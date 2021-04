Testasimme kuivashampoot – paras pitää tehonsa koko päivän ja toimii monenlaiseen tukkaan

Hyvä kuivashampoo on pesemättä jääneen tai kuohkeutensa menettäneen tukan paras kaveri. Otimme kokeiluun kuusi erilaista pulloa.

Continu Sodium PCA Volume Dry Shampoo, 14,90 € / 300 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Tuuheuttava, natrium-PCA:ta sisältävä kuivashampoo, joka kosteuttaa hiuksia ja imee öljyjä ja epäpuhtauksia. Sisältää niasiiniamidia, joka silottaa hiuksia ja tekee niistä terveen näköiset. Raikastaa hiuksia sekä antaa kevyesti rakennetta ja volyymia. Vegaaninen, valmistettu Ruotsissa.

Kokemus: Todella riittoisa tuote! Olen tottunut laittamaan kuivashampoota reilusti, mutta tämän tuotteen kohdalla jo muutama painallus saa hiukset näyttämään puhtailta ja tuuheilta. Myös tuoksu on todella hyvä. Tehokas tuote kuitenkin jämähtää hiuksiin kuin sementti, mikä tekee tukan harjaamisesta ja muotoilusta lähes mahdotonta. Pitkien ja jo valmiiksi tuuheiden hiusten kanssa lopputuloksesta tuli päivän mittaan melko takkuinen.

Kenelle sopii? Tämä tuote sopii ihmiselle, joka kaipaa hiuksiinsa reilusti rakennetta ja tuuheutta. Uskon, että tuote sopii paremmin omaani lyhyempään hiusmalliin, jota ei tarvitse harjata monta kertaa päivässä.

Budgie The Charcoal Dry Shampoo, 9,90 € / 200 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Sisältää aktiivihiiltä, joka imee hiuspohjasta öljyä ja epäpuhtauksia itseensä. Kevyt koostumus. Kohottaa hiuksia. Vegaaninen, valmistettu Ruotsissa.

Kokemus: Ensimmäisen painalluksen jälkeen hämmennyn, sillä tuotteessa ei ole lainkaan väriä. Yllätys on kuitenkin iloinen, sillä väritön kuivashampoo on todella helppo häivyttää hiuksiin. Tuote myös tuoksuu hyvältä. Tuotetta tarvitsee reilummin kuin edellistä, mutta lopulta se saa hiukset näyttämään puhtailta – ainakin muutaman tunnin. Päivän mittaan likainen look nimittäin palaa.

Kenelle sopii? Oma päänahkani on todella rasvoittuva, joten tuote on liian kevyt. Uskon, että shampoo sopii paremmin ihmiselle, joka kaipaa hiuksiinsa vain pientä freesausta ja jolle on tärkeää, ettei kuivashampoo tunnu päänahassa miltään.

Four Reasons Original Dry Shampoo, 12,90 € / 250 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Riisitärkkelys hillitsee hiuspohjan rasvaisuutta ja jättää hiukset raikkaan ja puhtaan tuntuisiksi. Antaa kevyen, luonnollisen, samettisen tuen. Sopii kaiken värisille hiuksille. Vegaaninen, väriaineeton.

Kokemus: Kotimaisen brändin kuivashampoo muistuttaa edeltävää, sillä se on lähes väritöntä ja sitä täytyy käyttää runsaasti. Vaikka shampoo pitää hiukset puhtaina pidempään kuin edellinen, tulee lookista iltaan mennessä jälleen likainen. En pidä myöskään siitä, että tuotteen tuoksu muistuttaa hiuslakkaa.

Kenelle sopii? Uskon, että tämäkin tuote sopii paremmin ihmiselle, joka kaipaa kuivashampoolta vain pientä freesausta ja ilmavaa olemusta.

Ida Warg Everyday Dry Shampoo, 9,90 € / 150 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Hedelmäinen kuivashampoo, joka raikastaa hiukset. Tuuheuttaa hiuksia kevyesti ja antaa niille rakennetta. Sopii kaikille hiustyypeille. Vegaaninen.

Kokemus: Tehokas tuote, joka tuo hiuksiin maltillisesti tuuheutta ja rakennetta ilman, että se vaikuttaa hiusten muotoiltavuuteen. Tuote tuoksuu miellyttävältä ja on värittömyytensä ansiosta helppo häivyttää hiusten sekaan. Pullo on ehkä omaan makuuni hieman pieni ja loppuu turhan nopeasti.

Kenelle sopii? Uskon, että tämä tuote sopii lähes kaikille, sillä se antaa hiuksiin hieman rakennetta, mutta tuntuu silti ilmavalta. Tuote myös pitää tehonsa koko päivän.

Garnier Fructis Invisible Dry Shampoo Mint Fresh, 6,20 € / 100 ml

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Imee hiuksista rasvaisuutta ja antaa hiuksille rakennetta, tuuheutta ja pitkäkestoisen, raikkaan ilmeen. Savea ja riisipulveria sisältävä koostumus kuivuu välittömästi eikä jätä hiuksiin puuterimaisia jäänteitä. Tiivistetty koostumus riittää jopa 26 käyttökertaan. Saatavilla vesimelonin, yuzun, mintun ja kookoksen tuoksuisena.

Kokemus: Ensimmäisenä silmään pistää se, että pullo on hyvin pieni. Myös tuotteen makea ja hedelmäinen tuoksu on ehdottomasti oma inhokkini. Teholtaan shampoo toistaa tuttua kaavaa: tuote vaatii kerrostamista, mutta pettää silti iltaan mennessä.

Kenelle sopii? Uskon, että tuote sopii jälleen ihmiselle, joka kaipaa vain pientä freesausta, ei tehokasta rasvaisuuden peittämistä. Tuoksu on tuttua Garnier Fructis -tyyliä, joten jos makea hedelmä nappaa, on tämä oikea vaihtoehto!

Maria Nila Cleansing Powder, 16 € / 60 g, 26 € / 120 g

Arvosana: 1 / 5

Lupaus: Puhdistava, siroteltava puuteri, joka raikastaa hiukset hetkessä. Vegaaninen, ilmastokompensoitu.

Kokemus: Testin ainoa puuterimainen, sirotellen levitettävä kuivashampoo. Vaikka puuterimaiset tuotteet ovat usein tehokkaita, en pidä niistä sotkuisuuden vuoksi. Niin käy myös tämän tuotteen kohdalla. Kun avaan tuotteen, pöllähtävät puuterit päälleni, ja sama toistuu, kun levitän tuotetta päähäni. Sotkuisuuden lisäksi tuotetta tulee sirottimesta liian paljon, mikä tekee häivyttämisestä käytännössä mahdotonta. Tyveni on harmahtava vielä seuraavana aamunakin. Myös tuoksu on vahva.

Kenelle sopii? Tuote on todella tehokas, joten se sopii ihmiselle, jonka päänahka rasvoittuu todella paljon. Uskon, että harjoittelun myötä tuotetta oppii myös käyttämään ilman, että hiukset näyttävät harmailta. Suosisin silti vaaleaan tukkaan.

Kuvat: Valmistajat

Testaus: Katariina Halonen, joka on vuosia yrittänyt pidentää hiustensa pesuväliä ja jäänyt koukkuun kuivashampoisiin. Juttu: Vivi Norokorpi.

Testaamme kosmetiikkaa joka torstai. Aiemmat testijutut ovat luettavissa täällä.