5 kosmetiikkatuotetta, jotka saivat somen sekaisin: maskinkestävä huulikiilto, vihreä kosteusvoide...

Kevään kiinnostavimmat kosmetiikkauutuudet ovat hankkineet jo kannuksensa somen hehkutuksessa.

Hyvälle – ja vieläpä edulliselle – meikkivoiteelle on aina tilausta.­

1. Luonnollisen näyttävät kulmat

Lumene Longwear Eyebrow Definer -kulmakynä, 10,90 €.­

Jos näinä aikoina yhtä meikkituotetta on oppinut arvostamaan enemmän kuin koskaan aiemmin, on se hyvä kulmakynä.

Lumenelta on vihdoinkin tullut juuri sopivan vahamainen kulmakynä, jota teroittamisen sijaan on helppo pyörittää lisää esille. Kun pää pysyy aina terävänä, on kynällä helppo tehdä luonnollisen näköisiä viivoja omien kulmakarvojen sekaan.

2. Superkiilto kaikkiin olosuhteisiin

NYX Professional Makeup Shine Loud -huulikiilto, 14,90 €.­

Veden- ja maskinkestäväksi hehkutettu NYX Professional Makeupin huulikiilto on räjäyttänyt TikTokin suosiollaan. Kahta eri koostumusta sisältävän kiillon luvataan pysyvän huulilla 16 tuntia. Ensimmäinen, varsinainen värituote kuivuu huulille aavistuksen mattaiseksi punaksi, joka lukkiutuu paikalleen superkiiltävällä kiillolla.

Somehehkutus on täysin ansaittua: väri ei hievahdakaan huulilta ja lähtee iholta vasta öljypohjaisella putsarilla.

3. Ihonhoidon ihannehybridi

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment -voide, n. 47 €.­

Trendikästä cica-kasvia sisältävä, iholta punaisuutta taittava Dr. Jart+:n vihreä voide muuttuu iholla beigeksi ja lopulta mukautuu ihon oman sävyn mukaiseksi. Voide taittaa iholta sekä normaalia punaisuutta että epäpuhtauksista, arvista ja pigmentaatiohäiriöstä johtuvaa punaa.

Voiteen luvataan olevan meikin ja ihonhoitotuotteen hybridiesimerkki parhaimmasta päästä: kevyen peiton ja hoitavien ominaisuuksien lisäksi mukana on suojakerroin 30. Voide on myyty somehypetyksen ansiosta monesta paikasta loppuun alta aikayksikön, mutta Ruotsin Sephorasta sitä näyttäisi voivan vielä tilata.

4. Tehokosteuttaja TikTokista

CeraVe Hydrating Hyaluronic Acid Serum -seerumi, 24 €, mm. asos.com.­

Hyaluronihaposta on tullut viime aikoina lähes synonyymi supertehokkaalle kosteuttajalle. Apteekeista tuttu, huikean hyvällä hinta-laatusuhteella varustettu CeraVe-sarja nousi viime vuoden puolella TikTokin kautta todelliseksi hitiksi, ja nyt sarjan uusi hyaluronihapposeerumi on jokaisen ihonhoitofanin toivelistalla.

Kermaisessa seerumissa on lisäksi mukana muun muassa ihoa korjaavia keramideja. Koostumus on niin kosteuttava, että somessa sanotaan sen hoitavan kertalevityksellä niin seerumin kuin kosteusvoiteenkin roolin.

5. Kulttituotteen halpisversio

e.l.f. Cosmetics 16hr Camo Concealer -peitevoide, 10,90 €.­

E.l.f. Cosmeticsin peitevoidetta kehutaan erityisesti sen pitkäkestoisuuden ja peittävyyden ansiosta. Sen sanotaan vetävän vertoja jopa vertoja kulttimaineeseen nousseelle ja kauneusbloggaajien kestosuosikille Tarten Shape Tape -peitevoiteelle. Kevyt peitevoide levittyy iholle helposti, ja laajan sävyvalikoiman ansiosta sillä saa tehtyä kasvoille niin valoja kuin varjoja.