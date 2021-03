Kuusi tavallista naista näyttää, millaiset heidän rintansa ovat liivit päällä – mielikuvat kuppikokojen eroista istuvat tiukassa

Moni mieltää D-kupin rinnat poikkeuksetta suuriksi, vaikka kuppikoon kirjain harvoin kertoo rinnan koosta juuri mitään.

Muutama viikko sitten haastattelemamme liivimyyjä kertoi, että yli puolet suomalaisista käyttää vääränkokoisia rintaliivejä. Hänen mukaan kuppikoko valitaan usein alakanttiin, sillä moni pienirintainen olettaa kookseen automaattisesti A-kupin, vaikka todellisuudessa B tai C olisi sopivampi.

Mistä kuppikokoihin liittyvät mielikuvamme johtuvat? Miksi miellämme pienet rinnat automaattisesti A-kupiksi ja F-kupin rinnat aina valtaviksi?

Ehkä siksi, ettei meillä ole usein mitään hajua siitä, mitä kokoa työkaverimme Pirjo tai naapurin Satu käyttää – jos edes olemme koskaan nähneet heitä rintsikkasillaan. Kokovertailua tulee tehtyä vähän, sillä meillä jokaisella on vain yksi keho ja yhdet rinnat.

Harhaluuloja oikoaksemme pyysimme kuutta naista ottamaan itsestään kuvan rintaliivit yllään ja kertomaan, mitä kokoa he käyttävät.

Kuvat havainnollistavat, etteivät B- ja D-kupin rinnat välttämättä juurikaan eroa toisistaan. Ja sitten taas toisaalta näyttävät, että kahdet D-kupin rinnat voivat olla kuin yö ja päivä. Kaikessa on kyse mittasuhteista.

F-kupin rinnat voivat olla myös keskikokoiset

Usein unohtuu, että rintaliivien kokoon vaikuttavat kupin lisäksi myös liivien ympärysmitta ja valmistajan käyttämät mitoitukset. Kuppikoon kirjain ei tosiasiassa kerro yksinään rinnan koosta lähes mitään.

Kuppikoko 70F.­

F-koon käyttäjä kertoo: ”Käytin pitkään kokoa 80D tai jopa 85D, kunnes menin ensimmäisen kerran alusvaateliikkeeseen, jossa myytiin eri merkkien rintaliivejä. Siellä myyjä otti mittani ja totesi, että kokoni on kyseisistä liiveistä 70F. Ne tuntuivat juuri sopivilta. Koko toki vaihtelee vähän liivimerkistä riippuen. Olin aiemmin ajatellut, että F-kupin rinnat ovat aivan valtavat. Enää en ajattele niin, sillä mielestäni omani ovat keskikokoiset.”

Kokovalikoima hämää

Mielikuviimme kuppikoista vaikuttaa luultavasti myös se, että monen vaateliikkeen liivien kokovalikoima loppuu D-kuppiin. Se luo mielikuvan siitä, että harva tarvitsee D-kuppia suurempia rintaliivejä.

Kuppikoko 85F.­

Toinen F-kupin käyttäjä kertoo: ”Nämä alusvaateliikkeessä mittojen mukaan valitut liivit ovat kokoa 85F. Myyjän mittaama F-kuppi kuulosti alkuun hurjalta, mutta kun liivit tuntuvat sopivilta, niin mikäs siinä. Kokoni vaihtelee liivimerkin mukaan. Kaapista löytyy myös ketjumuotiliikkeestä ostetut liivit koossa 85E. Joskus nuorempana luulin, että D-kuppi on isoin mahdollinen kuppikoko. On hassua, miten vääristynyt kuva monilla on edelleen erikokoisista liiveistä.”

Kaikki eivät halua varustukseensa kokoa tai kohotusta

Yleinen harhaluulo on, että pienirintaiset naiset haluaisivat aina suuremman kuppikoon. Myös haastattelemamme liivikauppias kuvaili suurempaa kuppikokoa ”iloiseksi yllätykseksi” asiakkailleen. Mielestämme väite kuulostaa kuitenkin hieman vanhentuneelta. Siihen eivät samastuneet myöskään haastattelemamme naiset.

Kuppikoko arviolta B.­

Noin B-kupin käyttäjä kertoo: ”En tiedä omaa kuppikokoani, koska siirryin jo vuosia sitten käyttämään braletteja. Epäilen, että se on jotain B-kupin luokkaa. En ole koskaan pitänyt siitä, miltä vaatteet näyttivät ison ja pyöreän kupin päällä, joten omalla kohdallani koen, että mitä pienempi, sen parempi. Onni sinänsä, että rintani ovat tämän kokoiset, sillä nämä kangaspalat tuskin tukisivat isompaa varustusta tarpeeksi.”

Ei se koko, vaan...

Kokomerkintääkin tärkeämpää on usein se, että liivit ovat juuri käyttäjälleen oikean malliset. Nykyään yhä useampi viihtyy arjessaan myös vain vähän jos ollenkaan tukea antavissa liiveissä tai kokonaan ilman.

Kuppikoko 70C.­

Noin C-kupin käyttäjä kertoo: ”En tiedä, mikä rintsikkakokoni on. Näiden ylläni olevien joustavien, toppaamattomien liivien kokolapussa luki 70C, ja nekin puin ylleni lähinnä näiden kuvien takia. Pienirintaisena käytän usein toppimallisia liivinrimpuloita, joissa ei ole kuppikokomerkintöjä. Topattuja liivejä käytän vaaleiden paitojen kanssa, kun en halua nännien kuultavan läpi. Joskus olen sovittanut jonkin rintsikkamallin kaikki koot läpi vain huomatakseni, ettei mikään istu. Olen tullut siihen tulokseen, että kokoakin tärkeämpää on omiin muotoihin sopiva malli.”

Osa käyttää väärää rintaliivikokoa olosuhteiden pakosta

Joskus kuppikoko on väärä, koska oikeaa kokoa ei ole saatavilla. Näin käy etenkin silloin, kun kuppi on suuri, mutta ympärysmitta pieni.

Kuppikoko 65D.­

C–D-kupin käyttäjä: ”Rintani ovat aina olleet hyvin pienet, sillä teininä nopeasti saavutettu koko on pysynyt samanlaisena viimeiset 15 vuotta. Sen sijaan rintaliivien koko on muuttunut matkan varrella. Mittasin itseni ensimmäistä kertaa kunnolla vasta parikymppisenä, ja aiemmin fiiliksen pohjalta valittu 75B vaihtui 70C:ksi tai jopa 65D:ksi. Jälkimmäinen tuntuu oikeimmalta koolta, mutta on valitettavan harvoin kaupoissa saatavilla.”

Väärän kuppikoon käyttäminen voi olla myös varallisuuskysymys. Jokaisella suomalaisella ei ole varaa ostaa erikoiskoon rintaliivejä alusvaatemyymälöistä, etenkään, kun ammattilaiset kehottavat panostamaan vähintään kolmiin rintaliiveihin.

Kuppikoko 85D.­

D–F-kupin käyttäjä: ”Näissä liiveissä kuppikokoni on 85D, mutta tiedän sen olevan väärä. Luultavasti minulle sopiva koko olisi jotain E–F kupin väliltä ja pienemmällä ympärysmitalla. Käytän kuitenkin D-kuppia, sillä sitä löytyy tavallisista vaatemyymälöistä. Opiskelijana minulla ei ole varaa erikoisliikkeiden liiveihin. Jos koko ei ole ihan oikea, valitsen usein liivejä, joiden ympärys on tavallista liiviä paksumpi ja tukevampi. Arjessa suosin myös urheiluliivejä.”