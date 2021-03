6 kevään tärkeintä silmämeikkitrendiä – hittimeikit leikittelevät väreillä, helmillä ja graafisilla kuvioilla

Tämän kevään silmämeikit ovat värikkäitä ja graafisia. Hillitympää tyyliä voi tavoitella helmiäisellä ja klassisilla rajauksilla.

Silmät ovat sielun peili, mutta maskien myötä myös tällä hetkellä ainoa näkyvissä oleva osa kasvojamme. Tästä syystä myös kevään meikkitrendit keskittyvät silmiin.

Värejä, kimalletta ja graafisia muotoja – tämän kevään meikkitrendit näyttäisivät ottaneen vaikutteita HBO:n huippusuositusta Euphoria-sarjasta. Kokosimme alle Instagramin upeimmat ja villeimmät taidonnäytteet.

Yhden värin show

Kuka väitti, että yhdellä sävyllä meikkaaminen olisi tylsää? Graafinen sininen luomiväri tai kulmakarvoihin asti ulottuva vihreä jää varmasti mieleen.

Graafisia kuvioita

Graafisia kuvioita voi luomivärin lisäksi luoda pelkällä rajausvärillä. Villeimmät meikkaajat yhdistävät molemmat.

Jos tämä meikki ei hengi Euphoria-sarjaa, niin ei mikään!

Väriä rajauksiin

Jos väreillä ja rajauksilla haluaa leikitellä hieman hillitymmin, värikkäät kissarajaukset ovat hyvä vaihtoehto. Näillä kehtaa osallistua myös maanantaiaamun Teams- tai Zoom-palaveriin!

Klassinen silmänrajaus

Värikkäät rajausvärit voi myös vaihtaa klassiseen mustaan. Color May Varyn -kauneussivuston Molly Stern kertoi Who What Wearille, että tänä keväänä perinteiset, nestemäisellä rajausvärillä tehdyt rajaukset ovat taas trendikkäät. Lue täältä ammattilaisen vinkit onnistuneisiin kissarajauksiin.

Helmiäisen hehku

Stern ennustaa myös, että hehkuva luomiväri tulee olemaan kevään hittityyli. Helmiäinen ja kulta näyttävät kieltämättä upeilta kevätauringossa!

Helmiä ja timantteja

Tämä meikkitrendi onnistuu jokaiselta. Timantit ja helmet kasvoilla näyttävät nyt uskomattoman hyvältä!