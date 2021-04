Testasimme puhdistusmaidot ja voidemaiset puhdistusaineet – kotimainen tuubi ansaitsi täydet 5 pistettä

Voidemaiset ja maitomaiset puhdistustuotteet ovat ihonhoidon ammattilaistenkin suosittelemia. Ne poistavat meikin, öljyn ja epäpuhtaudet iholta hellävaraisesti.

Jowae Soothing Cleansing Milk, 13,80 € / 200 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Apteekeissa myytävän ranskalais-korealaisen herkän ihon hoitosarjan hellävarainen puhdistusemulsio suojaa ihoa kuivumiselta. Kasvojen puhdistukseen, myös silmämeikin poistoon. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle.

Kokemus: Tästä tykkään. Voidemainen puhdistus vie meikit kiitettävästi ja tuntuu iholla olemattoman hellävaraiselta. Vain hyvin mieto tuoksu ja täyteläinen koostumus. Hyvä arkiputsari.

Murumuru Puhdistusmaito, 15,90 € / 100 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Kevyt maitomainen koostumus puhdistaa hellävaraisesti kasvoilta epäpuhtaudet ja meikit. Ihoa hoitavien ja ravitsevien raaka-aineiden ansiosta soveltuu kaikille ihotyypeille ja on ihanteellinen puhdistustuote erityisesti kuivalle ja herkälle iholle. Soveltuu myös silmämeikin poistoon. Vegaaninen.

Kokemus: Kuten harmillisen moni muukin luonnonkosmetiikan tuote, tämä saa kasvojeni ihon käytön jälkeen punalaikukkaaksi. Reaktio on kevyt ja katoaa nopeasti, mutta harmittaa silti. Pesuteho ei ole testin parhaasta päästä. Jos iho ei ole herkkä tai kuiva, tämä voisi sopia hyvin tuplapuhdistukseen tai meikittömille kasvoille.

The Ordinary Squalane Cleanser, 10,90 € / 50 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Edullisista tehotuotteistaan tunnetun ihonhoitobrändin putsari poistaa meikin ja epäpuhtaudet mutta pitää ihon kosteutettuna ja pehmeänä. Sisältää muun muassa ihonhoidon hittiainesosaa skvalaania. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Tämä toimii hyvin ja jättää ihon todellakin pehmeäksi ja kosteutetuksi. Meikit lähtevät kunnolla, mutta tuote ei kuivata. Tuntuma on öljymäinen. Ainut miinus tulee riittoisuudesta: tuotetta tuntuu tarvitsevan aika paljon, ja pieni tuubi kuluu nopeasti.

Pisara Puhdistusemulsio, 1,99 € / 230 ml

Arvosana: 1½ / 5

Lupaus: Tokmannilla myytävän Pisaran puhdistusemulsio normaalille iholle päivittäiseen kasvojen puhdistukseen. Vegaaninen.

Kokemus: Tuote tuntuu iholla ja pestessä hyvältä. Iho ei kuivu ja tuote on voidemaisen kermainen. Olen jo innoissani, kunnes näen lopputuloksen kasvojen kuivaamisen jälkeen – meikistä on jäämiä iholla. Tätä en voi suositella meikinpoistoon, mutta meikkiä käyttämättömille toimii putsarina. Miinusta tuoksusta, joka on makuuni aivan liian voimakas.

Nivea Daily Essentials Sensitive Cleansing Milk, 5,90 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Syväpuhdistaa ihon ja poistaa hellästi meikin. Hoitava koostumus sisältää viinirypäleensiemenöljyä ja dekspantenolia. Kosteuttaa ihoa. Auttaa vähentämään herkän ihon tunnusmerkkejä: punoitusta, kuivuutta ja kireyttä.

Kokemus: Tässä on samaa vikaa kuin Pisarassa. Tuote tuntuu hyvältä iholla ja jättää kosteutetun tunteen, mutta meikinpoistoteho jää huonoksi: vanulappu on meikkivoidejäämistä beige, kun pyyhkäisen sillä kasvoja puhdistuksen jälkeen. Ei yksinään meikinpoistoon, mutta meikittömille kasvoille ja kenties tuplaputsaukseen ok, plussaa hajusteettomuudesta.

