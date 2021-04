Testissä misellivedet – marketin parin euron puhdistusvesi nousi parhaimpien joukkoon

Misellivedet puhdistavat meikin ilman vesipesua ja huuhtelua. Otimme kokeiluun yhdeksän pulloa eri hintaluokista.

Ziaja Jeju Micellar Water, 7,90 € / 390 ml

Arvosana: 4 / 5

Lupaus: Nuoren ihon tarpeisiin kehitetty hajusteeton, hellävarainen koostumus. Sopii kaikille ihotyypeille, mutta erityisesti rasvoittuvalle ja sekaiholle sekä akneihon puhdistukseen. Soveltuu kasvo-, huuli- ja silmämeikin poistoon. Sisältää muun muassa rauhoittavaa D-pantenolia ja kistus-uutetta sekä kosteuttavaa ksylitolia. Vegaaninen.

Kokemus: Sopii erityisen hyvin akneoireiselle sekaiholleni. Tämä on testin ainut vaahtoava vesi, mikä johtuu luultavasti pumppupullosta. Puhdistaa kasvomeikin hyvin, mutta vedenkestävä ripsiväri vaatii työstämistä. Plussaa tuoksuttomuudesta.

Kenelle sopii? Purkin takana lukee, että tuote sopii erityisesti rasvoittuvalle sekaiholle ja akneiholle. Olen samaa mieltä. Tuoksun puolesta tuote sopii kaikille.

Odacité Blue Aura Cleansing Water, 43 € / 120 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkaa. Neempuuta, pyhäbasilikaa ja kurkumaa sisältävä ayurvedinen kasvovesi ilmansaasteiden vaikutuksia vastaan. Teho pohjautuu miselleihin. Poistaa iholta ilmansaasteita, epäpuhtauksia ja sitkeänkin meikin. Sopii kaikille ihotyypeille.

Kokemus: Tämä on testin vesistä ainut, joka irrottaa vedenkestävän ripsivärin paremmin kuin kasvomeikin. Kasvot jäävät puhdistuksen jälkeen hieman öljyisen tuntuisiksi, joten pesen ne varmuuden vuoksi vielä toisella pesuaineella. Meikkiä ei kuitenkaan irtoa enää, joten rasvainen tunne iholla johtuu vain tuotteen koostumuksesta. Itselleni tunne puhtaasta ihosta on tärkeä, joten tuotteesta ei tule omaa suosikkiani. Myös tuoksu on omaan makuuni turhan vahva. Plussaa kuitenkin vedenkestävän ripsivärin tehokkaasta puhdistamisesta ja purkin lupauksesta istuttaa kymmenen puuta yhtä ostettua tuotetta kohden. Myös lasipurkki tuntuu todella ylelliseltä.

Kenelle sopii? Vedenkestävää ripsiväriä käyttävälle ihmiselle, joka käyttää vain ohutta meikkipohjaa.

Pisara Micellar Puhdistusvesi, 2,59 € / 250 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Puhdistusvesi normaalille iholle päivittäiseen kasvojen puhdistukseen. Poistaa meikin ja puhdistaa ihon. Vegaaninen.

Kokemus: Tuoksuu ehdottomasti parhaalta kaikista testin tuotteista. Tuoksu on raikas ja sopivan voimakas. Tuote puhdistaa hyvin kaiken meikin, vaikka vedenkestävää ripsiväriä joutuu jälleen työstämään. Iholle jää tuotteen käytön jälkeen miellyttävä ja hento tuoksu.

Kenelle sopii? Raikkaiden tuoksujen ystävälle, joka haluaa, että kasvojen puhdistustuote jättää iholle raikkaan ja puhtaan tunteen.

Herbina Eco by Herbina Micellar-vesi, 10,50 € / 200 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkaa. Poistaa meikin ja epäpuhtaudet iholta hellävaraisesti, virkistää ja kosteuttaa ihoa. Sisältää kehäkukka- ja vadelmauutetta, jotka hoitavat ja rauhoittavat ihoa. Pohjoisen luonnon inspiroima pehmeä tuoksu. Ecocert Cosmos Organic -sertifioitu: tuotteet sisältävät vähintään 95 % kasviperäisiä ainesosia ja vähintään 20 % luomuviljeltyjä ainesosia. Vegaaninen.

Kokemus: Hyvin mieto tuoksu. Tuote irrottaa meikin hyvin, mutta ei jätä jälkeensä yhtä puhdasta fiilistä kuin moni muu testin vesi. En kuitenkaan osaa sanoa, miksi. Plussaa kotimaisuudesta.

Kenelle sopii? Ihmiselle, joka haluaa suosia luonnonkosmetiikkaa ja kotimaista brändiä.

