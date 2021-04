Tavallinen tapa meikkivoiteen levittämisessä erottaa amatöörin ammattilaisesta – tasaisempi lopputulos helpolla korjausliikkeellä

Meikkitaiteilijoiden mukaan amatöörimeikkaajien suurin helmasynti on liian kova vauhti meikkivoidetta levittäessä.

Useimmilla meistä tulee joskus kiire meikatessa. Arkiaamuna aikaa ei ole joskus kuin viisi minuuttia ja joskus juhliin lähtiessäkin tulee hoppu. Silloin ei voi muuta kuin hutaista meikit naamaan nopeasti, mikä yleensä näkyy lopputuloksessa.

Yksi tärkeimmistä askelista siistin meikin tekemisessä on meikkivoiteen levitys. Siisti pohja antaa parhaat mahdolliset lähtökohdat sille, että yleisilme on meikattunakin siisti ja luonnollinen. Paras iho kun on useimpien mielestä sellainen, ettei sitä edes tunnista meikatuksi.

Meikkivoiteen levittäminen ei ole rakettitiedettä, mutta siihen on omat niksinsä. Ensimmäinen on tietenkin oman ihon sävyyn sopivan voiteen valinta. Mutta mitä tehdä, kun naama näyttää hyvästä meikkivoiteesta huolimatta tuhruiselta, epätasaiselta, liian kuivalta tai rasvaiselta tai pakkelimaiselta?

Who What Wear -sivuston haastattelemat julkkisten meikkaajat Kelsey Deenihan ja Sarah Tanno paljastavat parhaat niksinsä siistin meikkipohjan luomiseksi. Kelseyn asiakkaisiin kuuluvat muun muassa Reese Witherspoon ja Millie Bobby Brown, Tanno puolestaan on Lady Gagan luottomeikkaaja.

Molempien mukaan suurin virhe, jonka amatöörimeikkaajat tekevät, on liika voiman käyttö meikkivoidetta levittäessä.

Deenihanin mukaan voidetta ei kannata hieroa aggressiivisesti kasvoille, jos on luonnollisen lopputuloksen ystävä.

” Olennaista on se, että kasvoja kohtelee hellästi.

– Ihmisillä on liian kova kiire. Moni käyttää kalliita anti-age-tuotteita ja hoitaa muuten ihoaan hyvin, mutta hieroo sitten meikkivoiteen sormillaan ja venyttää samalla kasvojensa ihoa alaspäin.

Tanno puolestaan tunnustaa käyttävänsä monia eri tapoja meikkivoidetta levittäessään.

– Lempimeikkivoiteen voi levittää siveltimellä, meikkisienellä tai sormilla. Ei ole väärää tapaa! Joskus käytän kaikkia kolmea.

Olennaista on se, että kasvoja kohtelee hellästi, oli työkalu mikä tahansa. Rauhoita meikkihetki, jottet joudu sutimaan ja hieromaan meikkivoidetta kasvoille voimaa käyttäen.

Sipaise meikkivoide ensin kämmenselälle, josta voit annostella sitä kasvoille vähän kerrallaan. Levitysvälineestä riippumatta voide kannattaa ”maalaustyylisten” pitkien vetojen sijaan töpötellä kasvoille. Näin iholle ei jää meikkivoidejuovia ja lopputulos on kauniin tasainen.

Muista myös, että meikkivoiteen saa liukumaan kasvoille paremmin, kun alle on levittänyt ensin kosteusvoidetta. Meikkivoide kannattaa levittää iholle, kun kosteusvoide ei ole vielä ehtinyt täysin kuivua – ainakin jos Beyoncén meikkitaiteilijaa on uskominen.

Juttu on julkaistu aiemmin Me Naisten verkkosivuilla syyskuussa 2019.