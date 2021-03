Miten tehdä onnistuneita vintagelöytöjä netissä? Stylisti Linda Halt kertoo parhaat vinkkinsä ja paljastaa 6 suosikkiputiikkiaan

Vintagekaupoilla kannattaa keskittyä mittoihin ja unohtaa koko, kertoo stylisti ja vintagerakastaja Linda Halt.

Vintagemuodin kauppa on viime vuosina siirtynyt entistä enemmän verkkoon, mutta miten tehdä onnistuneita löytöjä, kun vaatteita ei pääse sovittamaan eikä tuotteista ole saatavilla useampaa kokoa?

Kysyimme vintagea suosivalta stylisti Linda Haltilta vinkit vuosikertavaatteiden nettishoppailuun.

Halt pukeutuu usein päästä varpaisiin vintageen ja kierrätettyyn muotiin.­

Mittaa itsesi

Halt kertoo, että suurin haaste vintagen shoppailussa on oikean koon löytäminen ja tunnistaminen.

– Vintagevaatteita ostaessa täytyy ottaa huomioon, että vaatteiden kokostandardit ovat muuttuneet vuosikymmenten mukana. Koko 40 ei esimerkiksi ole samankokoinen 60-luvun ja 90-luvun vaatteissa.

Nettishoppailu kannattaakin aloittaa mittaamalla ensin itsensä.

– Suurin osa vintagenettikaupoista ilmoittaa vaatteen mitat, kuten hartialeveyden, rinnan- ja vyötärönympäryksen sekä vaatteen pituuden. Suosittelen shoppailemaan vintagea nimenomaan mitat edellä ja unohtamaan vaatekoot.

Halt lisää, että muuttuneiden kokostandardien lisäksi vuosikymmenten aikana ovat muuttuneet myös vaatteiden leikkaukset. Erimallisille vartaloille sopivat eri vuosikymmenten vaatteet.

– Esimerkiksi 50–60-luvun tyylissä korostettiin vyötäröä, joten näiden vuosikymmenten vaatteissa vyötäröt ovat hyvin pieniä. Jos oma vyötärö ei ole kapea, kannattaa vaatteita etsiä ennemmin esimerkiksi 70–80-luvuilta.

Halt vinkkaa, että vintage-vaatteissa on usein sisällä vuori, joka on itse vaatetta tiukempi. Poistamalla vuoren vaatteeseen saa muutaman lisäsentin.­

Haltin mukaan omalle vartalolle sopivin vuosikymmen löytyy vain kokeilemalla.

– Omat mitat ovat aina varmin keino onnistumiseen, ja siksi suosittelenkin kirjaamaan ne ylös. Oman koon voi kuitenkin myös oppia tunnistamaan, kun eri vuosikymmenten vaatteet tulevat tutuiksi.

Suosi nettikauppoja ja appeja

Haltin mukaan vintagen nettishoppailu on helpointa aloittaa verkkokaupoista ja sovelluksista, jotka myyvät vain vintagea tai second handia.

– Onnistuneita vintagelöytöjä on helpompi tehdä, kun tuotteet ovat myynnissä selkeästi eri kategorioihin lajiteltuna. Myös hyvät kuvat ja tuotetiedot helpottavat etsintää.

Verkkokauppojen hakuominaisuudet helpottavat tuotteiden löytämistä entisestään.

– Jos etsii esimerkiksi M-kokoista valkoista mekkoa, voi useissa nettikaupoissa rajata valikoiman koon, värin, tuotteen ja jopa vuosikymmenen mukaan. Näin ei joudu selaamaan läpi koko valikoimaa, vaan näkee heti, onko kaupassa etsimäänsä tuotetta oikeassa koossa.

Linda Haltin verkkokauppasuosikit vintagea etsivälle:

Curated myy vintagea ja kierrätettyä muotia. Myymälän showroom sijaitsee Helsingissä.

Refletstudio myy vintagea, kierrätettyä muotia ja käsin tehtyjä asusteita.

Best from the past myy vintagevaatteita netissä ja kivijalkamyymälässään Turussa.

Radhica myy vintagemuotia.

Kajo Clothing myy vintagea ja kierrätettyä muotia.

Second hand -sovellus Zadaa on nettikirpputori, joka toimii kuin verkkokauppa.

Halt kertoo, että hyviä löytöjä voi tehdä myös Torista tai Facebook-kirppareilta. Se on kuitenkin vaivalloisempaa, sillä tuotteita ovat harvoin lajiteltu kategorioihin ja niiden hakusanat vaihtelevat myyjän mukaan.

– Moni nettikirppismyyjä sekoittaa esimerkiksi hameen ja mekon keskenään tai ei edes tiedä myyvänsä vintagea, jolloin sanaa ei mainita myynti-ilmoituksessa. Jos kuitenkin nauttii etsimisestä, voi Toristakin tehdä upeita löytöjä!

Anna vintagemyymälöille palautetta

Jos tuntuu, ettei vintageverkkokaupan valikoimassa ole oman tyylisiä tuotteita tai itselle sopivia kokoja, Halt kannustaa laittamaan yritykselle palautetta.

– Suurin osa putiikeista ottaa toiveita mielellään vastaan ja huomioi ne parhaimmillaan jo seuraavassa tilauksessaan.

Halt painottaa, että kuten muissakin kaupoissa, vintagekaupoissa kysyntä määrää tarjonnan.

– Jos yrittäjä ei tiedä, että tietyn kokoisille tai tyylisille vaatteille olisi kysyntää, niitä tuskin tilataan. Olen itsekin laittanut muutamalle nettiputiikille viestiä, että toivoisin lisää L–XL-koon valikoimaa. Palautteeni on aina otettu hyvillä mielin vastaan, ja valikoimaa on laajennettu.

Halt kertoo, että vintage-myymälöitä voi myös pyytää laajentamaan kokovalikoimaansa.­

Halt vinkkaa, että useita verkkokauppoja voi myös pyytää ilmoittamaan esimerkiksi sähköpostilla, kun tietyn koon vaatteita tulee isompi erä myyntiin. Näin uutuuksia pääsee selaamaan heti ensimmäisten joukossa.

– Olen laittanut nettikaupoille myös viestiä niissä tilanteissa, kun etsin jotain tiettyä vaatetta tietyssä koossa. Usein kaupat tarjoavat apuaan ja lupaavat ilmoittaa, jos etsimäni vaate tulee valikoimiin.