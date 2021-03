Meikkitaiteilija kertoo, miten hankalimmankin finnin saa meikattua piiloon – jos näppyjä on paljon, yksi tuote kannattaa ottaa käyttöön

Finnin peittäminen voi olla hankalaa, mutta oman ihon sävyisellä hyväpigmenttisellä mattapeitevoiteella se onnistuu, kertoo meikkiartisti.

Finnejä – niitä tulee ja menee. Joskus ne kuitenkin häiritsevät, ja silloin on ihan ok peittää näppylät meikin avulla.

Meikkiartisti Annimaria Ärjän mukaan kaikki alkaa hyvästä pohjameikistä.

– Pohja on hyvä tehdä tavalliseen tapaan eli ensin koko iholle kasvovoide, sitten pohjustusvoide ja lopuksi meikkivoide niihin kohtiin, joissa sitä tavallisestikin käyttää. Finniä ei kannata yrittää peittää meikkivoiteella, jos se ei sillä jo tavallista meikkipohjaa tehdessä peittynyt.

Lue myös: Miten tummat silmäaluset saa peitettyä parhaiten? Ammattilainen kertoo vinkit – tarkista peitevoiteesta 3 ominaisuutta

Yksittäisten finnien kohdalla Ärjä neuvoo luottamaan mattapinnan jättävään, täsmälleen oman ihon sävyiseen peitevoiteeseen.

– Finni on hankala peittää, sillä se on paitsi koholla, myös tekstuuriltaan erilainen kuin iho. Iho on huokoista ja pehmeää, mutta finnin pinta on kova ja liukas kuin jää. Siinä on vaikea saada pysymään mitään muuta kuin mattaista peitevoidetta.

Mattaiset tuotteet pysyvät paremmin paikallaan, sillä ne ovat usein vesipohjaisia. Öljypohjaiset tuotteet liukuvat iholla enemmän.

”Liian vaalea peitevoide pullistaa”

Ärjä kehottaa valikoimaan peitevoiteen värin huolella.

– Toinen tärkeä seikka on se, että tuotteen täytyy olla tismalleen oman ihon sävyinen. Liian vaalea peitevoide heijastaa valoa ja pullistaa jo valmiiksi koholla olevaa finniä. Liian tumma peiteväri taas saa finnin näyttämään tahralta.

Kolmantena Ärjä kehottaa panostamaan peiteaineen peittävyyteen.

– Finni on koholla ja punainen, joten peitevoiteessa täytyy olla hyvä pigmentti. Jos tuote on hyvä, yksi kerros riittää peittämään finnin.

Lopuksi peitevoide kiinnitetään finnin päälle oman ihon värisellä tai värittömällä puuterilla. Jos finnejä on paljon tai niitä puhkeaa toistuvasti, Ärjä suosittelee panostamaan vihreänsävyiseen pohjustusvoiteeseen.

– Kyse on värieron neutralisoinnista. Vihertävä pohjustusvoide neutralisoi punaista finniä ja ihoa. Pohjustusvoiteen vihertävä väri on kuitenkin sen verran haalea, ettei se paista peite- tai meikkivoiteen alta.