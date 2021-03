Youtubessa julkaistiin video, jonka meikkiä kopioivat nyt kaikki – jokainen voi poimia Madison Beerin lookista 3 asiaa

Madison Beer kertoi Voguen Youtube-kanavalla, että hänen arkimeikkinsä kulmakivet ovat poskipuna, saippuapala ja ruskea luomiväri.

Madison Beerin arkimeikki on huomattavasti hänen gaalameikkejään kevyempi.­

Poskipunaa, ruskeaa luomiväriä, helmiäistä ja vielä lisää poskipunaa. Laulaja Madison Beer näytti Voguen Youtube-kanavalla meikkirutiininsa, ja sosiaalinen media räjähti. Nyt kaikki kopioivat laulajan meikkiä Youtubessa, TikTokissa ja Instagramissa – kirjoita vaikka Youtuben hakuun ”Madison Beer makeup” ja hämmästy.

Madison Beer, 22, on amerikkalaislaulaja, jolla on Instagramissa 23,4 miljoonaa seuraajaa. Musiikin lisäksi hänet tunnetaan lähes ikonisista (ainakin Z-sukupolven keskuudessa) kissarajauksistaan. Ei siis ihme, että helmikuun puolivälissä julkaistua Voguen kauneusvideota on katsottu jo 4,6 miljoonaa kertaa.

Videolla Madison paljastaa salaisuutensa utuisten rajausten, täydellisten kulmakarvojen ja hehkuvan ihonsa takana. Meikin kulmakivet ovat Madisonin mukaan saippualla harjatut kulmakarvat, poskipuna ja ruskea luomiväri.

Saippuakulmat

Videolla Madison kertoo aloittavansa meikin teon aina kulmakarvoista. Hän muotoilee kulmakarvansa yläviistoon kulmaharjan ja värittömän saippuapalan avulla. Saippuakulmat ovat salaisuus Madisonin tuuheiden, mutta siististi muotoiltujen kulmakarvojen takana.

Katso vinkit saippuakulmakarvojen tekoon täältä.

Paljon poskipunaa

Madison kertoo videolla, että hänen meikkinsä tärkein osuus on poskipuna. Laulaja käyttää meikissään sekä voidemaista että puuterista punaa, joita hän levittää paitsi poskiluulle myös nenänpäähän. Kasvojen upea hehku onkin luultavasti juuri punan ansiota.

Kurkkaa täältä parhaat vinkit oikean värisen poskipunan valintaan.

Utuiset kissarajaukset

No ne rajaukset! Madisonin tyylin ehdottomia kulmakiviä ovat kultaiset korvarenkaat ja kissamaiset rajaukset. Videolla hän paljastaa tekevänsä rajaukset ruskealla luomivärillä, joka löytyy Madisonin ja Morphen yhteistyöpaletista. Väriä hän levittää tarkalla, viistomaisella siveltimellä silmän sisä- ja ulkonurkkaan. Luomivärillä tehdyt rajaukset tekevät silmämeikistä pehmeän ja utuisen.