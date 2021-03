Miten tummat silmäaluset saa peitettyä parhaiten? Ammattilainen kertoo vinkit – tarkista peitevoiteesta 3 ominaisuutta

Tummat silmäaluset peittyvät parhaiten, kun tuote on kosteuttava, vaalea ja pohjasävyltään keltaoranssi. Hyväpigmenttistä tuotetta ei tarvitse kerrostaa.

Tummat silmänaluset ovat tällä hetkellä jopa trendikkäät – TikTokissa ihmiset tummentavat silmäpussejaan huulipunalla. Silti moni meistä haluaa silmänalusihon tummuudesta edelleen eroon. Kun pitkät yöunet tai kylmät jääpalat eivät auta, on aika tarttua meikkisiveltimeen.

Violettiin ja siniseen sävyjä silmien alla ei kuitenkaan mikä tahansa tökötti tainnuta. Kysyimme ammattilaiselta, miten tummuus ja pussit silmien alta häivyttyvät parhaiten. Meikkiartisti Annimaria Ärjä kertoo, että avainsana sinertävien silmänalusten peittämisessä on vastaväri.

– Silmäalusia peittäessä avainasemassa on värieron neutralisointi. Sinivioletin vastaväri on keltaoranssi, joten silmänalusiin käytettävän peitevärin tulisi olla keltaiseen tai oranssiin taittava.

Toinen tärkeä seikka on tuotteen tummuus. Ärjän mukaan silmän alle laitettavan peitevärin tulee olla hieman omaa ihonväriä vaaleampaa, jotta tummuus silmien alla vaihtuu kirkkauteen.

– Vaalea sävy luo kohtaan valoa, mikä nostaa kuopalla olevaa ihoa ylöspäin. Kun tuotteen keltaoranssi pohjaväri vähentää silmäalusen sinertävyyttä, tuotteen vaalea pigmentti puolestaan tasoittaa korkeuseroa.

Oikeanlainen peiteaine on siis pohjasävyltään keltaoranssi ja hieman omaa ihoa vaaleampi. Ärjä kehottaa kiinnittämään huomiota myös tuotteen kosteuttavuuteen.

– Silmänalusiho on ohutta ja usein myös kuiva. Siksi peitevärin tulee olla kevyt ja kosteuttavaa. Paksut mattatuotteet ovat harvoin hyviä silmänalusten peittämiseen.

Ärjän mukaan peitevoidetta ei tulisi myöskään koskaan joutua kerrostamaan.

– Jos yksi kerros ei riitä, tuotteen pigmentti on huono. Silmänalusten peittämiseen täytyy aina valita runsaspigmenttinen tuote.

Ärjän mukaan peittävyyden tarve vaihtelee silmänalusten tummuuden mukaan.

– Silmäalusten tummuudesta riippuen kyseessä voi olla valokynä tai peitevoide. Tärkeintä on, että tuote on kosteuttava, vaalea ja väripohjaltaan keltaoranssi. Tuote on hyvä, kun sitä riittää yksi kerros, joka kiinnitetään ihoon värittömällä tai oman ihon värisellä puuterilla.