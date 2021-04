Zalando alkaa myydä käytettyjä vaatteita Suomessa

Suomenkin markkinoiden suurin muotiverkkokauppa Zalando lanseeraa Pre-owned-palvelun myös meillä.

Suomalaiset voivat myydä ja ostaa käytettyjä pukeutumisen tuotteita Zalando.fi:n alla toimivassa Zalando Pre-owned -verkkokaupassa torstaista lähtien, kun Zalando tuo käytettyjen vaatteiden verkkokauppansa seitsemälle uudelle markkinalle.

Tavallisten kuluttajien aiemmin omistamien ja käyttämien vaatteiden ostamiseen pätevät samat toimituksen, maksun ja palautuksen edut kuin muihinkin Zalandon verkkokaupasta ostettuihin tuotteisiin.

Myyntiin Zalando hyväksyy vaatteita yli 3000 merkiltä. Vaatteiden kunnon täytyy vastata uutta, eikä niissä saa olla näkyviä käytön merkkejä.

Myyntiprosessia kuvataan Zalandon sivuilla helpoksi: Tuotteesta otetaan valokuva, lisätään perustiedot ja hyväksytään tai ei hyväksytä siitä saatu hintatarjous. Sen jälkeen tuotteet lähetetään Zalandolle, jossa niiden laatu tarkastetaan.

Vaatteitaan Zalandolla myyvä kuluttaja saa valita, haluaako hän vaihtaa käytetyt pukeutumisen tuotteensa lahjakorttiin Zalandon verkkokauppaan vai lahjoittaa tuotteiden arvon hyväntekeväisyyteen Punaiselle Ristille tai WeForest-säätiölle.

Suomen lisäksi pre-owned-muotia voi pian ostaa myös Italiassa, Tshekissä, Ruotsissa, Tanskassa, Irlannissa ja Itävallassa. Aiemmin käytetyn muodin kauppapaikka on toiminut Saksassa, Espanjassa, Puolassa, Ranskassa, Belgiassa ja Alankomaissa.

Vaatekierrätys on megatrendi

Vastaavia palveluita löytyy myös Suomesta. Esimerkiksi kotimaiset Emmy ja Rekki toimivat samankaltaisilla periaatteilla kuin Zalando Pre-owned.

Zalando ei myöskään ole ainut perinteinen muodin jälleenmyyjä, joka ottaa second hand -muodin osaksi liiketoimintaansa. Helmikuussa Stockmann ilmoitti, että suomalainen Relove avaa second hand -myymälän sen tavarataloon.

Joulukuussa UFF arvioi Me Naisille, että kierrätys on astunut marginaalista valtavirtamuotiin ja noussut megatrendiksi. Käytetyn vaatteen myynti on ollut jo usean vuoden ajan nousujohteista.

Myös Relove-ketjun perustaja Noora Hautakangas sanoi, että käytetyn muodin suosiminen on kasvanut. Ihmiset haluavat kuluttaa ja ostaa vastuullisesti.

