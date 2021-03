4 edullista meikkivoidetta, jotka ovat aivan kuin Kim Kardashianin suosima luksustuote – halvin maksaa vain 14 euroa

Kimin hehkuttamalle meikkivoiteelle löytyy useampi vastaava tuote huomattavasti halvemmalla hintalapulla varustettuna.

Muistatko vielä ylellisen meikkivoiteen, jonka sekä Kim Kardashian itse että lukuisat häntä meikanneet meikkitaiteilijat ovat nimenneet naisen kestosuosikiksi?

Giorgio Armanin Luminous Silk -meikkivoiteella saa tehtyä puolipeittävästä peittävään lopputuloksen, mutta silti sen hehkutetaan olevan niin kevyt ja silkkinen, että iho näyttää kuin se olisi photoshopattu.

Armanin meikkivoiteessa on kuitenkin melko tyyris hintalappu, Suomessa 55 euroa, minkä takia se suitsutuksestaan huolimatta jää monelta hankkimatta. Hätä ei onneksi ole kuitenkaan tämän näköinen: nämä huomattavasti edullisemmat meikkivoiteet ovat hyvin samankaltaisia kuin Kimin kalliimpi lemppari, kertoo StyleCaster-sivusto.

Neljä vastaavaa loistotuotetta 14–26 eurolla

The Body Shopin kosteuttava meikkivoide kuivuu kasvoilla puolimattaiseksi ja jättää iholle raikkaan tunteen. Puolipeittävästä voiteesta kerrostaa myös täysin peittävän version. Kimin lempparin tavoin meikkivoide sulautuu ihoon sen sijaan että muodostaisi ihon päälle oman kerroksensa. Mukana on myös suojakerroin 15.

The Body Shop Fresh Nude Foundation -meikkivoide, 25,90 € / 30 ml.­

Maailmalla supersuositussa Physician’s Formulan meikkivoiteessa on kevyt koostumus, jota on helppo kerrostaa kasvoille. Mukana on runsaasti myös ihoa hoitavia raaka-aineita, joiden luvataan kirkastavan ja korjaavan ihoa säännöllisessä käytössä. Plussana lisäksi suojakerroin 20.

Physician’s Formula The Healthy Foundation -meikkivoide, 18,90 € / 30 ml.­

Maybellinen meikkivoide on jo vanha tuttu, mutta silti yhä erittäin pätevä tuote. Voide jättää ihon pehmeäksi ja luonnollisen hehkuvaksi. Armanin meikkivoiteen tavoin tämäkin voide sulautuu ihoon sujuvasti.

Maybelline Fit Me Luminous+Smooth Foundation -meikkivoide, 13,90 € / 30 ml.­

L’Oréalin True Match -meikkivoide on vuodesta toiseen markettimeikkivoiteiden ykköskaartia. Meikkivoide mukautuu ihon omaan sävyyn ja mukana on paljon kosteuttavia ainesosia. Meikkivoiteesta on saatavilla myös poikkeuksellisen laaja sävyvalikoima.