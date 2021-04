Kun suomalainen haluaa hiukset kiinni, hänellä on kaksi selvää suosikkia, joilla homma hoituu – arvaatko mitkä?

Yli 20 000 suomalaista kertoi, millä hiusasusteella mieluiten kiinnittää suortuvansa.

Suomalaisten suosikkihiusasuste on monipuolinen: perushiuslenkki taipuu vaikka letti- tai nutturakampaukseen.­

Kuten muodissa yleensä, myös hiusasusteissa trendit tulevat ja menevät. Parhaillaan suosiossa paistattelevat ainakin ysärityyliset muhkeat hiusdonitsit, koristellut hiuspinnit ja leveät pannat.

Eri asia on, päätyvätkö trendiasusteet suosikeiksi arjessamme vai tartummeko sittenkin mieluummin johonkin tuttuun ja turvalliseen. Kysyimme suomalaisilta, mitä asustetta he mieluiten käyttävät, kun haluavat pitää hiuksiaan kiinni. Vaihtoehtoina olivat perinteinen hiuslenkki, spiraalinmuotoinen hiuslenkki, hiusdonitsi, hiussolki ja hainhammas tai muu vastaava klipsi.

Lähes 23 000 vastauksen perusteella me suomalaiset uskomme perinteisen ponnarin voimaan. Tavallinen hiuslenkki keräsi nimittäin noin kolmanneksen kaikista äänistä. Ja mikä ettei! Se on monikäyttöinen, sopii eripituisiin hiuksiin ja on usein käden ulottuvilla.

Perinteinen hiuslenkki lettikäytössä.­

Hopeasijalle ylsi hiusdonitsi, joka keräsi reilun neljänneksen äänistä. Kenties tuloksessa näkyy se, että 1990-luvun vaikutteet ja nostalgisointi ylipäänsä ovat olleet pinnalla muotimaailmassa jo hyvän tovin. Vielä runsaat kymmenen vuotta sitten donitsi olisi saattanut tuntua retrolta aivan väärällä tavalla.

Hiusdonitsi lisää näyttävyyttä arkiseen poninhäntään.­

Loput kolme vaihtoehtoa saivat selvästi pienemmän suosion. Vaikka spiraalimainen, muovinen hiuslenkki on vakiinnuttanut paikkansa asusteosastoilla, vain 15 prosenttia kertoi valitsevansa sen hiuksia sitoessaan. Hainhammasta tai muuta klipsia suosii 13 prosenttia suomalaisista ja hiussolkea joka kymmenes.

Spiraalinmuotoinen hiuslenkki on asustevalikoiman tulokkaita.­

Hainhammas on viime vuosina tehnyt paluun.­

Hiussolki on harvan suomalaisen ykkösvalinta.­

