Oletko perillä hetken tärkeimmistä kauneustrendeistä? 5 ilmiötä, joista yksi ilahduttaa kännykän suurkäyttäjiä

Kevään kauneustrendeissä huomioidaan vastuullisuus ja suojaudutaan säteiltä. Meikillä korostetaan sitä, mitä kasvoista näkyy maskin takaa.

1. Minimalistin käsikirja

Ihonhoidossa vähemmän on nyt enemmän.

Skinimalism-trendi, eli ihonhoitorutiinin riisuminen mahdollisimman yksinkertaiseksi, onnistuu pätevillä monitoimituotteilla.

Kombucha-teejuomaa sisältävällä hoitonesteellä voi viimeistellä ihon puhdistuksen tai sitä voi taputella iholle hoitonesteenä, joka kosteuttaa pintakuivaa ihoa tehokkaasti. Dr. Ceuracle Vegan Kombucha Tea Essence -hoitoneste, 49 € / 150 ml.

L’Oréalin uutuusvoide on silmänympärystuote, joka sopii koko kasvoille. L’Oréal Paris Revitalift Filler + Hyaluronic Acid Eye Cream -voide, 19,90 € / 30 ml.

Kasvovoiteessa yhdistyvät laaja UV- ja sinisen valon suoja, iso kasa hoitavia antioksidantteja sekä hyvä kosteusvoide. Paula’s Choice Essential Glow Moisturizer SPF30 -kasvovoide, 34 € / 60 ml.

Geelivoide kosteuttaa ja herättää samalla kasvot kevyen hohtovoiteen tavoin. Origins Ginzing Glow-Boosting Gel Moisturizer -kasvovoide, 27,50 €/ 50 ml.

Geelimäinen seerumin ja meikinpohjustustuotteen yhdistävä voide kosteuttaa ja tasoittaa ihoa nätisti. Elizabeth Arden Flawless Start Hydrating Serum Primer, 41,90 €/ 25 ml.

2. Treeni kasvoille

Enää pelkkä kropan kurittaminen ei riitä: nyt jumpataan myös kasvoja.

Hikeen asti ei sentään tarvitse uurastaa, sillä laitteet tekevät työn. Kasvotreenissä toimii sama periaate kuin kuntosalilla: toisto on kaiken a ja o, ja jos säännöllisen treenin lopettaa, katoavat myös tulokset pikku hiljaa.

Skincityn ihoa uudistava Face Roller -rulla toimii nimestään huolimatta melkeinpä missä tahansa kohtaa kehoa: hierovat turmaliinikivet saavat veren kiertämään ja rulla hieroo kasvojen lisäksi erityisen tehokkaasti muun muassa treenistä kipeytyneitä pohkeita. Skincity Face Roller -rulla, 33 €.

Foreon kasvojenhoitolaite tuottaa mikrovirtaa ja T Sonic -värähtelyä, joiden luvataan tehostavan ihon kollageenintuotantoa ja aktivoivan kasvojen lihaksia. Kolme minuuttia kestävän hoidon aikana mikrovirta tuntuu iholla pienenä nipistelynä, ja käsittelyn jälkeen ihoa hieman kihelmöi. Viikon käytön jälkeen kasvot näyttävät aavistuksen ryhdikkäämmiltä. Foreo Bear -kasvojenhoitolaite, 299 €.

3. Puhdasta kauneutta

Tiedostavalle kuluttajalle pelkkä inci-listan lukeminen ei enää riitä. Nyt halutaan tietää, miten raaka-aineet ovat päätyneet purkkiin ja lopputuote ostajan käsiin.

Clean Beauty -kosmetiikka tarkoittaa, että sekä tuote että tuotantoketju on rakennettu vastuullisesti ja avoimesti: valmistaja esimerkiksi kertoo nettisivuillaan, mistä ja miten ainesosat on hankittu ja mikä niiden tehtävä on valmiissa tuotteessa. Pakkauksesta on jätetty pois turhat pakkausmateriaalit, ja tyhjä purkki on helppo kierrättää.

” Clean Beauty -kosmetiikka tarkoittaa, että sekä tuote että tuotantoketju on rakennettu vastuullisesti ja avoimesti.

Clean Beauty -termille ei ole vielä olemassa virallista määritelmää, mutta esimerkiksi Ecocertsertifikaatti takaa, että tuote vastaa hyvin pitkälle myös Clean Beautyn vaatimuksia.

Kierrätettävään lasipulloon pakattu Joik Organicin silmänympärysseerumi on pikapelastus huonosti nukutun yön jälkeen. Hajusteeton seerumi piristää ja vähentää silmänalusten turvotusta. Joik Organic Hydrating & Smoohing Eye Serum -silmänympärysseerumi, 32 € / 10 ml.

Clean Beautyssa olennaista on minimiin karsitut raaka-aineet. Balmyoun karitevoipurkin sisältö on sataprosenttisesti sitä itseään. Pakkaus on kierrätyslasista ja bambusta. Balmyou Nilotica -karitevoi, 14,90 € / 30 ml.

