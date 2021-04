Siipirajaus on uusin keino tavoitella täyteläisiä huulia – TikTok-trendi antaa suulle täysin uuden muodon

”Huulisiivillä” tavoitellaan nukkemaista suuta, mutta tekniikassa piilee riski ihan väärään vaikutelmaan.

Kissarajaus, ketturajaus, koiranpenturajaus... Silmille tarkoitetuilla rajaustyyleillä on tavoiteltu milloin mitäkin vaikutelmaa. Huulten rajaamisessa tavoite on puolestaan jo pitkään pysynyt samana: kunhan suu näyttäisi täyteläisemmältä. Uusimmassa TikTok-villityksessä taiotaan kuitenkin huulille myös täysin uusi muoto.

Tuore rajaustekniikka kantaa nimeä siipirajaus tai siipihuulet (engl. lip wings), toisinaan leikkisästi myös Bratz-nukkehuulet. Ilmiöstä ovat kirjoittaneet muun muassa Glamour ja Metro.

Tekniikan tarkoituksena on luoda vaikutelma takavuosina suositusta Bratz-nukesta, jolla on todella pulleat huulet ja ylöspäin kääntyvät suupielet. Se saa huulet näyttämään siltä kuin niitä mutristaisi, vaikka suu on rentona.

Bratz-nuket toimivat rajaustyylin esikuvina.­

Käyttäjä Wah Mekon ohjevideo vaikuttaisi lukeutuvan TikTokin suosituimpiin. Hän toteuttaa siipirajauksen näin:

Aloita piirtämällä ruskealla huultenrajauskynällä hieman huulten yli amorinkaarta seuraten. Jatka piirtämistä hieman suupielistä ylöspäin, selvästi huulten ulkopuolelle samaan tapaan kuin tekisit kissarajausta silmiin. Ylirajaa myös alahuuli. Häivytä rajausta. Lisää lopuksi kerros huulikiiltoa.

Rajausten kuuluukin olla dramaattiset. Muissa ohjevideoissa niiden tekoon käytetään jopa mustaa silmänrajauskynää tai luomiväriä. Siipirajaus innostaakin luultavasti enemmän näyttävän kuin hillityn tyylin ystäviä.

Dramaattinen look vaatinee paljon harjoittelua tai ainakin harjaantunutta otetta. Somessa on nimittäin huomattu, että lopputulos saattaa joskus muistuttaa häiritsevästi enemmän Jokeria kuin tyttömäistä nukkea.

Emme suosittele kokeilemaan kiireaamuna.