Näin toimivat hiusseerumit: maailmalla kulttimaineeseen noussut pullo ja 5 muuta seerumia, joista löytyy tehotuote jokaiselle

Hiusseerumit silottavat tukkaa ja hiustyypin mukaan valittuna täsmähoitavat hiuksia.

Hiusseerumin perustarkoitus on tehdä tukassa taikoja samoilla periaatteilla kuin kasvoseerumit tekevät iholla.­

Seerumit kosteuttavat, silottavat ja vahvistavat hiusten pituuksia. Nykyisin seerumeilla on hiusten yleisen hyvinvoinnin rinnalle täsmätehtäviä ihan joka lähtöön: hoitavien seerumeiden joukosta löytyy niin hiusten kasvua tehostava, peilimäistä kiiltoa tarjoava kuin föönausta nopeuttavat vaihtoehdot.

Kokosimme hiusseerumit, joista löydät sopivan tuotteen oman tukan tarpeisiin.

Silottavaa suojaa

Elvitalin kevyt seerumi poistaa tukasta pörröisyyttä ja sähköisyyttä ja sisältää myös lämpösuojan 230 asteeseen asti.

L’Oréal Paris Elvital Frizz Killer Serum -seerumi, 6,90 € / 100 ml.­

Oheneville hiuksille

Kotimaisen Biozellin seerumi stimuloi hiuspohjan pintaverenkiertoa ja siten edistää hiusten kasvua. Mentolin tuoksuinen seerumi myös virkistää ja rauhoittaa päänahkaa.

Biozell Therapeutic 4 -seerumi, 9,90 € / 200 ml.­

Viileille vaaleille

Nimenomaan vaalennuksesta vaurioituneille ja kuivuneille hiuksille tarkoitettu Kérastasen yöseerumi vahvistaa blondattua tukkaa ja kosteuttaa hiuksia korkealla hyaluronihappopitoisuudella unien aikana.

Kérastase Blond Absolu Serum Cicanuit -hiusseerumi, 48,90 € / 150 ml.­

Kiiltoa kaipaavalle

Evon kiiltotipat antavat tukalle samanlaisen lasisen kiillon, joka on totuttu yleensä näkemään vain catwalk-malleilla. Yksi tippa riittää kiillottamaan valmiin kampauksen superkiiltäväksi ilman rasvaista ilmettä.

Evo Love Perpetua Shine Drops -kiiltoseerumi, 28,90 € / 50 ml.­

Vaurioituneelle tukalle

Nimestään huolimatta Davinesin suihke on seerumi, joka on niittänyt maailmalla kiitosta kulttimaineeseen asti. Seerumi ravitsee vaurioituneita hiuksia sekä silottaa tukkaa ja antaa sille kiiltoa. Purkki on myös superriittoisa.

Davines OI Oil -öljyseerumi, 33,50 € / 135 ml.­

Nopeampaan föönaukseen

Kiireisen aamun pelastaja löytyy Living Proofin seerumista, joka nopeuttaa hiusten kuivumista ja samalla suojaa hiuksia lämpölaitteiden haitoilta.

Living Proof Restore Smooth Blowout Concentrate -seerumi, 28,90 € / 45 ml.­

Osittainen lähde: Cosmopolitan