Urtekram on luonnonkosmetiikkabrändi, jossa hinta-laatusuhde on kohdallaan. Tuotteet valmistuvat tuulivoimalla ja pakkaukset on tehty uusiutuvasta sokeriruo’osta. Kuivan ihon päivävoide on ihanan kosteuttava. Urtekram Nourishing Day Cream -kasvovoide, 7,50 €/ 50 ml.

Suklaantuotannosta ylijäävät kaakaopavun kuoret pääsevät hyötykäyttöön kotimaisen ja kaikki päästönsä kompensoivan Flow Cosmeticsin saippuapalassa. Kevyesti kuoriva saippua on niin kosteuttava, että sillä voi pestä kasvotkin. Flow Cosmetics x Goodio Cacao Soap -saippua, 15 €.

Huomioi! Koska Clean Beautylle ei ole virallista määritelmää, termiä on mahdollista käyttää pelkkänä markkinointikikkana.

4. Laitteiden säteiltä suojaan

Millaista lukemaa puhelimen ruutuaikaraportti ilmoitti viime viikolla?

Kännykän ja muiden digilaitteiden tuottaman sinisen valon on todettu saavan aikaan ikäviä muutoksia ihossa. Sininen valo voi häiritä ihon kollageenintuotantoa ja nopeuttaa ihon vanhenemista. Erityisen haitallinen iholle on juuri kännykkä, sillä sen ruutua tupataan tuijottaa lähietäisyydeltä. Sinisen valon eli HEV-säteilyn vahingollinen vaikutus näkyy ihossa vasta vuosien saatossa.

” Digilaitteiden tuottaman sininen valo voi häiritä ihon kollageenintuotantoa ja nopeuttaa ihon vanhenemista.

Tehokkaimman suojan antavat samat mineraalisuojat, joita käytetään aurinkosuojissa, mutta myös C- ja E-vitamiinien kaltaisista antioksidanteista on todettu olevan hyötyä.

Aurinkosuojan käyttäminen ei ehkä koskaan ole ollut näin vaivatonta: Coolan todella kevyen suihkeen voi laittaa vaikka meikin päälle ja sitä voi lisäillä kasvoille pitkin päivää. Suihke suojaa siniseltä valolta, UVA- ja UVB-säteiltä sekä infrapunavalolta. Coola Refreshing Water Mist SPF 18-kasvosuihke, 40 € / 100 ml.

The Body Shopin geelimäinen suihke suojaa sinisen valon lisäksi ilmansaasteilta. Superkosteuttava koostumus sopii parhaiten meikin alle. The Body Shop Drops of Youth Bouncy Jelly Mist -kasvosuihke, 19,50 € / 57 ml.

Diego dalla Palman viikon pituinen tehokuuri kirkastaa ihoa ja ennaltaehkäisee sinisen valon aiheuttamaa hapettumisprosessia. Diego dalla Palma Chrono Skin Antistress -ampullit, 58 €/ 7 kpl.

Shiseidon silkkinen silmänympärysvoide minimoi näyttövalojen haittoja, tepsii tummiin silmänalusiin ja turvotukseen ja saa ihan oikeasti katseen näyttämään skarpimmalta. Shiseido Essential Energy Eye Definer -silmänympärysvoide, 63 €/ 15 ml.

Muista! Vielä tärkeämpää kuin suojautua sinivalolta, on suojata ihonsa auringon UV-säteiltä.

5. Huomio silmiin

Meikkaaminen on jäänyt monella vähiin menneen vuoden aikana. Poikkeustila on nostanut pinnalle ihonhoitoa ja värikosmetiikkaa yhdistelevät meikit. Samalla purkkimeri kylppärin hyllyllä on kutistunut.

Jos purkkien määrässä minimointi on kova sana, silmämeikissä trendi on päinvastainen. Vahvat luomivärit ja kaartuvat ripset tekevät vaikutuksen maskinkin takaa.

Luonnollisen tuuheat kulmat ovat edelleen in: karvat saavat erottua höyhenmäisesti ja kulmissa saa olla näkyvää tekstuuria. Makethemaken kulmageelissä on tuuheuttavia kuituja ja intensiivinen, mutta luonnollinen ruskean sävy. Mukana on karvatuppien kasvua tukevia peptidejä. Makethemake Peptide Building Brows -kulmageeli, 14 €/ Skincity.fi.

Pituus on avainsana tämän kevään ripsissä. Lancômen uutuusripsarissa on kapea, muovinen harja, joka tarttuu lyhimpinkiin ripsiin ja tekee ripsirivistöstä kauniin erotellun ja luonnollisen tuuhean. Lancôme Lash Idôle -ripsiväri, 31 €.

BeautyActin kosteuttava ja geelimäinen meikkivoide sisältää ihoa vahvistavia prebiootteja. Iho tuntuu koko päivän todella kosteutetulta. BeautyAct by Kicks Prebiotic Defence Creamy Foundation -meikkivoide, 29,90 €.

Todella hyvällä pigmentillä varustetut Yves Saint Laurentin luomiväripaletin napit ovat koostumukseltaan hieman voidemaisia. Sen ansiosta värit eivät karise. Yves Saint Laurent Couture Clutch -luomiväripaletti, 110 €.

Vinkki! Huulia ei maskiaikaan viitsi punata, mutta väriä naamaan saat sutimalla luomille pinkkiä tai keltaista.