Paljetteja, leopardikuosia ja paljaita olkapäitä – julkkisten näyttävistä rokotustyyleistä tuli sometrendi

Tänä vuonna koronarokotteen saaminen on monelle juhlapäivä. Miksipä emme siis pukeutuisi tilaisuuden mukaan!

Ihmiset ympäri maailmaa ovat alkaneet saada koronarokotteita.

Tieto pandemian helpottamisesta saa monet juhlamielelle – ainakin, jos asuihin on uskominen.

Moni tunnettu tähti on pukeutunut rokotusta varten näyttävästi ja juhlistaa asullaan the event of the yearia, vuoden päätapahtumaa.

Esimerkiksi yhdysvaltalainen muotisuunnittelija Marc Jacobs kunnioitti tilaisuutta vaaleanpunaisilla Comme des Garçons -merkin paljettishortseilla, Balenciagan vaaleanpunaisella puserolla, korkeakorkoisilla Rick Owensin nilkkureilla ja leoparditakilla.

Aiemman rokotusannoksen Jacobs otti vastaan omissa luomuksissaan, Vogue kertoo.

Myös muu media on huomannut rokotustyyli-ilmiön: Cosmopolitan hehkuttaa rokotuspukeutumistrendiä, InStyle nimeää rokotustopit uusiksi biletopeiksi ja Town & Country -lehti kokoaa ihanimmat mekot, jotka sopivat täydellisesti rokotuspäivään.

Paljettimekkoja ja aukkoja vaatteissa

Koomikko-näyttelijä Amy Schumer puki omana rokotuspäivänään tiukan kultaisen paljettimekon – jonka toiseen hihaan oli leikattu aukko rokottamista varten.

Jakamallaan videolla näkyy Schumerin koko asu paljettimekkoineen, leggingseineen ja lenkkareineen. Kuvatekstissä Schumer kehottaa pukeutumaan rokotetta varten parhaimpiinsa ja osoittamaan näin arvostusta kaikkia terveysalan työntekijöitä kohtaan.

Laulaja Dolly Partonin yllä nähtiin puolestaan jo aiemmin niin ikään aukkoja hyödyntävä rokotustoppi, joka säihkyi tummansinisenä.

Pitämättä jäänyt iltapuku

Yhdysvaltalaisnäyttelijä Ashlie Atkinson saapui rokoteajalleen tummanvihreässä paljetti-iltapuvussa.

– Olin todella innoissani. Rokotus on isoin asia, jonka tulen tekemään tänä vuonna, Atkinson sanoo Refinery29:lle ja kertoo, että puku oli alun perin ostettu syyskuista, peruutettua gaalaa varten.

Myös muut kuin julkkikset ovat alkaneet jakaa rokotusasujaan Instagramissa muun muassa hastagilla #vaccineoutfit – olipa rokotepäivä jo käsillä tai vasta tulevaisuudessa.