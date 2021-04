Metti vinkkaa 4 ihanaa tyyliä vappuun – saako olla leikkisää vai klassista?

Vappuna voi pukeutua herkkuväreihin, mutta toki myös kukkamekko on aina paikallaan.

Pastellisävyt, kukkakuosi, kirkkaat värit – muun muassa nämä kevään trendit sopivat erinomaisesti vappupukeutumiseen. Vappuna jos joskus kannattaa rohkeasti leikitellä väreillä ja erilaisilla kuoseilla asuissa.

Värikäs mekko

Leikkisä ja ihana keväinen valinta iloiseen vapun juhlintaan!

Näyttävät hihat ja trendikäs väri kiinnittävät huomion. Mekko, 19,99 €, H&M.­

Rento mekko, 39,99 €, H&M.­

Kaksiosainen setti

Kaksiosainen setti on samalla trendikäs ja mielenkiintoinen. Asukokonaisuudesta saa elegantin, kun siihen yhdistää klassisen trenssin.

Kauniisti laskeutuva hame ja nätti toppi on aina varma yhdistelmä. Toppi, 149 €, ja hame, 169 €, Hálo from North.­

Voimavärillä vappuun! Pitkä kietaisuhame, 79 €, & Other Stories.­

Kukkamekko

Vappu on lupaus kesästä, joten nyt viimeistään on hyvä aika ottaa kesän klassikkovaate kukkamekko käyttöön. Se on aina ajankohtainen ja tyylikäs valinta.

Pienet puhvihihat ja levenevä minimitta sopivat tyttömäiseen tyyliin. Mekko, 69 €, & Other Stories.­

Yhdellä hyvällä mekolla hoitaa kaikki kesäjuhlat vuosiksi eteenpäin, 349 €, Balmuir.­

Värikkäät farkut

Värikkäät farkut lukeutuvat kevään ykköstrendeihin ja sopivat erinomaisesti myös vapputeemaan. Yhdistä neutraali yläosa värikkäiden farkkujen kanssa tai leikittele yläosassa toisella rohkealla värillä colour block -tyyliin.

Kokovartalopinkkiä – no miksipä ei? Farkut, 29,99 €, Zara.­

Hempeä keltainen on yksi kevään trendisävyistä. Farkut, 7 For All Mankind, 220 €, mytheresa.com.­

Metti kirjoittaa Me Naisille joka viikko muodista, kauneudesta, tyylistä ja trendeistä.