Ihasteletko sinäkin Maija Vilkkumaan meikkejä The Voice of Finlandissa? Ohjelman meikkitaiteilija paljastaa käyttämänsä niksit

Kokeile näitä

Laura Rantaniemen luottotuotteisiin kuuluvat luonnonkosmetiikkamerkki Weledan Skin Food -voiteet. Niillä kasvot saavat kunnolla kosteutta. Weleda Skin Food -yleisvoide, 11,90 € / 75 ml.

Luonnonkosmetiikkamerkki Mossaa Rantaniemi käy ostamassa lähihypermarketista. Merkiltä löytyy esimerkiksi puhdistusmaito, Mossa Juicy Clean Purifying Crème-Mousse, 11,90 € / 190 ml.

Chanel Vitalumière Aqua on Rantaniemen suosikkimeikkivoide töissä, noin 50 €. Myös Lumenen CC Colour Correcting Meikkivoide, 17,90 €, ja It Cosmeticsin Your Skin But Better CC+ -meikkivoide, 39,50 €, löytyvät meikkaajan pakista.