Suomalaisten suosikkihiusväri on menossa muodista, väittää Vogue – nyt hiuksiin tavoitellaan uudenlaista luonnollisuutta

Pitkä tyvikasvu ja latvoihin asti valahtaneet raidat kuulostavat ihan koronakuontalolta, mutta ovat nyt tyylikkäät – mikäli on muotiväkeen uskominen.

Mary-Kate Olsen (oik.) on viihtynyt tummemmassa värissään jo pidemmän aikaa.­

Vaaleat raidat ovat nyt passé, väittää Britannian Vogue. Vaalennusaineilla ”auringon paahtamaksi” käsitellyn kuontalon sijaan tällä hetkellä tavoitellaan entistäkin luonnollisempaa väriä ja hyvinvoivia hiuksia.

Joku saattaisi kutsua tyyliä ilahduttavan maanläheiseksi, joku toinen taas auttamattoman tylsäksi. Oli se kumpaa tahansa, useampi muotimaailman tähti näyttää kasvattavan nyt raitojaan pois.

Malli Gigi Hadidin vaalennetusta pehkosta ovat enää vain latvahaituvat jäljellä. Hän ei ole ainoa luonnolliseen tyyliin hurahtanut malli, sillä myös Hailey Bieber on luopunut koko pään peittävistä blondeista raidoistaan, Vogue kertoo havainneensa.

Muotimaailman ikoniset siskokset Ashley ja Mary-Kate Olsen jättivät vaaleat raidat taakseen jo kaksi vuotta sitten. Tuoreimpien siskoksista napattujen kuvien perusteella etenkin Mary-Kate tuntuu viihtyvän tummemmassa tyylissään.

Latvoihin valahtaneita raitoja bongailtiin myös kevään 2021 muotiviikoilta.

Meille suomalaisille – ja lukuisille vaaleilla sävyillä raidoitetuille harmaanruskeille kuontaloillemme – uusi trendi tarjoaa kaksi vaihtoehtoa:

1. Saamme hiuksistamme huipputrendikkäät lopettamalla kuukausittaiset kampaamokäynnit. Uskomatonta! Voi olla, että joidenkin kohdalla näin on jo saattanut käydä.

2. Tai sitten pidämme rakkaista vaaleista raidoistamme kiinni ja vähät välitämme muotimaailman villityksistä. Ensi viikolla jokin seuraava väri on taas in tai out.