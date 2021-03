3 meikkitrendiä, joista Metti Forssell on tänä keväänä innoissaan – ”Puhuttelee voimakkuudellaan”

Mitkä kevään 2021 meikkitrendit ovat in? Metti kertoo.

Smoky eye

Dramaattinen, juhlava sumusilmämeikki on ehdottomasti IN tämän keväänä. Keväisin on totuttu näkemään heleämpiä silmiä ja pastellin sävyjä, mutta nyt tummat silmät puhuttelevat voimakkuudellaan.

Bobbi Brown The Essentical Multicolor Eye Shadow Palette, 43,95 €.­

Lancome Hypnôse Palette 5 Couleurs Chic, 57,50 €.­

Kirkkaanpunainen huulipuna

Niin ikään normaalisti syksyn suosikki, kirkkaanpunainen huulipuna, on tänä keväänä todella suosiossa. Näyttävät punaiset huulet ovat upeat ja saavat olla meikissä huomion keskipisteenä. Pidä siis muu meikki hillittynä, jotta lopputulos pysyy raikkaana.

MAC Retro Matte Lipstick sävyssä Ruby Woo, 22 €.­

Dior Diorific Lipstick sävyssä Dolce Vita, 49,90 €.­

Luonnollinen päivetys

Kaunis hehku ja päivetys kasvoilla tekevät ihmeitä yleisilmeelle. Kokeile upean ja heleän pohjameikin tekoon kevyemmän meikkivoiteen ja nestemäisen korostusaineen yhdistelmää. Kevättä kohti mentäessä voi halutessaan ottaa käyttöön meikkivoiteita, jotka sisältävät suojakertoimen.

Estée Lauder Futurist Hydra Rescue SPF 45, 50 €.­