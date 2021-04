Tarvitseeko tukka erillistä hoitoainetta? Kaikki, mitä sinun tarvitsee tietää, jos edes harkitset 2 in 1 -tuotteita

Sampoon ja hoitoaineen yhdistelmä houkuttelee helppoudellaan. Pitkään käytettynä se voi kuitenkin kuivattaa kuontaloa.

Käsi pystyyn: kuka ei olisi lykännyt hiustenpesua siitä syystä, että pesu ja monen eri tuotteen käyttäminen tukassa on tuntunut siihen hetkeen aivan liian vaivalloiselta?

Ajatus siitä, että pesuprosessista voisi tiputtaa yhden vaiheen kokonaan pois, kuulostaa houkuttelevalta etenkin kiireessä. Miksi muuten edes myytäisiin sampoon ja hoitoaineen yhdistäviä 2 in 1 -tuotteita?

Ovatko yhdistelmätuotteet kuitenkaan tarpeeksi tehokkaita? Voiko niistä olla haittaa hiuksille?

Alluren jutussa asiantuntijat vastasivat pohdintoihin näin:

Sampoo kevyellä hoidolla

Lähtökohtaisesti 2 in 1 -tuotteet ovat peseviä sampoita, joissa on mukana muutamia hoitoaineiden ominaisuuksia. On äärimmäisen hankalaa valmistaa tuotetta, jossa yhdistyisivät kaikki parhaat puolet molemmista tuotteista. Hoitavat aineet ovat usein silikoneja tai positiivisesti latautuneita polymeerejä, jotka vapautuvat koostumuksesta sampoon levittyessä tukkaan.

2 in 1 -tuotteita ei kannata sekoittaa peseviin hoitoaineisiin. Ne puolestaan ovat ensisijaisesti hoitoaineita, joissa on hyvin kevyitä peseviä aineita, joten niillä ei voi korvata varsinaista sampoota silloin, kun hiukset ovat oikeasti likaiset.

Pitkäaikaiskäytössä hius kuivuu

Hiusten kannalta 2 in 1 -shampoot eivät yleensä sovi jatkuvaan käyttöön. Yhdistelmätuotteista voi kertyä hiuksiin muotoilutuotteiden tavoin jäämiä, jotka latistavat tukkaa ja saavat sen elottoman näköiseksi.

” Yhden purkin pesua voi huoletta käyttää kerran viikossa.

Sampoo, jossa on vain vähän hoitavia ominaisuuksia, voi myös kuivattaa hiuksia. Perinteisesti sampoo niin sanotusti ylipesee hiuksesta hiuksista seebumin, minkä takia hius hetkellisesti kuivuu. Epätasapaino kuitenkin korjautuu heti perään levitettävän hoitoaineen avulla, joka kosteuttaa ja silottaa hiuksia. Yhdistelmätuotteiden hoitavat aineet eivät yksinkertaisesti riitä kosteuttamaan hiuksia tarpeeksi sampoopesun yhteydessä.

Luonnonkiharahiuksisen kannattaa siis skipata yhdistelmätuotteet suosiolla. Jos hiukset ovat liukkaampaa sorttia ja hyväkuntoiset, yhden purkin pesua voi huoletta käyttää kerran viikossa.

Ympäristö ja lompakko kiittävät

Yhdistelmätuotteissa on useita hyviä puolia: niitä käyttämällä voi säästää aikaa, rahaa ja ympäristöä, kun pesuvaiheista yksi tippuu pois ja kahden pullon sijaan tarvitseekin ostaa vain yksi. Yhdestä pullosta syntyy vähemmän jätettä ja pestessä vettä kuluu vähemmän. Yksi pullo kulkee myös kätevästi mukana reissuun tai kuntosalille ja ovatkin siten väliaikaisessa käytössä oikein toimivia tuotteita.