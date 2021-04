Luksusmuotitalo otti yhteyttä Minnaan ja Mariin ja tilasi tuhansia korikasseja – nyt suomalaisfirman designia myydään loppuun ympäri maailmaa

Ranskalainen muotitalo Chloé on tehnyt yhteistyölaukkumalliston suomalaisen designyrityksen Mifukon kanssa. Vastalanseerattuja laukkuja myydään jo loppuun.

– Tuntuu ihan uskomattomalta ja todella hienolta, Minna Impiö, toinen suomalaisen Mifuko-merkin perustajista sanoo puhelimessa keskiviikkoaamuna.

– Vastaanotto on ollut hurjan hyvä. Näyttää siltä, että Chloé on myynyt monessa paikassa osan malleista jo loppuun, hän sanoo.

Yksi Chloén ja Mifukon yhteistyölaukuista näyttää tältä. Malli on tällä hetkellä loppuunmyyty Chloén nettikaupasta. Small Woody Basket, 450 €.­

Hän ja Mari Martikainen ovat suunnittelijat koribrändin takana.

Reilun kaupan yritys Mifuko vastaa laukkujen koriosasta, ja Chloén tiimi on luonut laukun lopun designin.

– Kun Chloé esitteli malliston omille jälleenmyyjilleen ja asiakkailleen, meiltä tilatut laukut menivät tosi nopeasti. Toimitimme heille tuhansia koreja, Impiö sanoo.

Mifuko vastaa laukkujen koriosasta, Chloén tiimi on luonut laukun lopullisen designin. Korit ovat täysin samoja, joita Mifuko myy omassa mallistossaan Suomessa ja ympäri maailmaa. Suomessa Mifukoa saa esimerkiksi Stockmannilta, maailmalla yli 30 maasta.

– 90 prosenttia tuotannostamme menee vientiin, mutta tämä on ensimmäinen brändiyhteistyö, jonka teemme kansainvälisesti, Impiö kertoo.

Suomalaissuunnittelijoiden ja 700 pienviljelijän kädenjälki

Chloé otti yhteyttä suomalaissuunnittelijoihin viime kesänä. Muotitalo oli löytänyt korivalmistajan Reilun kaupan järjestö WFTO:n kautta, jonka jäsen Mifuko on.

Mifukon tuotteet valmistetaan Keniassa, ja siellä on tehty myös Chloén laukkumalliston korit. Jokaisessa Mifukon tuotteessa lukee tekijän nimi. Sama linja jatkuu luksuslaukuissa: Chloén laukuista löytyy korin punojan nimi.

Koreja valmistaa vapaa-ajallaan yli 700 naista, joiden päätulo tulee pienviljelystä. Perinteinen käsityö tuo heille tärkeää lisätuloa.

Martikainen ja Impiö käyvät kahdesti vuodessa Keniassa. Silloin he tekevät tuotteiden, materiaalien ja mallien kehitystyötä yhdessä paikallisten käsityöläisten kanssa. Esimerkiksi korien paperimateriaalin Martikainen ja Impiö kehittivät nairobilaisen paperitehtaan kanssa.

Mifukon tuotteet valmistetaan Keniassa, ja siellä on tehty myös Chloén laukkumalliston korit. Jokaisessa Mifukon tuotteessa ja Chloén laukussa kerrotaan punojan nimi.­

Aina koriyrityksen menestys ei ole näyttänyt selvältä. Ensimmäiset vuodet olivat haastavat.

– Teimme alkuun monta vuotta töitä oikeastaan ilman palkkaa. Ei ollut mitenkään selvää, että edes jatkamme yrittämistä. Meitä on onneksi aina ollut kaksi, ja kun toinen on ollut heittämässä hanskoja tiskiin, toinen on tsempannut. Nyt tuntuu, että usko Mifukon tarinaan on kannattanut, Impiö sanoo.

Martikainen ja Impiö perustivat Mifukon vuonna 2009, vuosi sen jälkeen, kun Impiö oli muuttanut Keniaan.

– Mari tuli kylään. Olin jo ehtinyt tutustua Nairobin käsityömarkkinoihin, ja yhdessä tutkimme niitä lisää. Meille syntyi idea yhdistää suomalainen suunnittelutaitomme ja paikallinen kenialainen taidokas käsityöperinne, Impiö kertoo yrityksen sivuilla.

Nyt yrityksen Reilun kaupan tuotantoa on laajennettu myös muihin Afrikan maihin. Suomessa Mifuko työllistää kuusi henkilöä.

Taideteollisesta korkeakoulusta valmistuneet taiteen maisterit ja tekstiilitaiteilijat Minna Impiö (vas.) ja Mari Martikainen (oik.) tutustuivat 25 vuotta sitten opiskelijoina. Kuvassa myös Ruth Kalondu, joka vetää toimintaa Keniassa.­

Viimeiset tilaukset Chloélle lähtevät ensi viikolla Keniasta. Sen jälkeen katsotaan, toivooko muotitalo yhteistyölle jatkoa.

Nyt myynnissä on kevät-kesämallisto, jossa laukkumalleja on neljä. Syksyllä julkaistaan vielä kahden mallin mallisto.

Kuinka kannattava iso tilaus merkittävältä muotitoimijalta on ollut taloudellisesti?

– Meillä on samat hinnat Chloélle kuin muillekin jälleenmyyjillemme. Oli hyvin tärkeää, että pystyimme antamaan jatkuvia tilauksia naisille koronapandemiasta huolimatta, Impiö sanoo.