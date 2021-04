Kun iho tuntuu kuivalta, moni suomalainen lotraa kosteusvoiteella – vaikka parempikin ratkaisu on olemassa

Kun ihoa kiristää, se huutaa kasvovettä eikä rasvaa. Silti moni toimii päinvastoin, osin ymmärrettävästä syystä.

Kun kasvojen ihoa kiristää pesun jälkeen tai talvipakkasilla, moni tuumaa, että iho kaipaa tuhtia rasvaa.

Tämä johtopäätös, että kuivalta tuntuva iho kaipaa paksun kerroksen kasvorasvaa on kuitenkin yksi ihonhoidon sitkeimmistä myyteistä – edelleen.

– Tosiasiassa iho huutaa janoa, eli vesikosteutta. Kun ihoa kiristää, se tarvitsee kasvovettä, kertoo ihonhoitoa opiskellut meikkitaiteilija ja kauneusbloggaaja Miia Johansson.

Moni kuitenkin laiminlyö kasvoveden käyttöä, osin ymmärrettävistä syistä. Harhaluulot kasvojen kosteutuksesta elävät edelleen vahvana ihonhoidon termistön kehnojen käännösten vuoksi: englanninkieliset sanat hydrating ja moisturizing käännetään molemmat suomen kielellä kosteudeksi, vaikka kyseessä on kaksi eri asiaa. Hydrating tarkoittaa vesikosteutta ja moisturizing rasvakosteutta.

Onko ihoni kuiva vai pintakuiva?

Johanssonin mukaan ihoa hoidetaan usein väärin myös siksi, että kuiva iho ja pintakuiva iho sekoitetaan keskenään.

– Kuiva iho on rakenteellinen asia. Kuivassa ihossa voi olla pienet ihohuokoset, joten esimerkiksi rasvainen tai sekaiho ei voi yhtäkkiä muuttua talvella kuivaksi.

– Pintakuiva iho taas ei ole ihotyyppi, vaan ihon väliaikainen tila, joka voi esiintyä jopa rasvaisella iholla.

Pintakuivuus tarkoittaa sitä, että ihosta puuttuu juurikin vesikosteus. Kuivassa ihossa on puute sekä vesi- että rasvakosteudesta.

” Kun iho on saanut tarpeeksi vesikosteutta, kosteus pitää lukita ihoon rasvalla. Siihen paras tuote on kasvoöljy.

Mistä sitten tietää, onko oma iho kuiva vai pintakuiva? Johanssonin mukaan pintakuivan ihon tunnistaa siitä, että sitä kiristää eikä kosteusvoide tunnu auttavan tunteeseen.

– Moni ajattelee silloin, että kun laitan tämän voiteen tähän päälle, se helpottaa. Silti kiristely jatkuu päivän aikana, ja syyksi luullaan huonoa kasvovoidetta. Sitten luullaan, että tarvitaan vielä jokin paksumpi voide.

Liian paksun voiteen lotraamisessa piilee kuitenkin sudenkuoppa, sillä moni tuhti rasva ei välttämättä sovi iholle, vaan saattaa jopa tukkia ihohuokosia. Kasvoveden korvaaminen paksulla rasvalla voi aiheuttaa sen, että iho on edelleen kireä ja lisäksi siihen puhkeaa näppyjä.

Ensin vesikosteus, sitten rasvakosteus

Kasvovettä ei levitetä kasvoille pumpulilla, vaan se suihkutetaan tai taputellaan käsin. Ennen sitä kasvot tietenkin puhdistetaan. Kasvovettä voi lisätä kerran tai kerrostaen ihon kuivuuden mukaan.

Kun iho on saanut tarpeeksi vesikosteutta kasvovedestä, kosteus pitää lukita ihoon rasvalla. Siihen paras tuote on kasvoöljy, mutta Johanssonin mukaan on makukysymys, haluaako käyttää kosteusvoidetta vai kasvoöljyä.

– Kasvoöljy kunnioittaa ihoa siinä mielessä, että ylimääräisten tuotteiden karsiminen on iholle parempi. Se sopii minimalistiseen rutiiniin.

Kun ihossa on vesikosteutta, se lukitaan ihoon sopivalla kasvoöljyllä.­

Kosteusvoide on taas laimeampi sekoitus vettä, öljyä ja emulgaattoreita, jotka sekoittavat öljyn ja veden keskenään.

– Sen käyttö voi tuntua helpommalta vaihtoehdolta.

Millainen on hyvä kasvovesi?

Laadukas kasvovesi sisältää hoitavia ja kosteuttavia ainesosia, kuten hyaluronihappoa, taikapähkinävettä ja salisyylihappoa. Kun tutustuu tuotteen ainesosaluetteloon eli inci-listaan, ensimmäisen raaka-aineen on Johanssonin mukaan hyvä olla veden sijasta esimerkiksi kukkaisvesi tai aloe vera.

– Älkää uskoko liikaa, mitä mainos sanoo, vaan lukekaa inci-listaa. Luonnontuotteet eivät myöskään automaattisesti ole muita parempia, vaan molemmissa on hyvät ja huonot tuotteensa.

Johansson muistuttaa, että tuotteet pitäisi aina valita oman ihotyypin mukaan.

– Jos joku somettaja suosittelee jotain voidetta, kukaan ei mieti, mikä somettajan ihotyyppi on ja sopiiko tuote omalle iholle.