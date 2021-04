Mitkä edulliset kosmetiikkatuotteet toimivat yhtä hyvin kuin kalliimmat? Ripsiväri, meikkivoide ja 4 muuta löytöä, jotka ovat hintaluokkaansa parempia

Likimain luksusta voi saada myös säästöbudjetilla. Tunnettujen huipputuotteiden edulliset versiot ovat täyttä tavaraa jokaisen euron edestä.

1. Kuin silkkiä iholla

Mikä: The Body Shop Fresh Nude -meikkivoide, 25,90 €

Esikuva: Giorgio Armani Luminous Silk Foundation -meikkivoide, 49,95 €

Miten toimii: The Body Shopin superkevyt meikkivoide toimii iholla täysin samoin kuin maailmalla palkintoja kahminut Armanin meikkivoide. Silkkisestä voiteesta saa kerrostamalla puolipeittävän lopputuloksen ja kauniin hehkun. Sävyvalikoimakin on ilahduttavan kattava.

2. Heleyttä helmistä

Mikä: Oriflame Giordani Gold Illuminating -hohtopuuterihelmet, 34 €

Esikuva: Guerlain Météorites Perles Powder -hohtopuuterihelmet, 68,50 €

Miten toimii: Oriflamen hohtohelmet ovat sekä ulkonäöltään että ihotuntumaltaan yllättävän identtisiä ikonisen meikkituotteen tittelin ansainneiden Guerlainin hohtohelmien kanssa. Kirjavat helmet tuovat iholle heleyttä, tasoittavat sen sävyä ja kiinnittävät kevyesti muuta kasvomeikkiä. Ne sisältävät myös ihoa kosteuttavaa hyaluronihappoa.

3. Vitamiinishotti kasvoille

Mikä: La Roche-Posay Pure Vitamin C10 -seerumi, 43 €

Esikuva: SkinCeuticals C E Ferulic -seerumi, 163 €

Miten toimii: Antioksidantit ja erityisesti ihoa kirkastava C-vitamiini ovat ihonhoidon iso juttu tällä hetkellä. SkinCeuticalsin seerumi on noussut nopeasti himottujen hoitotuotteiden kärkeen korkeiden tehoainepitoisuuksiensa ansiosta. La Roche-Posayn seerumi on kulttituotteelle erittäin varteenotettava verrokki: todella täyteläinen seerumi sisältää kymmenen prosenttia puhdasta C-vitamiinia.

4. Luonnollista tuuheutta räpsyille

Mikä: Maybelline Falsies Lash Lift -ripsiväri, 14,90 €

Esikuva: Dior Diorshow -ripsiväri, 39 €

Miten toimii: Muhkea harja sekä juuri sopivan kuiva ja siten kauniisti kerrostuva massa tekevät Maybellinen Falsies Lash Lift -ripsiväristä lähes identtisen doppelgängerin kuuluisalle kilpakumppanilleen. Yksi kerros Maybellinen ripsaria tekee ripsistä tarkasti erotellut ja luonnollisen tuuheat, toinen kerros antaa niille lisää pituutta.

5. Hohdokas pohja

Mikä: NYX Professional Makeup Honey Dew Me Up! -meikinpohjustusgeeli, 20,50 €

Esikuva: Smashbox Photo Finish Primer Oil -meikinpohjustaja, 37,50 €

Miten toimii: Tehokkaasti kosteuttavat primerit ovat pintakuivan ihon pelastus. Muutama tippa Smashboxin pohjustustuotetta tasoittaa ihon niin, että meikkivoidettakin tarvitaan tavallista vähemmän. Huipputuote on myös NYX:in Honey Dew Me Up! -pohjustus. Geelimäinen tuote imeytyy iholle sujuvasti ja tasoittaa myös poskien punoittavaa sävyä.

6. Joka naamaan sopiva

Mikä: Wet’n Wild Megalast Matte -huulipuna, sävy Stoplight Red, 4,90 €

Esikuva: MAC Retro Matte -huulipuna, sävy Ruby Woo, 22 €

Miten toimii: Jos huulipunat olisivat julkkiksia, Ruby Woo olisi niistä epäilemättä kaikkein kuuluisin. Kaikille sopiva sävy on MAC:in myydyin puna Jenkeissä. Wet’n Wildin punassa on kaikki samat ominaisuudet kuin tyyriimmässä klassikkopunassa. Väri levittyy todella kauniisti huulille, ja universaalin imarteleva sävy herättää kalpeat kasvot eloon.