Hannu ja Mare haluavat opettaa suomalaiset värjäämään hiuksiaan kotona ja loivat oman brändin, jolla pitäisi onnistua – kokeilimme: näin hiukset muuttuivat

Tältä hiusväri näyttää ennen värjäystä. Tyvikasvu erottuu selvästi vaaleammasta latvasta. Viimeisimpien vaaleiden raitojen laitosta on yli puoli vuotta. Tukassa on vain muisto pari päivää aiemmin laitetuista laineista, ja se on myös likainen juuri ennen värjäystä.­