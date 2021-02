Ainoat ohjeet, jotka tarvitset: 8 kätevää vinkkiä kuulaaseen ja luonnolliseen meikkiin

Meikitön meikki pysyy kuulaana ja kevyenä, kun meikkipussista jo löytyviä tuotteita hieman kustomoi ja käyttää luovasti.

Luonnollisen meikkityylin luominenhan pitäisi olla se kaikkein helpoin juttu. Vähän meikkiä tarkoittaa vähää vaivaa – vai menikö se sittenkään ihan niin?

Cosmopolitanin vinkkaamilla nikseillä meikistä taikoo taitamattomampikin ihanan kuulaan ja raikkaan. Erityisesti pari pohjameikkiin liittyvää kikkaa kannattaa ottaa haltuun!

Kustomoi pohja kevyemmäksi

Luonnollisen ihomeikin teko onnistuu pienellä tuunauksella. Meikkipussissa jo olevaa meikkivoidetta ei tarvitse lähteä vaihtamaan: kun meikkivoiteeseen miksaa mukaan hieman kasvovoidetta, tulee peittävästäkin meikkipohjasta kuulas ja kevyt. Kevyempi koostumus sulautuu ihoon sutjakammin ja lopputuloksesta tulee saman tien luonnollisempi.

Pihistele peitevoiteessa

Peitevoide on monen huonosti nukutun yön jälkeinen pelastus, mutta samalla myös helposti akilleen kantapää, kun toiveena on mahdollisimman luonnollinen look. Liian raskaalla kädellä levitetty peitevoide voi saada silmänaluset harmahtaviksi ja se voi kakkuuntua ohuelle iholle.

Omissa kasvoissa sitä kiinnittää huomiota pieneenkin värivirheeseen, mutta todellisuudessa muut eivät näitä pieniä epätasaisuuksia edes huomaa. Levitä peitevoide niin, että katsot itseäsi samalla silmiin peilistä ja käytä voidetta tarpeen mukaan sen alueen sisällä, mitä itse näet peilistä. Tämä on sama alue, mitä toiset ihmiset näkevät, kun katsovat sinua silmiin.

Siivoa ripset

Volyymiripsarilla tehdyt ripset muuttuvat astetta maltillisemmiksi ja luonnollisemmiksi, kun ripset laittaa kahden kevyesti silmämeikinpoistoaineella kastetun vanupuikon väliin ja painaa puikkoja hellästi ripsien ympärille.

Luota omaan luovuuteen

Kuulas meikki syntyy helpoimmillaan vain parilla tuotteella, kun meikatessa uskaltaa olla hieman luova. Aurinkopuuteri toimii luonnollisen hehkuvana luomivärinä ja huulipunalla saa juuri sellaisen punan poskille, että se katsojan silmään näyttää sisäsyntyiseltä.

Korosta kevyesti

Näyttävät kissansilmärajaukset eivät ole ainoa tapa korostaa katsetta: luomen sisäpuolelle tehdyt rajaukset eivät varsinaisesti näy, mutta ne tuovat saman tien silmiin syvyyttä ja korostavat silmien väriä. Rajaukset voi tehdä sekä ala- että yläluomille tai vain toiseen oman maun mukaan.

Vaimenna poskia

Hienovaraisuus on meikittömän meikin avainsana. Aavistuksen punaiset posket sopivat meikkiin mukaan, mutta hieman vaimennettu versio pinkeistä poskista syntyy, kun levitetyn punan päältä pyyhkäisee kevyesti käytetyllä meikkivoidesudilla.

Keskitä aurinkopuuteri

Aurinkopuuteria tekisi mieli käyttää varsinkin tähän vuodenaikaan koko kasvoille tuomaan iholle edes vähän väriä. Ihosta tulee tällä tyylillä helposti kuitenkin tunkkainen. Luonnollisen lämmin lopputulos tulee, kun puuteria sutii kevyesti kasvojen reunoille sekä poskipäiden alapuolelle.

Pehmennä puna

Runsaspigmenttinen mattapuna muuntuu freesiin meikkiin sopivaksi, kun pieneen meikkisutiin suihkii meikinkiinnityssuihketta ja levittää punan sudin avulla töpötellen huulille. Huulista tulee juuri pussaillun näköiset ja lopputulos kestää pitkään.