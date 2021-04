Crocsit nähtiin punaisella matolla! Perkasimme todisteet, jotka viittaavat haukutun – ja suomalaisten rakastaman – kenkätyylin nousuun

Kyllä vain: näyttäisi siltä, että kaikkein kiistellyimmät jalkinemallit ovat nyt muotia.

Palkintogaaloissa on totuttu näkemään tähtiä parhaimpiinsa pynttäytyneenä. Punaisella matolla ei siis ihan heti odottaisi näkevänsä samaisia jalkineita, joihin moni suomalainenkin työntää jalkansa mökillä tai puutarhahommissa. (Tai no ollaanpa ihan rehellisiä – aika monessa muussakin tilanteessa.)

Tämän vuoden Oscar-gaalassa näin kuitenkin kävi, kun tuottaja-dj Questlove+asteli+kameroiden+eteen" class="person">Questlove asteli kameroiden eteen kultaisissa Crocseissa.

Vaikka Crocseja on haukuttu pitkälti niiden koko olemassaolon ajan, sai Questloven odottamaton jalkinevalinta Twitter-kansan ja muotijulkaisut villiintymään: miten ihanan samastuttavaa! Onkin aihetta kysyä, ovatko muovikengät nousemassa pihan perältä muodin huipulle.

Questloven Oscar-eleganssi kokonaisuudessaan.­

Aloitetaan kovalla faktalla. Mirror-lehti tietää kertoa, että kenkämerkin myynti on kasvanut viime kuukausien aikana huippulukemiin. Tarkalleen ottaen yrityksen myynti kasvoi peräti 64 prosenttia.

Sitä paitsi Questlove ei vaikuta olevan ainoa julkkis, joka on innostunut tutuista puutarhakengistä. Sekä näyttelijä Priyanka Chopra että laulaja Justin Bieber ovat hiljattain tehneet yhteistyötä brändin kanssa. Justin jopa lähetti vastikään nimikkocrocsinsa Victoria Beckhamille. Victoria tosin tunnusti Instagramissa, että ”ennemmin kuolisi” kuin käyttäisi moisia. Mutta ei jäädä jumiin moiseen pikkuseikkaan!

Crocsit eivät edes ole ainoa parjattu kenkämalli, joka on parhaillaan hämmentävän suosittu.

Kenkävalmistaja Birkenstockin kotitossumainen Boston-malli on nyt huipputrendikäs. Sitä on käyttänyt esimerkiksi Game of Thrones -sarjastakin tuttu Jason Momoa.

Niin ikään rumiksi parjattuja Uggeja puolestaan on vilahtanut pitkin alkuvuotta yhdellä jos toisellakin maailmantähdellä. Viimeisimpänä Ugg-merkin jalkineisiin ovat sonnustautuneet laulaja-näyttelijä Andra Day ja malli Gigi Hadid. Andra valitsi pörröiset kylpytohvelia muistuttavat jalkineet Oscareiden jatkoille, ja Gigi perinteiset Ugg-saappaat New Yorkin kaduille.

Johtopäätöksemme tästä kaikesta on käytännössä aukoton: kaikki haukutuimmat kenkämallit ovat tänä kesänä muotia.