Käännekohta ihon kunnossa tapahtuu yllättävän aikaisin – 4 muutosta, jotka ihonhoidossa kannattaa tehdä jo parikymppisenä

Parikymppisenä luodaan pohjat sille, miltä iho näyttää seuraavilla vuosikymmenillä.

Ihonhoito ei ole rakettitiedettä, mutta käytössä olevia tuotteita ja rutiineja on hyvä tarkastella vähintäänkin uudelle ikävuosikymmenelle siirryttäessä. Parikymppisenä teini-ikä on jo takana ja iho alkaa asettua sille ominaiseen tyyppiinsä, muistuttaa kauneussivusto Byrdie.

Tärkeintä tässä iässä on hoitaa ihoa hellällä kädellä ja muistaa suojata iho ulkoisilta haittatekijöiltä, jotta seuraavilla vuosikymmenillä ei ilmene ikäviä yllätyksiä.

Aloita anti-aging

Kuulostaa ehkä hurjalta, mutta ihon kimmoisuutta ja joustavuutta ylläpitävien kollageenin ja elastaanin määrä alkaa huveta jo 25 ikävuoden tienoilla. Siksi anti-age-vaikutteisten tuotteiden käyttö on parempi aloittaa aiemmin kuin myöhemmin.

Aamuisin käytettävän C-vitamiiniseerumin sisällyttäminen ihonhoitorutiiniin on esimerkiksi helppo tapa tutustua anti-age-maailmaan. C-vitamiini sekä muut antioksidantit, kuten E-vitamiini ja niasiiniamidi, suojaavat ihoa ilman vapaiden radikaalien aiheuttamalta hapettumiselta ja näin ennaltaehkäisevät ennenaikaista vanhenemista.

La Roche-Posay Pure Vitamin C10-seerumi, 43 € / 30 ml.­

Kuori säännöllisesti

Jotta kollageenin tuotanto pysyisi mahdollisimman tehokkaana kohti kolmeakymppiä mentäessä, kannattaa ihoa kuoria säännöllisesti. Salisyyli-, AHA- ja glykolihapot kuorivat ihon pinnalta kuolleet ihosolut ja lian sekä puhdistavat tehokkaasti ihohuokoset ja tehostavat ihosolujen uusiutumista.

Exuviance Professional Glycolic Polish -kuorinta, 62 € / 75 ml.­

Käytä aina aurinkosuojaa

Tarpeeksi korkean aurinkosuojan tehoa ei kannata aliarvioida, vaikka iho kestäisikin paistetta hyvin. Auringosta tuleva UV-säteily jakautuu UVA- ja UVB-säteilyyn, joista jälkimmäinen tekee iholle kuumottavan tunteen, kun taas UVA-säteily tunkeutuu ihon syvempiin kerroksiin. Pilvisinäkin päivinä iho altistuu säteilylle, ja UV-säteily heijastuu iholle myös esimerkiksi lumesta ja hiekasta.

UVA-säteilyn aiheuttamat vauriot ihossa eivät näy saman tien, vaan ne kertautuvat ihossa pikku hiljaa ja alkavat paljastua kasvoilla usein kolmenkympin paremmalla puolella. Ikääntymisen merkeistä jopa 80–90 prosentin on todettu johtuvan auringosta.

Nivea Sun UV Face Mineral UV Protection SPF 50+ -aurinkovoide, 14,50 € / 50 ml.­

Valitse hellä putsari

Nyt on korkea aika vaihtaa putsari lukioaikojen suosikista ihon tarpeita paremmin vastaavaan versioon. Teini-ikäisenä käytössä on saattanut olla rasvoittuvalle iholle tarkoitettu puhdistusaine. Nyt, kun kasvojen talineritys on todennäköisesti tasapainottunut, putsari onkin liian vahva – mitä se tosin saattaa olla jo teini-iässä ja aivan kaikille ihotyypeille. Parinkympin paremmalla puolella ihon talirauhaset kutistuvat ja aiemmin tehokkaat akneiholle tarkoitetut tuotteet voivat aiheuttaa kasvoille punoitusta ja ärsytystä.

Weleda Almond Soothing Cleansing Lotion -puhdistusaine, 17,90 € / 75 ml.­

Pidä maltti mielessä

Ihon terveydestä huolehtiminen ja ongelmien ennaltaehkäisy on toki tärkeää, mutta samalla on hyvä muistaa hoitaa ihoa kohtuudella. Liian rajut aineet tai liiallinen peseminen ja kuoriminen voivat ärsyttää ja herkistää ihoa. Kun ihonhoitorutiiniin lisää uusia tuotteita, on hyvä ottaa käyttöön aina yksi uusi purkki kerrallaan: jos ongelmia ilmaantuu, on syyllinen helppo bongata näin saman tien.