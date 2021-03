TikTokissa hehkutettu ihonhoitotuote uhkaa nyt loppua apteekin hyllyistä – testasimme sitä viikon, ja epäpuhtaudet todella saivat kyytiä

TikTokissa villiinnyttiin ihonhoitosarjasta, joka lupaa hävittää ihon epäpuhtaudet. Testasimme ja saimme lupaavia tuloksia jo viikossa.

CeraVen puhdistusaine on loppu myös monesta Suomen apteekista.­

CeraVesta puhuvat nyt kaikki. Ihonhoitotuotemerkki alkoi kasvattaa suosiotaan, kun useammat TikTok-käyttäjät kertoivat päässeensä tuotteilla eroon ihonsa epäpuhtauksista. Etenkin CeraVen SA Smoothing Cleanser -puhdistusaine sai osakseen suitsutusta.

Mekin yritimme saada tuotteita käsiimme ja testiin, ja ne todella näyttivät loppuneen useammasta helsinkiläisapteekista. Lopulta etsintä kuitenkin tuotti tulosta.

Onko putsari todella kaiken hehkutuksen arvoinen? Kokeilimme sitä viikon ajan. Jo ensimmäisten viiden päivän perusteella näyttää siltä, että suitsutuksessa on ainakin jotain perää.

Putsari toimi, voide hämmensi

CeraVe on ihotautilääkäreiden suunnittelema ihonhoitosarja, jonka tehon kerrotaan perustuvan tuotteiden sisältämään kolmeen keramidiin (1, 3 ja 6-II), jotka kosteuttavat ja korjaavat ihoa sekä vahvistavat sen suojamuuria. Kokeilimme SA Smoothing Cleanser -puhdistusainetta ja Moisturising Cream -kosteusvoidetta.

SA Smoothing Cleanser

Puhdistusaine sisältää kolmen keramidin lisäksi ihoa kuorivaa salisyylihappoa ja kosteuttavaa hyaluronihappoa. Tuotetta ohjeistetaan hieromaan käsin kostealle iholle.

TikTokissa moni suositteli puhdistamaan kasvoja reilun minuutin ajan, joten tein työtä käskettyä. Tuote sopi hyvin sekä puhtaan että meikatun ihon puhdistamiseen. Ainoa meikkituote, johon tarvitsin erillisen puhdistusaineen, oli vedenkestävä ripsiväri.

Pesun ja huuhtelun jälkeen iho tuntui poikkeuksetta puhtaalta ja kimmoisalta, mutta vaati välittömästi kosteutusta. Jos kuvailisin tuotetta yhdellä sanalla, olisi se tehokas.

Moisturising Cream

Myös sarjan kosteusvoide sisältää kolmea keramidia ja niiden lisäksi hyaluronihappoa, joka auttaa sitomaan kosteutta. Voide sopii sekä kasvojen että vartalon iholle, mikä sai minut aluksi epäilemään – ovathan kaikki ihonhoidon ammattilaiset jo vuosia hokeneet, että kasvojen iho tarvitsee aina erilliset tuotteensa. Epäilykset kasvoivat, kun rasva tuntui todella paksulta.

Epäilykset osoittautuivat kuitenkin turhiksi. Vaikka kosteusvoide tuntui paksulta, levittyi se tuhtiudestaan huolimatta todella tasaisesti. Se myös imeytyi ihoon uskomattoman nopeasti ja jätti peräänsä kosteutetun, mutta tahmattoman tunteen.

Viikon kokeilun jälkeen

Viikko on lyhyt aika ihonhoidolle, mutta tuotteet ehtivät jo vakuuttaa kokeilijan. Ensimmäisten kahden päivän aikana finnejä ympäröivä punoitus ja kiristys katosi. Iho tuntui kosteutetulta, muttei öljyiseltä ja uusille näpyille alttiilta. Viiden päivän jälkeen myös isot ja muhkeat finnit kuivuivat kasaan, eikä uusia ole sittemmin näkynyt.

On kuitenkin huomioitava, että kokeilun myötä olen myös keskittynyt ihonhoitooni enemmän. En ole esimerkiksi koskaan aiemmin pessyt meikittömiä kasvoja yli minuuttia. Ehkä salaisuus onkin tuotteiden sijaan huolellisuudessa?

Ihmeisiin ei tämäkään tuoteyhdistelmä pysty. Kasvojeni iho ei edelleenkään ole tasainen, vaan otsassani on arpeutuneita, punoittavia finnejä. Iho on kuitenkin huomattavasti paremmassa kunnossa kuin vuosiin vain viikon käytön jälkeen. On siis selvää, että aion ainakin jatkaa kokeiluja!

Ihoa kuorivaa salisyylihappoa sisältävä, samantyyppinen kasvojenpesuaine löytyy muun muassa Paula’s Choice -merkin Clear-sarjasta (skincity.fi) ja apteekkimerkki La Roche-Posayn Effaclar-sarjasta. Keramidit ovat yksi ihonhoidon viime aikaisista hittiainesosista, ja myös niitä löytyy useiden valmistajien voiteista ja muista tuotteista.