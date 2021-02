Yli puolet naisista käyttää väärän kokoisia rintaliivejä – moni pienirintainen valitsee A-kupin, vaikka C voisi olla parempi

Jopa seitsemän kymmenestä ensi kertaa liikkeeseen tulevasta asiakkaasta käyttää vääränkokoisia liivejä, tietää 32 vuotta rintaliivejä myynyt Anu Niemi.

Liiviliikkeessä koetaan iloisia yllätyksiä lähes joka päivä, kun A-kupin kanssa liikkeeseen tullut lähtee kotiin C-kupin kanssa. ”Jos on ennen ajatellut olevansa A75, voi C70 ollakin ihan täydellinen.”­

Anu Niemi tietää varsin hyvin, missä suomalaiset liivinostajat menevät vikaan. Forssan Liivikeskuksen yrittäjä on myynyt suomalaisille rintaliivejä 32 vuotta.

– Yleisin virhe on se, että käytetään liian pientä kuppia ja isoa ympärystä.

Jopa seitsemän kymmenestä ensi kertaa liikkeeseen saapuvasta asiakkaasta käyttää vääränkokoisia liivejä. Asiakas ei välttämättä edes tiedä miltä oikean kokoisten liivien kuuluu näyttää ja tuntua.

” Moni suurentaa liivin ympärysmittaa, kun pitäisi valita suurempi kuppi ja pienempi ympärysmitta.

Ennen liikkeeseen saapumista asiakas on usein ilman ammattilaistakin hoksannut, että jotain on pielessä. Moni yrittää omatoimisesti suurentaa liivin ympärysmittaa, kun Anun mukaan pitäisi useimmiten valita suurempi kuppi ja pienempi ympärysmitta.

Liian suuren ympärysmitan seurauksena liivi ei tue, se nousee selästä ylös ja liian kapeat kaaret jäävät rinnan päälle ja painavat rintoja aiheuttaen jopa hankaumia. Oikean kokoinen kaarituki pysyy napakasti paikallaan ihoa vasten.

Sovituskopissa ammattilainen törmää usein yleisiin olettamuksiin ja myytteihin rintaliiveihin liittyen. Nyt kumoamme ne yksi kerrallaan!

Myytti 1: Pienirintaisen kuppikoko on A

Moni pienirintainen on elänyt ajatellen, että oma kuppikoko on A, ja sillä selvä. Ei ainakaan sen suurempi voi olla!

Anu Niemi toivoo, että asiakas olisi ennakkoluuloton ja valmis kokeilemaan myyjän ehdottamia kokoja. Liivikeskuksessa koetaan iloisia yllätyksiä lähes joka päivä, kun A-kupin kanssa liikkeeseen tullut lähtee kotiin C-kupin kanssa.

Moni yllättyy, kun isompi kuppikoko ja pienempi rinnanympärysmitta onkin parempi.

– Jos on ennen ajatellut olevansa A75, voi C70 ollakin ihan täydellinen.

Myytti 2: Yhdet liivit riittävät

Eivät missään tapauksessa riitä!

Anu Niemen mukaan tämä on yksi pahimmista liivisynneistämme. Hän on kiinnittänyt huomiota siihen, että suomalaiset käyttävät valitettavan usein vain yksiä liivejä.

– Välillä niitä pestään, ja välillä tuntuu, ettei niitä edes pestä.

Ajatellaan, että yhdet liivit palvelevat niin pitkään kuin ne suinkin pysyvät päällä, ja uudet tullaan hakemaan vasta viimeisellä hetkellä, kun vanhat repeävät päälle.

Hän kehottaa hankkimaan vähintään kolmet liivit: yhdet ovat käytössä, toiset pesussa ja kolmannet kuivumassa tai lepäämässä puhtaana vaatekaapissa. Eikä sovi unohtaa urheiluliivejä! Vanhat, loppuun käytetyt rintaliivit eivät kuulu urheilukäyttöön, koska ne eivät tue enää rintakudosta tarpeeksi. Urheiluun tarkoitetuilla rintaliiveillä estät rintakudosten venymisen.

Myytti 3: Pienille rinnoille ei ole haittaa vääränkokoisista liiveistä

On totta, että erikoisliikkeissä suurin osa myydyistä liiveistä on suuria kokoja, mutta on yhtä tärkeää, että pienirintaisetkin löytäisivät oikean koon. Rintakudos voi venyä vääränkokoisten liivien vuoksi, ja liian pieni kuppi ja kapeat kaarituet voivat aiheuttaa painaumia ja pahimmassa tapauksessa hiertymiä.

– Kaikilla pitäisi olla oikean kokoiset liivit, painottaa Anu Niemi ja muistuttaa, että myös pienirintaisen on hyvä panostaa laadukkaisiin urheiluliiveihin.

Koronapandemian keskellä Niemi on keksinyt tarjota verkkokauppansa asiakkaille rintaliivien sovituspalvelua etänä. Etäyhteyden aikana myyjä ohjeistaa videoyhteyden kautta asiakasta oikean koon valinnassa.

Myytti 4: Myyjän suosittelemat liivit ovat liian tiukat ja ahdistavat

Hyvät ja oikeankokoiset liivit ovat huomaamattomat päällä. Uuden liivin tulee olla napakka löysimmälläkin hakasella käytettynä, Anu Niemi muistuttaa.

– Mutta jos asiakas sanoo, että tuntuu kireältä, niin silloin se tuntuu kireältä. Toivon, ettei kukaan myy niin tiukkaa liiviä, että siinä on ahdas olla.

Jos liivi ahdistaa, kannattaa valita suurempi liivinympärysmitta. Toisaalta, liian löysän ympäryksen tunnistaa siitä, että liivit kohoavat selän puolelta ylöspäin ja kaarituki irtoaa rinnan alta käsiä ylös nostettaessa.

Myytti 5: Liivit eivät kauan kestä, on siis ihan sama, millaiset ne ovat

Viimeinen väite saa liivimyyjän tunteet kuumenemaan. Tämä on hänelle sydämen asia.

Välillä Anu Niemi kuulee, että asiakas pitää liivejä viikon tai kaksi ja ostaa sitten uudet edulliset, kun ei jaksa huoltaa ja pestä niitä oikein.

Hän toivoo, että ihmiset muistaisivat vastuullisuuden myös liivikaupoilla.

– Hyvät liivit eivät tule loppupeleissä sen kalliimmiksi, koska ne kestävät käytössä laadukkaiden materiaalien ansiosta pidempään.

Rintaliivin elinkaari riippuu Niemen mukaan myös pesuvälistä ja siitä, kuinka monet liivit on käytössä. Pesuväli taas kannattaa mitoittaa hikoilun mukaan, eikä likaisia liivejä kannata turhaan lojuttaa pyykkikorissa, ettei lika kiinnity materiaaliin syvemmälle.

– Jos ei hikoile paljon, käsinpesu riittää. Koneeseen suosittelen aina pesupussia ja hienopesuohjelmaa. Lisäksi kannattaa välttää kovaa linkousta, eikä täyttää konetta ihan täyteen.