Kokeilimme TikTokista tuttua ”helppoa” kiepautusnutturaa – solmuun menivät niin hiukset kuin sormetkin

Oikean ranneliikkeen oppiminen vie aikaa, toimittaja Katariina huomasi TikTok-nutturakikkaa kokeillessaan.

TikTokista löytää parhaat hiusniksit niin hiustenhoitoon kuin otsatukan muotoiluunkin. Nyt palvelussa kiertää helpoksi väitetty kikka rennon nutturan, tutummin suttunutturan tekoon.

Kyseessä on kiepautusnuttura, jossa poninhäntä kiepautetaan ranneliikkeellä nutturaksi: sormet pujotetaan hiuslenkin läpi, otetaan hiuksista kiinni ja pyöräytetään ponnarin ympäri nutturaksi. Videolla juuri oikealla tavalla rento nuttura syntyy käden käänteessä. Päätin kokeilla.

Ei mennyt kuin Strömsössä

Ensimmäisenä täytyy todeta, ettei kiepautusnutturan tekeminen ollut niin helppoa kuin videolla annettiin ymmärtää. Ensimmäiset 20 minuuttia jokainen nutturani näytti tältä:

Pian ymmärsin, että vika oli minussa. Olin tehnyt kiepautuksen väärään suuntaan. Sillä siis todella on väliä, tekeekö ranneliikkeen ylös- vai alaspäin. Oikeaan lopputulokseen pääsee, kun kiepauttaa alas.

Kiepautuksen suunta ei kuitenkaan ole ainoa kompastuskivi. Lisäksi on kiinnitettävä huomiota siihen, nappaako poninhännän peukalolla pompulan etu- vai takaosaa vasten. Jos erehtyy valitsemaan etuosan, on lopputulos lähes poikkeuksetta takku:

Onnistuneeseen lopputulokseen vaaditaan siis oikea solmimis- ja kiepautussuunta.

Kun vihdoin sain jutun juonesta kiinni, nuttura onnistui joka kerta. Se ei kuitenkaan näyttänyt yhtä skarpilta kuin TikTokissa. Lopputulos myös vaihteli.

Tuleeko kiepautusnutturasta uusi vakiokikkani? Tuskin. Saan mielestäni onnistuneemman nutturan muilla tavoin.

Uskon, että omalla kohdallani suurin ongelma on hiusteni pituus. Kiepautus on vaikea tehdä, kun tukkaa on paljon. Toinen ongelma on luultavasti hiuslenkkini, sillä veikkaan, että TikTokissa käytetty puhelinlankaponnari toimisi tässä hiustyylissä hiusdonitsia paremmin. Donitsi nimittäin jätti paikoin suuret välit kiepautusosioiden välille.

Suosittelenko kuitenkin kokeilemaan tekniikkaa? Ehdottomasti. Oma kokeiluni ei ehkä mennyt kuin Strömsössä, mutta veikkaan, että lopputulos on tekijästä kiinni.