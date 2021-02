Kuinka lentoemännät ovat niin tyylikkäitä? Konkarilentoemäntä paljastaa ”salaisen varusteen”

39 vuotta lentoemäntänä työskennellyt Helena Kaartinen on tyypillinen lentoemäntä: huoliteltu ja hyväntuulinen. Mistä tyylikkyys kumpuaa?

Lentoemännän hymy ei hyydy. Kuva Helena Kaartisesta on julkaistu Helsingin Sanomissa vuonna 2012.­

Lentomatkustaminen on välillä tuskastuttavaa. Olo on räjähtänyt ja väsynyt, hiukset alkavat rasvoittua ja nilkat turpoavat kaikesta istumisesta.

Viereen tuulahtaa vienosti tuoksuva lentoemäntä, joka näyttää siltä kuin olisi aloittanut työvuoron viisi minuuttia aikaisemmin. Meikki on kunnossa, nuttura yhä paikallaan, eikä hymykään ole kymmenen tunnin lennolla hyytynyt hetkeksikään. Miten tämä on mahdollista? Miksi minä näytän tältä, ja lentoemäntä tuolta?

Kysytään asiaa konkarilentoemäntä Helena Kaartiselta.

– Eivät lentoemännät ole mitään yli-ihmisiä, hän naurahtaa heti.

Totuus on, että kyllä lentoemäntääkin väsyttää pitkän lennon päätteeksi. On kyse ammattitaidosta, ettei anna sen näkyä tai vaikuttaa työntekoon ja turvallisuuteen.

Helena Kaartinen tuo esiin ison eron lennon matkustajan ja työntekijän välillä. Matkustaja istuu lähes koko matkan paikallaan, ja se alkaa pitkällä matkalla kyllästyttää ja tuntua kehossa. Lentoemäntä sen sijaan on kuin ikiliikkuja: hän kävelee koneen pitkiä käytäviä ja puuhaa koko ajan työtehtävien parissa. Se pitää virkeänä yön pimeinäkin tunteina.

Asiallinen yleisvaikutelma on kaiken a ja o

Toki myös virkapuku ja huoliteltu ulkonäkö auttavat luomaan skarpin vaikutelman. Monella yhtiöllä onkin ohjeet siitä, miltä matkustamohenkilökunnan tulee näyttää.

Esimerkiksi Helena Kaartisen entisellä työnantajalla Finnairilla on ohjeistettu lentoemäntiä ja stuertteja virkapuvun käyttöön ja tyylikkääseen ulkoiseen olemukseen liittyen.

Asiallinen yleisvaikutelma on asiakaspalvelutyössä kaiken a ja o, ja esimerkiksi pitkät hiukset on virkapukuohjeiden mukaan pidettävä kiinni. Kenenkään ei ole pakko meikata, mutta suurin osa lentoemännistä valitsee kuitenkin luonnollisen ehostuksen.

Maailmalla ulkonäkösäännöt ovat joissakin yhtiöissä hyvinkin tiukat, ja huulipunan sävy ja kynsilakan kunto tarkastetaan ennen jokaista lentoa.

– Onneksi meillä ei Suomessa ole ollut mitään sellaista. Kukaan ei sanonut mitään edes silloin, kun laitoin vaaleanpunaista huulipunaa 80-luvulla, Kaartinen muistelee huvittuneena nuoruuden meikkikokeiluja.

Hymy on osa tyylikkyyttä

Vuonna 2018 eläköitynyt Helena Kaartinen on 39 vuoden mittaisen uransa aikana pitänyt yllään monta erilaista virkapukua, mutta yksi ja sama lentoemännän salainen varuste on säilynyt vielä eläkepäiville saakka: lempeä hymy.

Helena Kaartinen kuvattuna Helsinki-Vantaan lentokentällä vuonna 2012. Kuva julkaistu alun perin Helsingin Sanomissa.­

Kaartinen on usein kuullut, että lentoemännän tunnistaa siviilissäkin kaukaa. Jokin yhdistää lentoemäntiä ja stuertteja ilman virkapukuakin, nimittäin ystävällisyys ja suhtautuminen muihin ihmisiin.

– Kumpi oli ensin, asenne vai ammatti? En tiedä, mutta ne tukevat toisiaan.

Siviilissä lentoemäntä moikkaa kaupan kassat ja etäisestikin tutun näköiset ihmiset kadulla. Kaartinen kertoo usein huomaavansa, jos joku kaipaa apua tai jäävänsä juttusille ventovieraan kanssa.

Yksi iso osa lentoemännän tyylikkyyttä kumpuaakin siis sisältä päin.

– Kaveri saattaa kysyä, tunsitko tuon naisen uimahallin pukuhuoneessa. Vastaan, että en, kunhan tervehdin.

Virkapuku laittaa kaikki samalle viivalle

Yksi tyylikäs lentoemäntä on Helena Kaartisen Arvioitu lentoaika -esikoiskirjan (Books on Demand, 2020) päähenkilö Alisa, jonka tarinassa välähtää konkarilentoemännän omia kokemuksia vuosikymmenten varrelta. Kirjassa Alisa saa esimerkiksi kuulla kommentteja ulkonäköön tai ikään liittyen.

Myös Kaartinen kertoo havahtuneensa ulkonäköpaineisiin nuorena lentoemäntänä.

80-luvulla lentoemännille pidettiin meikkauskursseja, koska meikki oli pakollinen osa virkapukusääntöjä.

– Tuohon aikaan henkilökohtaisilla työkaveripiirin tyyli-idoleillani oli vaaleat poninhännät ja siniset luomivärit tai vähintäänkin rajaukset.

Kaartisella itsellään oli tumma poninhäntä, ja meikkiopettajan hänelle suosittelema silmärajaus oli trendikkään sinisen sijaan vihreä, mikä pettymys!

Yhtenäinen virkapuku tekee matkustamohenkilökunnasta tiimin.­

Yhtenäinen virkapuku toi nuorelle lentoemännälle itseluottamusta kokeneiden kollegojen rinnalla ja laittoi heidät kaikki samalle viivalle.

Yksi hienoimmista tunteista lentoemäntänä on Kaartisen mukaan se, kun koko miehistö astelee yhtenä joukkona koneelle – samanlainen tunne on varmaan jääkiekkojoukkueella, kun he luistelevat jäälle joukkueen pelipaidassa.

– Kun miehistö kulkee ryhmänä virkapuvussa, sen voima moninkertaistuu ja mahdollinen ryppy mekossa tai eroavaisuudet hiusten tai silmien värissä hukkuvat kuvaan. Vasta passintarkastuksessa virkailija huomaa, että hehän ovatkin yksilöitä, hän nauraa.