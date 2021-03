Suomalaiset hurahtivat kynsien laittamiseen kotona – yrittäjä kertoo hittituotteesta, joka saattaa syrjäyttää perinteiset lakat

Geelilakkaustarvikkeet löytyvät tänä vuonna yhä useamman suomalaisen kotoa. Tietyt lakkasävyt pitävät pintansa.

– Ihmisillä ei ole mitään muuta kuin aikaa puuhastella ja pipertää kotona, sanoo pitkän linjan kynsimuotoilun ammattilainen Satu Saarisalo.

Hän on pitänyt kynsituotteiden CesarsShop-verkkokauppaa Helsingistä käsin pian 13 vuotta. Viimeiset kuusi vuotta yrityksellä on ollut myös Kynsilakkataivas-kivijalkaliike aivan pääkaupungin keskustassa.

– Olen nähnyt nousuja ja laskuja, ja viime vuodet ovat olleet taistelua. Välillä olen joutunut miettimään, pitääkö toiminta lopettaa.

Koronapandemian puhjettua tilanne näytti entistä huonommalta. Ensimmäisten viikkojen aikana liike ja verkkokauppa hiljeni.

Ihmisten kotiin jääminen alkoi kuitenkin näkyä nopeasti tilauksissa. Nyt Saarisalo kertoo, että myynti on kasvanut noin puolella ja tulos on tuplaantunut.

Tavallinen kynsilakka vaihtui geelilakkaan

Geelilakkaus on kuluneen vuoden hitti. Tavallinen kynsilakka on vaihdettu geelilakkaan, joka levitetään kynnelle perinteisen lakan tavoin, mutta joka kuivuu ja kovettuu led-valouunissa ja kestää kynnessä hyvänä viikkoja.

– Perinteisten kynsilakkojen myynti on romahtanut. Tavallisia lakkoja on tilauksistamme noin 20 prosenttia, geelilakkoja loput 80. Myös valmistajien toiminnasta huomaa, että perinteisiin kynsilakkoihin ei enää panosteta samalla tavalla, vaan huomio on geelilakoissa.

Geelilakkauksessa lopputulos näyttää kynsilakalta, mutta on kiiltävämpi ja kestävämpi.

Geelilakkaus tehdään omaan kynteen ja kovetetaan led-valouunilla.

Saarisalo ennustaa perinteisen kynsilakan katoamista.

– Perinteinen kynsilakkapullo ja geelilakkapullo maksavat nykyisin usein saman verran, mutta geelilakka on kestävämpi. Toisaalta geelilakan käyttö ei estä tavallisen kynsilakan käyttämistä välillä tai geelilakkauksen päällä, joten vanhoista kynsilakkapulloista ei tarvitse luopua.

Lue myös: Testasimme varpaankynsien geelauksen – näin geelilakkaus toimii

Suomalaisten suosikkivärit

Suomalaisasiakkaiden suosikkivärejä ovat olleet kuluneena vuonna hyvin perinteiset punaisen, nuden ja vaaleanpunaisen sävyt sekä musta. Turvalliset luottovärit eivät katoa, mutta toisaalta moni kokeilee rohkeasti myös muita värejä.

– Nyt, kun muu meikki näkyy vähemmän, kynsillä voi leikitellä. Nuoret myös tuntuvat pitävän käsistään ja kynsistään aiempaa parempaa huolta ja laittavat tai laitatuttavat niitä.

Yksi suomalaisten omakseen ottama trendi ovat magneettilakat. Niitä löytyy sekä geelilakoista että perinteisistä kynsilakoista. Magneettilakoissa tuotetta ja sen synnyttämää kuviota ohjaillaan magneetilla.

– Helmiäis-hopeiset ja hopeapohjaiset lakat ovat nyt suosiossa kaikkialla, Saarisalo kertoo suosikkisävystä.

Katso videolta, kuinka magneettilakat toimivat:

Muista myös kynsinauhat

Ammattilainen nostaa esiin yhden tuoteryhmän, jota suomalaiset eivät vielä ole löytäneet: kynsinauhaöljyt. Ne hoitavat kynsinauhat pehmeiksi ja kosteutetuiksi.

– Myynnissä näkee nyt jonkin verran nousua, ehkä siksi, että kaikkien kädet ovat pesusta ja desinfioinnista kuivat. Näen kuitenkin paljon käsiä, joita ei hoideta.

Lue myös: Kuivuvatko kädet tiuhasta rasvaamisesta huolimatta? Näin nostat käsivoiteesi tehot seuraavalle tasolle

Lue myös: Kuivuuko käsien iho jatkuvasta pesemisestä? Tarkista saippuapullostasi tämä merkintä ja vaihda toiseen