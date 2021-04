Seerumi ja voide herkälle iholle sekä loistava antiperspirantti – 6 purkkia, joista innostumme nyt

Takuuvarmasti pitävälle dödölle ja muille loistavasti toimiville kauneustuotteille on aina tilausta. Kauneustoimittaja kertoo, mitä tuotteita fiilistelee juuri nyt.

Tuoksutonta kosteutusta herkälle iholle

La Roche-Posayn uutuudet ihastuttavat. Apteekeissa myytävän ihonhoitosarjan geelimäinen seerumi ja kosteuttava kasvovoide ovat hajusteettomia ja suunniteltu herkälle ja herkästi reagoivalle iholle.

Tuotteet lupaavat vahvistaa ihon omaa suojamuuria, tuntuvat iholla keveiltä mutta hoitavilta ja saavat ihon näyttämään rauhallisen tasaiselta. Näitä voi suositella ihan jokaiselle.

La Roche-Posay Toleriane Ultra Dermallergo Serum, 33,70 € / 20 ml. La Roche-Posay Toleriane Sensitive Crème, 25,30 € / 40 ml.­

Takuuvarma antiperspirantti

Löwengripin antiperspirantti on sekä nätti että tehokas. Pari pyöräytystä roll-onista, ja kainalot ovat kuivat ja hajuttomat takuulla koko päivän. Ota tämä suosituksena tyypiltä, jonka kainalot eivät ole luonnostaan kumpaakaan.

Plussaa aivan ihanasta, raikkaasta granaattiomenan ja persikan tuoksusta!

Löwengrip Trust Me Deodorant, 12,90 € / 50 ml.­

Helposti sävyä tukkaan

Biozellin sävytenaamiolla on helppo kohentaa hiusväriä kotona. Maski vain hiuksiin, viisi minuuttia, huuhtelu, ja freesattu hiusväri on valmis. Samalla hiukset saavat kiiltoa ja hoitoa. Sävy soft ice on täydellisen viileä mutta luonnollinen sävy vaaleisiin hiuksiin.

Biozell Professional Color Mask Hoitava sävyte, sävy Soft Ice, 8,90 € / 150 ml.­

Kehuttu peitevoide

Meikkipussissani yksi parhaista asioista tällä hetkellä on suursuosiota ja kulttimainetta nauttiva Tarten peitevoide. Tuote on ollut pinnalla jo vuosia, mutta itse hankin sen ensimmäistä kertaa tänä talvena.

Peitevoide todella peittää ja pysyy kauniisti paikoillaan. Hyvästi tummat silmänaluset, tervetuloa kirkas katse. Tuotetta saa tilattua muun muassa Ruotsin Sephorasta. Merkin oma sävyohjeistus toimi loistavasti nettitilaajallakin: sopiva sävy saapui lähipostiin parissa päivässä.

Tarte Shape Tape Concealer, 33 € / 10 ml.­

Hehkuva ja pysyvä meikki

Toinen ilonaihe on näppärän kokoinen ja edullinen meikinkiinnityssuihke, jolla iholle ja meikkiin saa selvää hehkua. Catricen kauniisti hohtava suihke kulkee helposti mukana ja kiinnittää meikkipohjan kuultavaksi. Eikä huolta, kimaltelusta huolimatta tuote ei sisällä mikromuoveja.