Jos hiukset katkeilevat, ensin pitää selvittää, miksi – yleisimmät syyt voi jakaa kahteen ryhmään

Hiusten katkeilua voi välttää panostamalla niiden hoitoon, mutta myös helpoilla pikkunikseillä.

Hiusten katkeilu on yleinen harmi, mutta yleensä melko helposti estettävissä.

Ensin on hyvä pyrkiä selvittämään, mistä katkeilu johtuu. Syitä on nimittäin useita erilaisia, hiusammattilaiset kertovat lifestyle-sivusto PureWow’n jutussa. He neuvovat myös, mikä riesaan auttaa.

Yleisimmät syyt voi jakaa kahteen ryhmään

Haaroittuvat ja katkeilevat hiukset ovat useimmiten seurausta kemiallisesta tai mekaanisesta rasituksesta.

Ensin mainittu tarkoittaa nimensä mukaisesti erilaisten hiuksiin käytettävien kemikaalien aiheuttamaa vaurioitumista. Sitä aiheuttavat usein kotivärjäysmokat, kuten värjääminen liian usein tai värin jättäminen vaikuttamaan liian pitkäksi aikaa. Toisaalta vahinkoa voi aiheutua myös ammattilaisen käsissä, jos samoja hiusosioita esimerkiksi vaalennetaan useita kertoja.

Myös permanenteissa ja muissa rakennekäsittelyissä käytetään kemikaaleja, jotka voivat aiheuttaa katkeilua. Käsittelyt rikkovat hiusten disulfidisidokset, mikä hapertaa hiuksia huomattavasti.

” Katkeilu on varsin yleistä myös niillä, jotka pitävät usein hiuksiaan kiinni.

Mekaanista eli fyysista rasitusta aiheuttaa esimerkiksi hiusten lämpökäsittely, kuten föönääminen, suoristaminen ja kihartaminen.

Hiuksiaan saattaa vaurioittaa, vaikka ei värjäisiä hiuksiaan tai käyttäisi mitään lämpövekottimia. Katkeilu on varsin yleistä myös niillä, jotka pitävät usein hiuksiaan kiinni. Jos tukan kiinnittää aina samalla tavalla, ponnari voi hangata hiuksia poikki. Pahin vaihtoehto on tiukka kampaus Ariana Grande -tyyliin.

Korkea ponnari on laulaja Ariana Granden tavaramerkki.­

Aina katkeilu ei ole oma vika

Hiusten katkeiluun vaikuttaa myös niiden rakenne. Luonnonkihara hius on yleensä hauraampi ja siksi myös katkeilee helpommin. Kiharapäiden kannattakin hoitaa hiuksiaan ajan kanssa: ylimääräistä rasitusta voi välttää harjaamalla ja muotoilemalla tukkansa hellävaroen.

Eikö mikään selitys tunnu koskevan sinua?

Silloin voi olla aihetta selvittää, onko hiusten katkeiluun jokin terveydellinen syy. Voi olla, ettet saa riittävästi ravinteita, kuten rautaa tai vitamiineja. Nopeiden johtopäätösten sijaan on fiksuinta tsekata asia terveydenhuollon ammattilaisen avulla.

Mikä neuvoksi?

Hiusten vahvistamisessa proteiinisidokset ja kosteutus ovat avainasemassa.

Markkinoille on viime vuosina tullut tuotteita ja kampaamohoitoja, joiden avulla hiusten rakennetta pyritään korjaamaan ja vahvistamaan. Kannattaa kuitenkin pitää mielessä, että esimerkiksi liian ahkerat proteiinikäsittelytkin voivat haurastuttaa hiuksia.

Hiusten kosteutuksesta voi huolehtia käyttämällä kosteuttavia ja hoitavia tuotteita, kuten tehohoitoainetta, hiusöljyä tai selvityssuihketta. Sopivat tuotteet riippuvat omista hiuksista.

Moni katkeilun juurisyy on myös helposti vältettävissä. Yksinkertaisin ratkaisu on vähentää tai välttää katkeilun aiheuttajaa. Apuja saa myös monista pienistä nikseistä: ennen lämpökäsittelyä kannattaa laittaa kuumasuojasuihketta, tavallisen hiuslenkin voi vaihtaa silkkiseen tai muuhun hellävaraisempaan versioon, kampausta kannattaa vaihdella ja hiuksia voi pyrkiä pitämään välillä auki.