Metti Forssell vinkkaa: 5 asiaa, joihin keskittyä, jos haluaa ihon hyvään kuntoon

Iho voi hyvin, kun perusasiat ovat kunnossa. Metti kertoo olennaisimmat vaiheet.

Suojakerroin

Viisasta olisi ottaa nyt viimeistään käyttöön päivävoiteet, joista löytyy myös suojakerroin. Aurinko vanhentaa ihoa ennenaikaisesti, joten tehokkaimman suojan kasvoille saa suojakertoimen avulla.

Runsas veden juonti

Riittävä veden juonti on ihon hyvinvoinnin kannalta tärkeää. On hyvä kosteuttaa ihoa myös sisältäpäin.

Kasvoöljyt

Kasvoöljystä kuiva iho saa elinvoimaa, pehmeyttä ja hohtoa. Jos kasvoöljyjen käyttäminen arveluttaa, kannattaa aloittaa sekoittamalla muutama tippa kasvoöljyä esimerkiksi yövoiteen joukkoon. Aamulla iho kiittää ja tuntuu ihanan pehmoiselta.

Silmänympärysiho

Silmänympärysiholla on suuri vaikutus kasvojen yleisilmeeseen. Koska silmänympärysalueen iho on moninkertaisesti muuta kasvojen ihoa ohuempaa, vaatii tämä alue omanlaisensa tuotteet. Silmänympärysalueen huolellinen kosteutus on äärimmäisen tärkeää, joten silmänympärysvoiteen käyttö kannattaa aloittaa jo varhain.

Kasvopyyhkeiden säännöllinen vaihto

Olisi hyvä pitää erikseen pyyhkeet kasvoille ja käsille. Kasvopyyhe kannattaa myös vaihtaa usein, noin 2–3 päivän välein.

