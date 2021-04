Tuntuvatko hiukset kurittomilta? Ongelman ratkaisemisessa auttaa hiusten huokoisuuden selvittäminen – siihen on olemassa helppo testi

Hiusten huokoisuudesta selviää, onko tukka vahingoittunut, kosteuden tarpeessa vai terve ja elinvoimainen.

Tuntuuko, että hoitoaine vain liippaantuu hiusten päällä eikä imeydy tukkaan, tai että kaikesta hoitamisesta huolimatta hiukset sojottavat jatkuvasti joka ilmansuuntaan? Vastaus saattaa löytyä hiusten huokoisuudesta. Hiusten huokoisuus saattaa kuulostaa terminä epämääräiseltä, mutta on usein salaisuutena onnistuneeseen hoitorutiiniiin.

Huokoisuus tarkoittaa hiusten kykyä imeä kosteutta itseensä sekä pitää kosteus sisässään. Tämä riippuu siitä, kuinka koholla hiuksen pinnassa hiussuomut ovat. Huokoisuus luokitellaan kolmeen asteeseen:

Vähähuokoisuus tarkoittaa, että hiuksen pinta on tiivis. Silloin kosteuttavat tuotteet eivät aina pääse tehoamaan hiuksissa odotetulla tavalla. Hiukset voivat kuivua ja mennä helposti takkuun. Vähähuokoinen hius on terve, mutta sitä ei ole vain kosteutettu oikein.

Keskihuokoisessa hiuksessa hiussuomut ovat hieman koholla, jolloin kosteus pääsee imeytymään hiukseen ja myös pysymään siellä.

Korkeahuokoisen hiuksen tunnistaa siitä, että se on auttamatta aina säkkärässä, katkeilee helposti ja tuntuu kuivalta. Korkeahuokoinen hius kyllä imee kaiken kosteuden salamana sisäänsä, mutta kosteus myös haihtuu siitä yhtä nopeasti. Geenien lisäksi korkeahuokoisuus voi johtua hiuksiin tehdyistä lämpö- ja värikäsittelyistä.

Vesilasitesti avuksi

Huokoisuus on helppo selvittää pienellä kotitestillä. Ota pesun (tärkeää on, että hius on putipuhdas) jälkeen talteen muutama hius, jotka irtoavat tukkaa harjatessa. Pudota suortuva tai kaksi lasilliseen vettä ja katso, miten ne käyttäytyvät vedessä. Jos hius jää lillumaan pinnalle, on se vähähuokoinen. Jos hius vajoaa hitaasti, kyseessä on keskihuokoinen hius. Jos suortuva painuu saman pohjalle, tarkoittaa se korkeahuokoisuutta.

Kosteusköyhä hius nauttii, kun ennen sampoopesua siihen levittää avokaöljypohjaisen hiusöljyn, joka pääsee imeytymään syvälle hiukseen.

Nurme 100% Pure -avokadoöljy, 15,95 €.­

Keskihuokoisen hiuksen kuntoa kannattaa ylläpitää viikoittaisella naamiolla. Syväpuhdistava ja kosteuttava maski poistaa tukasta tuotejäämät ja samalla hoitaa sitä tehokkaasti, minkä ansiosta hiusta on helppo muotoilla.

Paul Mitchell Tea Tree Hair & Scalp Treatment -hiusnaamio, 18,90 €.­

Korkeahuokoisen hiuksen pesuun on parasta valita sulfaatiton sampoo ja täydentää pesu vesipohjaisella, hiuksiin jätettävällä hoitoaineella.

Bamalama Kosteuttava sampoo, 5,90 €.­

Briogeo Farewell Frizz Rosarco Milk Leave-In Conditioning Spray -hoitosuihke, 18,95 €.­

