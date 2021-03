Testasimme peitevoiteet – voittaja tekee ihosta sametinpehmeän ja kirkastaa katseen

Peitevoide häivyttää tummat silmänaluset ja ihon pienet virheet. Kokeilimme joukon tuotteita eri hintaluokista.

Beautyblender Bounce Airbrush Liquid Whip Concealer, 29,90 € / 7,65 ml

Arvosana: 4+ / 5

Lupaus: Peittää, kosteuttaa ja kirkastaa. Kevyt mutta peittävä koostumus piilottaa tummat silmänaluset ja näppylät ja tasoittaa ihon sävyä. Peitevoiteen teknologia saa tuotteen sulautumaan iholle.

Kokemus: Erittäin riittoisa peitevoide lupaa peittää tummat silmänaluset ja näppylät, ja sen se todella tekee. Peitevoiteen sisältämä hyaluronihappo, peptidit ja valoa heijastavat pigmentit tekevät silmänalusista kirkkaat koko päiväksi, eikä iholle jää paakkuja. Miinusta tulee peitevoiteen suurikokoisesta siveltimestä, joka on niin leveä, ettei tuotetta ole helppo levittää – etenkin tuotteen nestemäisyyden vuoksi. Lopputulos on kuitenkin mukavan mattapintainen. Tuote on todella pitkäkestoinen, ja sitä voi käyttää myös varjostusten ja korostusten tekoon juuri siksi, että se peittää hyvin ja jättää ihon mattapintaiseksi.

Inika Full Coverage Concealer, 32,90 € / 3,5 g

Arvosana: 3+ / 5

Lupaus: Kosteuttava ja koostumukseltaan kermainen peitevoide, joka piilottaa aknen, punaiset täplät ja tummat silmänaluset. Ihosta tulee tasainen ja virheettömän näköinen. Peitevoide on rikastettu auringonkukkaöljyllä, sheavoilla ja makealla manteliöljyllä.

Kokemus: Täysin vegaaninen peiteaine on tarkoitettu tummien silmänalusten ja näppyjen peittämiseen, ja peittävyys onkin hyvä, mattapintainen ja pitkäkestoinen. Koostumus on myös helposti sormin levitettävä, mutta silmänympärysiholla voide tuntuu liian kuivalta ja alkaa vähitellen pakkautua juonteisiin. Australialaiseen mineraalimeikkisarjaan kuuluvan peiteaineen tuoksu ei ole kaikkein miellyttävin, mutta plussaa tulee kauniista ja kompaktista lasipurkista.

BeautyAct Mattifying Complexion Concealer, 17,90 € / 4 ml

Arvosana: 5- / 5

Lupaus: Antaa keskipeittävän ja samettisen lopputuloksen ja levittyy tasaisesti koko kasvoille. Kestävä lopputulos. Sisältää hyaluronihappoa, joka ehkäisee peiteaineen kuivumista ja paakkuuntumista.

Kokemus: Testin suosikkipeitevoide, joka tekee ihosta sametinpehmeän ja lopputulos kestää pitkään! Tuote kirkastaa katsetta selvästi ja jättää silmänympärysiholle miellyttävän mattaisen pinnan. Ei kuivu eikä paakkuunnu, vaikka samaan aikaan onkin hyvin peittävä. Sivellin on miellyttävä ja voide on hyvin helppo levittää. Plussaa saa putkilon kaunis muotoilu, mutta miinusta tulee peitevoiteen vähäisestä määrästä.

Jane Iredale Enlighten Plus Under-Eye Concealer SPF 30, 46,90 € / 5 ml

Arvosana: 2½ / 5

Lupaus: Aurinkosuojan 30 sisältävä, hoitava peiteaine silmänalusille. Kirkastaa ja vähentää turvotusta silmänympäryksillä. Peittää tehokkaasti tummat silmänaluset. Kerrostettava koostumus, joka ei kakkuunnu. Teräsaplikaattori, joka viilentää ja rauhoittaa.

