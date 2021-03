Tyyligurut pukeutuvat nyt kokoruskeaan – stylisti kertoo, miten tyylin voi kopioida ilman, että muistuttaa perunasäkkiä

Ruskea on upea, mutta haastava väri. Kysyimme ammattilaiselta parhaat vinkit kokoruskean asun stailaamiseen.

Ruskea on nyt niin trendikäs, että siihen pukeudutaan päästä varpaisiin. Vaikka TikTokin ja Instagramin muotigurut näyttävätkin värissä upeilta, voiko kuka vain pukeutua kauttaaltaan ruskeisiin vaatteisiin ilman, että kokonaisuus muistuttaa perunasäkkiä? Stylisti Linda Haltin mukaan voi.

– Kaikki näyttävät hyvältä ruskeassa! Täytyy vain valita itselle oikea sävy, leikkaus ja materiaali.

Yhdistele rohkeasti ruskean eri sävyjä

Haltin mukaan itselle sopivin ruskean sävy on usein omaa ihoa tummempi tai vaaleampi, mutta pohjasävyltään sama.

– Hyvä ohjenuora on, että kylmälle ihonsävylle sopivat ruskean kylmät sävyt ja lämpimälle lämpimät. Säännöt on kuitenkin tehty rikottaviksi! Itselle oikea sävy on se, joka peiliin katsoessa näyttää hyvältä.

Halt muistuttaa, että vaikka tämän hetken trendikkäin asukokonaisuus olisi päästä varpaisiin ruskea, voi eri sävyillä silti leikkiä.

– Asuun saa heti raikkautta, kun se sisältää useita ruskean sävyjä. Tyylikäs kokonaisuus voi koostua esimerkiksi tummanbeigeistä housuista, hieman vaaleammasta t-paidasta ja tummanruskeasta bleiseristä. Maanläheisiin ruskean sävyihin sopivat hyvin myös kultaiset korut.

Asussa voi hyödyntää kaikkia ruskean sävyjä.­

Modernimpi tyyli syntyy, kun asussa leikittelee eri sävyjen lisäksi kuoseilla.­

Leikittele linjoilla ja leikkauksilla

Jos asun haluaa pitää täysin yksivärisenä, kehottaa Halt kiinnittämään huomiota vaatteiden leikkauksiin.

– Yksivärisen ruskean saa eloon mielenkiintoisilla leikkauksilla. Kun asussa on selkeä siluetti, se ei ruskeasta väristään huolimatta näytä perunasäkiltä. Leikkaukset voivat korostaa esimerkiksi vyötäröä, olkapäitä tai dekolteeta.

Vyötäröä voi korostaa vyöllä tai huivilla.­

Haltin mukaan avain onnistumiseen on yksityiskohdissa. Leikkaukset ohjaavat katseen johonkin tiettyyn kohtaan, jolloin asu ei näytä yksivärisenäkään tasaiselta massalta.

Röyhelöt kiinnittävät huomion käsiin.­

Materiaaleilla on merkitystä

Leikkausten lisäksi asua voi elävöittää materiaalivalinnoilla.

– Ruskea neule näyttää hyvältä esimerkiksi ruskeiden nahkahousujen kanssa. Vastakohdat luovat asuun kontrastia.

Tummanruskea nahkatakki tuo asuun särmää.­

Toimivaa asukokonaisuutta luodessa Halt kehottaa ensin valitsemaan yhden vaatteen, joka toimii asun keskipisteenä.

– Usein neuvon asiakkaita valitsemaan yhden vaatteen, jota asussa haluaa korostaa. Asun voi koota esimerkiksi ruskean bleiserin ympärille siten, että muut vaatteet tukevat ja korostavat tätä bleiseriä. Onnistunut asu on usein helpompi luoda, kun miettii yhtä vaatetta kerrallaan.