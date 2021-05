Kolumni: On järjetöntä ajatella, että vaatteet ovat ”vain vaatteita” – ne kantavat lukemattomia merkityksiä, jotka kannattaa tiedostaa

Vaatteet eivät ole vain vaihtuvia trendejä, vaan myös valtava teollisuudenala, bisnestä ja politiikkaa. Muoti kertoo meistä ihmisistä ja tästä ajasta, kirjoittaa Kaisa Viljanen kolumnissaan.

Ai että on ikävä omia vaatteita. Paljettitoppien kahinaa, kirjavia rusettipaitoja, liehuvia helmoja. Kun on yli vuoden kyntänyt ympäri lähiötä leggingseissä ja tuulihousuissa, tekee jo mieli laittaa juhlamekko myös kauppareissulle. Gore-Tex ilahduttaa sienimetsässä ja pihatöissä, mutta ei se ihmistä onnelliseksi tee.

Välillä on käytävä vaatekaapilla vain hivelemässä niitä läheisiä, joita ei ole tavannut yli vuoteen. Vaatteet ovat osa minuutta, eikä ilman rakkaita asuja voi olla täysin oma itsensä. Ajatus vaatteista ”vain vaatteina” on järjetön. Miten asia, joka koskettaa (kirjaimellisesti) ihan jokaista ihmistä, voisi mitenkään olla merkityksetön?

Vaatteet eivät tosiaankaan ole vain naisten ”rättejä”, muotia tai vaihtuvia trendejä, vaan myös valtava (ja valtavan saastuttava) teollisuudenala, bisnestä ja politiikkaa.

Muoti kertoo meistä ihmisistä ja tästä ajasta. Parhaimmillaan se on taidetta. Vaatteilla viestitään, kuulutaan samaan joukkueeseen, musagenreen tai uskontokuntaan, tai sitten erotutaan.

Vaatteilla myös osoitetaan valtaa, asemaa ja arvoja. Ei tosiaankaan ole yhdentekevää, mitä esimerkiksi poliitikoilla on päällään (suomalaisilla naisministereillä se on aika usein Marimekkoa, ja Annika Saarikon käyttämä vihreä unikkoneule on minulle ikuisesti kehysriihipaita). Kun esimerkiksi vangeilta viedään omat vaatteet, viedään samalla myös keino näyttää, kuka minä olen.

” Miksemme nauttisi pukeutumisesta ja ottaisi siitä kaiken ilon irti?

Vaatteiden merkitys kiinnostaa myös toimittaja Laura Pörstiä. Tuoreessa kirjassaan Viimeinen vuosi – Muistiinpanoja muutamista vaatekaapeista (Gummerus) Pörsti käy läpi isoäitinsä vaatevarastoa ja pohtii sitä kautta vaatteiden, esimerkiksi erään urheiluasun, merkitystä.

1930-luvulla silloin teini-ikäinen isoäiti pääsi nimittäin maistamaan sivistystä kansanopistoon. Siellä hänen maailmaansa astui hiihtopuku, eikä se ollut mikä tahansa pala tekstiiliä:

”Se paljastuu isoksi yhteiskunnalliseksi vedenjakajaksi. Juuri hiihtopuvut olivat ensimmäisiä asuja, joiden osana naiset saivat pitää housuja. Isoäiti on kuvassa pukeutunut housuihin ensimmäistä kertaa elämässään”, Pörsti kirjoittaa.

Vaatteet kantavat lukemattomia merkityksiä. Ne ovat osa ihmisyyttämme. Ympäristön ja vaatteita tekevien ihmisten kannalta on olennaista, että niitä vaalitaan ja ostetaan vastuullisesti eikä dumpata kahden käyttökerran jälkeen.

Kun meidän kerran täytyy joka päivä pukeutua, miksemme nauttisi siitä ja ottaisi siitä kaiken ilon irti?

Seuraaviin juhliin aion taatusti ylipukeutua, ihan vain pukeutumisen ilosta.