Nivea MicellAir Skin Breathe Micellar Water Sensitive Skin, 5,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Puhdistusvesi herkälle iholle. Puhdistaa ja poistaa meikin kasvoilta ja silmistä hellävaraisesti mutta tehokkaasti. Kosteuttaa ja raikastaa ihoa. Hajusteeton.

Kokemus: Vedessä on Nivean tuotteista tuttu ominaistuoksu. Tuote puhdistaa kasvomeikin hyvin, mutta kaikki vedenkestävä ripsiväri ei lähde ilman apuja. Tuote myös kirvelee hieman kuivassa kunnossa olevalla ihollani. Tuote jättää iholle puhtaan tunteen.

Kenelle sopii? Klassikkobrändin ystäville tuoksua ja perushyvää tehoa myöten.

Nuxe Bio Organic Moringa Seeds Micellar Cleansing Water, 19,90 € / 200 ml

Arvosana: 2 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkaa. Moringansiemenuutetta sisältävä misellivesi poistaa lian ja meikin kasvoilta ja silmistä helposti ja tehokkaasti. Vegaaninen.

Kokemus: Tuotteen pumppupullo on todella hyvä, mutta tuotteen tuoksu omaan makuuni liian tunkkainen, jopa metsämäinen. Puhdistaa kuitenkin meikkipohjan hyvin, vaikka ripsiväriä joutuu työstämään hetken pidempään.

Kenelle sopii? Luonnonkosmetiikan ystävälle, jota vahva luonnonkosmetiikkamainen tuoksu ei häiritse.

Bioeffect Micellar Cleansing Water, 69 € / 200 ml

Arvosana: 5 / 5

Lupaus: Valmistettu islantilaisesta, mineraalirikkaasta vedestä. Puhdistaa tehokkaasti kaiken, myös vedenkestävän meikin. Kosteuttaa ja virkistää ihoa. Sopii kaikille ihotyypeille, erityisesti herkälle ja rasvoittuvalle iholle. Hajusteeton ja alkoholiton.

Kokemus: Kaunis pullo, jota pitää mielellään esillä kylpyhuoneessa. Tuotteen tuoksua voisi kuvailla puhtaaksi, vaikka se onkin hajustamaton. Puhdistaa hyvin kasvomeikin ja lopulta myös vedenkestävän ripsarin.

Kenelle sopii? Ihmiselle, joka pitää vaimeista tuoksuista ja kaipaa iholleen puhtauden tunnetta. Pullon kaunis ulkomuoto tuo iltarutiineihin myös ripauksen ylellisyyttä.

La Provençale Bio Micellar Water, 7,90 € / 400 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Luonnonkosmetiikkaa. Puhdistusvesi kasvoille ja silmille puhdistaa lian, epäpuhtaudet ja meikin kasvoilta, silmiltä ja huulilta hellävaraisesti ja kuivattamatta. Sisältää luomusertifioitua oliivinlehtiuutetta.

Kokemus: Tuotteen tuoksu tuo etäisesti mieleen saunatuoksut – ei oma suosikkini. Puhdistaa kuitenkin meikin hyvin ja irrottaa myös vedenkestävän ripsivärin. Iho jää hieman öljyisemmäksi kuin muiden tuotteiden kohdalla.

Kenelle sopii? Puisten tuoksujen ja orgaanisten tuotteiden ystävälle.

Clarins Cleansing Micellar Water, 28,90 € / 200 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Puhdistaa kevyen silmä-, huuli- ja kasvomeikin hellävaraisesti ja tehokkaasti. Sopii kaikille ihotyypeille, myös herkälle iholle. Tasoittaa ja pehmittää ihoa. Sisältää merileväpohjaisen prebiootin, joka ylläpitää ihon normaalia mikrobiomia ja säilyttää ihon luonnollisen tasapainon ja suojan. Moringauute vaikuttaa saasteita vastaan ja poistaa iholta ilman epäpuhtaudet.

Kokemus: Todella vahva ja parfyymimainen tuoksu, joka on ehdottomasti oma inhokkini. Haju myös jää kasvoille melko vahvana. Puhdistaa hyvin kasvomeikit ja irrottaa lopulta myös vedenkestävän ripsivärin. Tuoksu vetää pisteet kuitenkin alas, sillä tätä tuotetta en pysty käyttämään sen vuoksi uudelleen.

Kenelle sopii? Ihmiselle, joka pitää vahvoista tuoksuista ja kaipaa kasvojenpuhdistustuotteeltakin parfyymimaista tuoksua.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Katariina Halonen, joka ei koskaan aiemmin ole luottanut 3 in 1 -tuotteisiin, mutta yllättyi iloisesti misellivesien kohdalla. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.