Meikkivoiteen voi tänä keväänä jättää kaapin perälle – paljas iho on nyt trendikkäämpi kuin koskaan

Oma iho näyttää juuri nyt paremmalta kuin yksikään meikkivoide.

Koronavuoden aikana olemme oppineet rakastamaan ihoamme ja todenneet, ettei hyvin hoidettu iho välttämättä edes kaipaa meikkiä. Luonnollinen look näyttääkin nyt paremmalta kuin koskaan.

Helpoin tapa jäljitellä meikitöntä ihoa on yksinkertaisesti jättää meikkivoide kaappiin. Color May Vary -kauneussivuston perustaja Renée Loiz kertoi Who What Wearille, että täysin paljas iho on nyt trendikkäämpi kuin koskaan. Kaikki luonnollinen kuulaus, tekstuuri ja kiilto on tänä keväänä vain plussaa!

Luonnollista ja kuulasta lopputulosta voi tavoitella kuitenkin myös meikin kanssa. Viime kesänä Tiktokista liikkeelle lähtenyt kuulas dolphin skin -meikki jäljittelee luonnollisen ihon kuulautta.

Luonnollista ja meikitöntä tyyliä tavoitellaan myös kulmakarvoissa ja ripsissä. Cosmopolitanin mukaan ripsissä ruskea on uusi musta. Kulmakarvat puolestaan ovat trendikkäimmillään aivan kuten ihokin – omana luonnollisena itsenään.