Kokemus: Tuote paljastuu mielenkiintoiseksi yllätykseksi jo korkin avauksella, sillä peitevoide levitetään viilentävällä ja antibakteerisella applikaattorilla, jonka on tarkoitus rauhoittaa turvonneita silmiä. Mutta vaikka haluaisin tykätä tuotteesta, applikaattori pilaa koko homman heti alkuunsa: tuote ei levity kunnolla ja tuntuu kuivalta ja tahmealta. Se jää paakuiksi iholle ja etenkin juonteisiin. Vaikka sen sanotaan vähentävän väsymyksen merkkejä, tuntuu, että tuote ei sovi kuiville silmänalusille, koska ikää tuntuisi tulevan vain lisää. Tuote on kuitenkin äärimmäisen mattapintainen ja peittävä – ylivoimaisesti tämän testin peittävin. Plussaa myös siitä, että voide suojaa ihoa UVA- ja UVB-säteiltä.

Cien Liquid Concealer Perfect Finish, 2,45 € / 5,5 ml

Arvosana: 3 / 5

Lupaus: Etenkin silmänalusien peittämiseen soveltuva nestemäinen peitevoide on iholle tasaisesti levittyvä, koostumukseltaan kevyt ja nopeasti imeytyvä. Pigmenttinen tuote peittää ihon sävyn epätasaisuutta yhdellä pyyhkäisyllä.

Kokemus: Erittäin toimiva perustuote hinta-laatusuhteeltaan. Tasoittaa ja peittää silmänympärysihon tarpeeksi hyvin, levittyy helposti ja tasaisesti ja jättää hieman kuultavan pinnan silmänympärysiholle. Ei tuo erityistä valoa heijastavaa hehkua iholle, eikä siten ole mikään mestarituote, muttei tuotteessa ole mitään vikaakaan.

L’Oréal Paris True Match Eye Cream in a Concealer, 13,90 € / 2 ml

Arvosana: 3½ / 5

Lupaus: Yhdistää silmänympärysvoiteen hoitavuuden peitevoiteen kykyyn peittää ja valaista silmänympärysihoa. Hybridikoostumus sisältää 0,5 prosenttia hyaluronihappoa, joka antaa intensiivistä kosteutta ja sopii herkälle silmänympärysiholle.

Kokemus: Koostumukseltaan selvästi testin kevyin peitevoide lupaa kirkkautta ja heleyttä silmänympärysalueelle, ja sen se myös tekee. Tuotteesta ei jää iholle paakkuja, vaan se imeytyy nopeasti ja jättää iholle sopivan kuultavan ja luonnollisen pinnan. Toisaalta mattapintaisen lopputuloksen haluaville tämä voi olla häiritsevää. Tuote on herkän ja kuivan silmänympärysihon suosikki, sillä on helppo kirkastaa katsetta nopeasti. Miinuksena on tuotteen heikko peittävyys sekä se, että sitä pitää lisätä päivän aikana useasti. Katse ei pysy koko päivää kirkkaana. Tuote ei ole kovin riittoisa, koska voide on melko vetistä ja sitä saa olla levittämässä usein.

Lumene Blur Longwear Concealer, 12,90 € / 9 ml

Arvosana: 4½ / 5

Lupaus: Pitkäkestoinen ja peittävä, kevyen tuntuinen koostumus levittyy tasaisesti, peittää ihon pienet virheet ja tekee ihosta tasaisen sävyisen ja virheettömän. Pohjoista lähdevettä ja pohjoista kanervaa sisältävä koostumus luo iholle virheettömän mutta luonnollisen lopputuloksen, joka ei keräänny juonteisiin tai ihohuokosiin.

Kokemus: Peitevoide toimii erinomaisesti, sillä se peittää riittävästi ja pysyy iholla koko päivän ilman paakkuja. Koostumus on riittävän kevyt ja nestemäinen, ja samalla se myös kosteuttaa ihoa. Helppo levittää. Jättää selvästi kuulaamman lopputuloksen kuin moni muu testin tuotteista, eli täyttä mattapintaa tällä tuotteella ei saa – muttei tarvitse saadakaan. Yksi suosikeista! Tätä tuotetta ostaessa on hyvä huomioida, että vaaleimmat värisävyt ovat todella vaaleita, sillä sävykartta on selvästi vaaleampi kuin monissa ulkomaisissa meikkisarjoissa.