Clarins Velvet Cleansing Milk, 28,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Sisältää merileväpohjaisen prebiootin, joka ylläpitää ihon normaalia mikrobiomia. Puhdistaa kevyen meikin kasvoilta, silmiltä ja huulilta. Pehmittää ja rauhoittaa ihoa. Kevyt, kukkainen tuoksu. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Hajusteita on omaan makuun liikaa – herkempi ihoni ei välttämättä tykkää joko niistä tai jostain muusta tuotteen ainesosasta, ja iho tuntuu hieman kireältä pesun jälkeen. Tekee kyllä tehtävänsä ja putsaa meikit pois.

BM Cosmeceuticals Cleanser with Sucrose, 21,90 € / 100 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Ihotautilääkäreiden kanssa yhteistyössä kehitetyn sarjan anti-age-puhdistusvoide kaikille ihotyypeille. Poistaa hellävaraisesti epäpuhtaudet ja meikin iholta, myös silmämeikin. Puhdistusvoidetta voi käyttää myös syväpuhdistavana ja kosteuttavana pois pyyhittävänä naamiona.

Kokemus: Ihana tuote, kuin kevyttä kasvovoidetta hieroisi iholle. Ei kuivata lainkaan, mutta vie meikin oikein kiitettävästi pois. Vain ripsiväriä pitää jaksaa poistaa hieman kauemmin, jotta se irtoaa. Jää käyttöön!

Korres Greek Yoghurt Foaming Cream Cleanser, 28 € / 150 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Kreikkalaisen apteekkikosmetiikkasarjan vaahtoava puhdistusvoide kasvoille, kaikille ihotyypeille. Sisältää kreikkalaista jogurttia. Rauhoittaa ja tasapainottaa ihoa ja ylläpitää sen mikrobitasapainoa. Poistaa tehokkaasti epäpuhtaudet, meikin ja vedenkestävän ripsivärin ärsyttämättä ihoa.

Kokemus: Ihana voidemainen tuntu, mutta kuivattaa ihoa odottamattoman paljon suhteessa koostumukseen. Poistaa meikin kuitenkin kiitettävästi. Tämä voisi sopia rasvaisemmalle iholle.

Beauty Garden Orvokki Puhdistusbalm, 27,90 € / 125 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Ranskalaista luonnonkosmetiikkaa. Saippuaton puhdistusbalm kasvojen ja kaulan tehokkaaseen mutta hellävaraiseen puhdistamiseen. Sisältää villiorvokkia, joka edistää kuona-aineiden poistumista iholta ja kirkastaa ihoa. Poistaa meikin ja vähentää ihon epäpuhtauksia. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti seka-rasvoittuvalle iholle. Vegaaninen.

Kokemus: Tässä tuotteessa on testin paksuin koostumus. Tuubista paljastuu geelimäistä tuotetta. Vahamainen geeli sulaa käsiin ja kasvoille ja tuntuu iholla hyvältä. Myös meikinpoisto- ja ihonpuhdistusteho vakuuttaa. Ihon pinnalle jää pehmeä kalvomainen pinta, eikä kuivaihoisellakaan kuivuudesta ole tietoakaan.

Yves Rocher Pur Calendula The Smoothing Makeup Removing Milk, 15,90 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Ikääntyvän ihon puhdistusmaito silottaa ja vahvistaa ihoa. Poistaa iholta meikin ja epäpuhtaudet hellävaraisesti.

Kokemus: Kaikin puolin hyvän tuntuinen ja kivan näköinen tuote, mutta kasvoilla on puhdistuksen jälkeen edelleen meikkijäämiä. Teho ei siis riitä, vaikka työstän tuotetta huolellisesti kasvoille. Meikittöminä päivinä tämä toimisi.

Laponie of Scandinavia Milk Cleanser, 17,95 € / 100 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Suomalaista luonnonkosmetiikkaa. Tehokas mutta hellävarainen kasvojenpuhdistus herkälle ja ongelmaiholle. Poistaa öljyn, lian ja meikin. Sisältää muun muassa rypsiöljyä, kosteuttavaa glyseriiniä ja hoitavaa ja bakteereja ehkäisevää ksylitolia. Ei lisättyjä hajusteita.

Kokemus: Tämä puhdistusmaito on yksi parhaista koskaan kokeilemistani. Tuntuu iholla ihanalta, ei kuivata lainkaan ja puhdistaa meikin. Plussaa tietysti myös kotimaisuudesta.

Kuvat: Valmistajat

Testaus ja juttu: Vivi Norokorpi, jonka koko ihon kunto parani huomattavasti heti, kun liian voimakkaasti pesevät puhdistustuotteet vaihtuivat voiteisiin ja maitoihin.

