, omat asiakkaani käyvät 4–6 viikon välein. Kun karvankasvu hidastuu, väli harvenee, koska karvaa joutuu kasvattamaan pidempään. Kun karva nypätään juurineen tarpeeksi monta kertaa, juuri surkastuu. Jossain kohtaa karvatuppi voi kuolla, jolloin karvankasvu lakkaa. Sokerointi on monilla auttanut hillitsemään karvankasvua.”

10. Kauanko operaatio kestää?

”Se riippuu siitä, kuinka kokenut tekijä on. Minulla menee sääriin 10 minuuttia ja kainaloihin maksimissaan saman verran. Brassiin varaan kokonaisuudessaan 45 minuuttia. Itse työssä minulla ei mene kovin kauaa, mutta haluan varata rauhaa esimerkiksi alkuhöpöttelylle ja riisumiselle.”

11. Tarvitseeko asiakkaan olla notkea, jotta homma onnistuu?

”Keksimme kyllä keinot. Sammakkoasennossakin jalat voivat pidemmän päälle alkaa väpättää, kun lihakset alkavat väsyä, joten välillä keksitään jokin toinen asento.”

” Toisille riittää, että on siistiä edestä, mutta tyypillisesti asiakkaat haluavat kaikki karvat pois.

12. Poistetaanko intiimialueen sokeroinnissa karvat myös kaikkein pimeimmistä ja syvimmistä koloista?

”Kyllä, jos asiakas haluaa. Silloin otan ensin kaikki karvat, mitä saan, niin että asiakas on makuullaan, jalat sammakkoasennossa. Sitten otan loput takapuolelta kylkiasennossa. Toisilla karvaa on pakaroiden välissä enemmän, toisilla ei välttämättä ollenkaan.

Kysyn ensin, toivooko asiakas, että otan kaikki karvat pois vai jätänkö vaikka viivan. Toisille riittää, että on siistiä edestä, mutta tyypillisesti asiakkaat haluavat kaikki karvat pois.”

13. Voiko intiimialueen sokerointiin mennä menkkojen aikana?

”Voi, se ei ole mikään ongelma. Moni käyttää silloin tamponia tai kuukuppia, mutta minua sairaanhoitajana ei vuotokaan häiritse millään tavalla. Yleensä vuotoa ei sellaisessa ajassa makuuasennossa olekaan mitenkään runsaasti. Toki kuukautisten aikana saattaa olla kipuherkempi, mutta vuoto itsessään ei haittaa.”

14. Tarvitseeko ihoa hoitaa jälkeenpäin itse?

”Suosittelen säännöllistä kuorintaa ja ihon kosteutusta. Ne estävät myös karvojen sisäänpäin kasvua.”